Kultowa paleta cieni do powiek przeceniona prawie o 50% w Sephorze

fot. Materiały prasowe

Sezon wyprzedaży powoli dobiega końca, ale nadal dorwać można prawdziwe perełki. W perfumeriach Sephora znajdziesz kosmetyki do makijażu i pielęgnacji przecenione od 30 do nawet 60%.

Niestety, odkładanie zakupów na sam koniec wyprzedaży ma jeden minus - niektóre kategorie produktów lub wybrane gamy kolorów świecą pustkami. Ale ma też ogromny plus - ceny są najbardziej atrakcyjne. Nam udało się znaleźć jedną z najpiękniejszych (i najlepszych) palet cieni do powiek, o których (jesteśmy przekonane) marzy większość z was.

Paleta Gingerbread Extra Spicy od Too Faced w Sephorze

Too Faced to jedna z naszych ulubionych marek, przynajmniej jeśli chodzi o palety do makijażu. Cienie są mocno napigmentowane, przyjemnie kremowe, a do tego ślicznie pachną.

Paleta zawiera 18 cieni od jasnych beży, przez karmelowe i brązowe odcienie. Jak to w zestawach od Too Faced bywa, pojawia się jeden lub dwa zaskakujące kolory - w tym wypadku jest to butelkowa zieleń. W palecie pojawiają się zarówno matowe jak i perłowe cienie (niektóre niemal brokatowe), więc jest idealną bazą do stworzenia makijażu dziennego jak i wieczorowego.

Mimo że paleta kojarzy się raczej z okresem przedświątecznym, kolory sprawdzą się przy wszystkich ciepłych karnacjach blondynek, rudych i brunetek.

Paleta Gingerbread Extra Spicy kosztuje 155,90 zł (przeceniona z 235 zł). Kupisz ją w sklepie online.

