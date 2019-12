Brzuch w ciąży najczęściej staje się widoczny w 4. miesiącu, pomiędzy 14. a 17. tygodniem ciąży. To właśnie do tego czasu macica stale się rozszerza o 2,5 cm poniżej pępka. Kształt brzucha różni się w zależności od kobiety, może być podobny do piłki bądź do jajka. Brzuch nie rośnie gwałtownie.