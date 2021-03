Wielkanocne tradycje dla dzieci w formie zabawy

fot. Adobe Stock

Chcąc zaangażować dzieci w wielkanocne przygotowania, warto zrobić to w formie zabawy. Łącząc przyjemne z pożytecznym, zleć im stworzenie świątecznych aranżacji, które nie tylko zajmą pociechy, ale sprawią im wiele frajdy.

Wielkanocne tradycje w domu

Wielkanocy towarzyszy radość z powodu budzenia się natury do życia oraz powrotu słońca. Sianie rzeżuchy, umieszczenie żonkili w wazonach, doglądanie hiacyntów w doniczkach i wprowadzanie wiosennych akcentów do domu, to dobra okazja do zabawy.

Zaproś dziecko do do przesadzania kwiatów, mycia roślin i podlewania ciętych gałązek - niech czas oczekiwania na Wielkanoc obfituje w dbania o dom: to będzie wasza rodzinna tradycja. Najlepiej, niech samo posieje rzeżuchę, która wykiełkuje na czas świąt.

Sprzątanie domu - dlaczego jest ważne

W wielu domach włącza się dzieci do porządków, ale czy zdają one sobie sprawę, dlaczego są tak istotne? Wraz z nadejściem mocniejszych promieni słońca i budzeniem się przyrody do życia, ludzie chcieli wygonić ze swych domów choroby i... grzechy, a robienie porządków miało w tym pomóc. Wytłumacz dziecku, że sprzątanie swojego pokoju to też sprzątanie w głowie i w sercu. Może części ubrań lub zabawek maluch chce się już pozbyć, oddać innym dzieciom? Warto robić dobre uczynki.

Wielkanocne dekoracje i ozdoby

Dzieci uwielbiają zajmować się wielkanocnymi pracami plastycznymi: zwyczaj dekorowania jajek lub wydmuszek rozwija wyobraźnię, zajmuje czas i sprawia, że tworzycie wspólne rodzinne tradycje wielkanocne dla dzieci. Nie muszą to być wydmuszki, a np. jajka ze styropianu - zobacz, jak ozdobić jajko styropianowe, by wyglądało atrakcyjnie jako dekoracja stołu.

Możesz zachęć też dziecko do opracowania własnej techniki robienia pisanek - warto co roku tworzyć osobiste jajko np. z datą, słowem, rokiem. Warto przygotować ozdoby do dekoracji domu z masy porcelanowej - zajączki, pisanki czy kurczaczki.

Jak oryginalnie ozdobić pisanki

Święconka - przygotujcie ją razem

Przystrójcie razem koszyczek do święconki - dzieci bardzo lubią dekorować wiklinowy koszyk gałązkami bukszpanu, kwiatami, cisem. Pamiętaj, by omówić z dzieckiem zawartość święconki oraz symbolikę:

chleb (symbolizuje Chrystusa - chleb życia),

kiełbasa (symbolizuje dostatek),

chrzan (symbolizuje pokonanie goryczy męki Chrystusa),

sól (zapewnia trwałość i chroni życie),

baranek (symbol Baranka Bożego, czyli Jezusa),

jaja (symbolizują nowe życie, ale i dostatek, szczęście oraz zdrowie).

Aby tradycja była zachowana, zarówno w koszyczku, jak i na stole powinien znaleźć się baranek. Warto przygotować z dzieckiem baranka z ciastoliny lub masy papierowej. Gotowe dzieła pomalujcie farbami na bazie wody i lateksu.

Włączając dzieci w przygotowania, nie tylko przekazujemy im świąteczne zwyczaje, ale przy ich udziale tworzymy też własne, unikatowe tradycje rodzinne. Z pewnością najmłodsze pokolenie będzie je bardzo miło wspominać i kontynuować w przyszłości – mówi psycholog Ewa Mąka.

Artykuł na podstawie tekstu na zlecenie Edipresse. Pierwotnie opublikowany 27.03.2013

Czytaj więcej: Kolorowanki wielkanocne do drukuWielkanocne zabawy logopedyczne6 propozycji zabaw wielkanocnych dla dzieci