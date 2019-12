Cienie do powiek to kosmetyk, który służy do makijażu oczu. Jego celem jest podkreślenie spojrzenia i nadanie mu głębi. Dostępne są różne cienie do powiek: sypkie, w kamieniu, w kremie, matowe, rozświetlające i metaliczne. Zobacz inspirujące makijaże i dowiedz się, jakie kolory są obecnie modne!