Ozdoby wielkanocne z papieru - pomysły na piękne dekoracje wielkanocne z papieru

Oprócz gotowych dekoracji wielkanocnych, które możesz kupić w sklepie, nadal bardzo popularne są ozdoby na Wielkanoc z papieru. Są łatwe do wykonania (to doskonała zabawa dla dzieci), zawsze się udają, łatwo je przechować, a wyglądają naprawdę estetycznie.

Ozdoby wielkanocne to jeden z najważniejszych elementów przygotowań do tych radosnych świąt. Dekoracje wielkanocne z papieru są proste i bardzo tanie do wykonania, warto przygotować je razem z dziećmi.

Ozdoby wielkanocne z papieru: wycinanki

Żeby stworzyć piękne papierowe wycinanki na Wielkanoc, wystarczą tylko:

kartki kolorowego papieru (albo farbki do pomalowania białej kartki),

nożyczki,

sznurek,

szpilki.

Najłatwiejszą metodą jest wycięcie pożądanego kształtu - jajka, zajączka, baranka, kwiatka. Dorysuj oczka i inne elementy i przyczep do firanki za pomocą szpilki lub małej klamerki, bądź przeciągnij sznureczek i zawieś na przykład na kwiatku.

Oczka, skrzydełka, listki, nóżki i inne elementy także możesz wyciąć z kawałka kolorowego papieru w odpowiednim kolorze. Prosto, tanio, w kilka chwil, a dzieci będą zachwycone - zarówno pomysłem, jak i prostotą wykonania!



Wielkanocne zwierzątka z rolki po papierze toaletowym

To równie prosta, co urocza praca. By zrobić wielkanocnego baranka, wystarczy rolka po papierze toaletowym (lub ręcznikach papierowych), patyczki kosmetyczne, czarny pisak i klej.

Z patyczków utnij tylko końcówki z watą - będą sierścią baranka. Patyczki możesz zastąpić watą higieniczną w kulkach. Rolkę oklej dookoła główkami patyczków lub watą, a z przodu przyklej wycięty na kształt pyszczka kawałek papieru. Dorysuj oczka i nosek - gotowe.

Takiemu barankowi możesz dokleić także nóżki - wystarczą pomalowane zapałki lub kawałki plasteliny przyczepione w odpowiednich miejscach.



Girlanda wielkanocna z papieru

Wystarczy sztywny kolorowy papier, sznurek, małe drewniane spinacze, klej i wata (przyda się do zrobienia króliczych ogonków).

Najpierw narysuj na kartonie zajączka, lub skorzystaj z gotowego szablonu. Powiel go kilkanaście razy na jednym kolorze lub kartkach różnego koloru. Doklej ogonki. Zawieś zajączki na sznurku i girlanda gotowa.



Pisanki z wydmuszek i papieru

Z użyciem papieru stworzysz także urocze pisanki! Wystarczy zafarbować wydmuszki (używając naturalnych barwników lub gotowych), a gdy wyschną - dokleić nóżki, dziobki, skrzydełka i oczka wycięte właśnie z papieru.

W ten sposób stworzysz urocze kurczaczki, baranki, zajączki i co tylko przyjdzie ci do głowy! Zasada jest jedna: im bardziej kolorowo i radośnie, tym lepiej. W końcu to święta pełne radującego się serca.

Papierowe koszyczki na pisanki

Z papieru możesz wykonać także małe papierowe koszyczki. Nie będą oczywiście tak trwałe jak koszyk ze święconką, za to niezwykle dekoracyjne.

Z papieru wykonać możesz także kurczaczki, kury, zajączki, pisanki, a także wyciąć wiosenną trawę.



