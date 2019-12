Autyzm to zaburzenie rozwojowe, które daje o sobie znać we wczesnym dzieciństwie i trwa przez całe życie. Nie można go wyleczyć, bo nie jest chorobą. Przyczyny autyzmu nie są do końca poznane. Do spektrum autyzmu zaliczamy: autyzm dziecięcy, atypowy, wysokofunkcjonujący i zespół Aspergera.