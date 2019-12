Odkurzacz to jeden z najważniejszych sprzętów w domu – szczególnie tam, gdzie są zwierzęta. Poznaj najlepsze modele i dowiedz się, na co zwracać uwagę, wybierając nowy odkurzacz. Czy ręczny odkurzacz samochodowy spełni swoją rolę? Co powinnaś wiedzieć o odkurzaczu centralnym? Tutaj znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania i rozwiejesz wszelkie wątpliwości!