Życzenia na Dzień Kobiet: 18 najlepszych propozycji

8 marca swoje święto obchodzą wszystkie kobiety. Chcesz w prosty sposób sprawić przyjemność dziewczynie, żonie czy koleżance z pracy? Wyślij jej życzenia na Dzień Kobiet. Miły wierszyk na pewno wywoła uśmiech na jej twarzy. Oto nasze propozycje życzeń z okazji Dnia Kobiet:

Otworzyłaś oczka piękne

I pomyślałaś

Że pewnie zapomniałem

Złożyć Ci życzenia...

Wszelkiego powodzenia

W Dniu Kobiet nie tylko

Ale na co dzień!

Kosz kwiatów wysyłam

A z nimi słów miłych kilka

Z okazji Dnia Kobiet

Życzę Ci na twarzy uśmiechu

Życia bez pośpiechu

Dni bez przepracowania

I zabiegania

Abyś czas znalazła dla siebie

A dzieci były jak w niebie

Wszystkiego najlepszego

W Dniu Kobiet!

Ósmy marca

Dzień szczególny

To dzień kobiet

Ja Ci życzę radości

Wiele szczęścia i miłości

Mądrości życzyć Ci nie muszę

Bo mądra jesteś

Piękności też nie

Nie życzę Ci też super samochodu

Życzę Ci szczęścia po prostu

W tym dniu dla Ciebie radosnym

Po torach pędzi

Pociąg z życzeniami

Dla Ciebie

Jak ekspres

Punktualnie przybył

I życzenia przywiózł

Wszystkiego najlepszego!

Spadają gwiazdki z nieba

Jedna jest dla Ciebie kochanie

Dziś Ci ją daruję

Żebyś wiedziała co do Ciebie czuję

Nie tylko dzisiaj

W tym dniu szczególnym

Życzę Ci dużo szczęścia i powodzenia

Do wieczornego na kolacji zobaczenia!

Dla kobiet ten dzień jest zarezerwowany

Dla każdej babci, córki i mamy

I ja Ci życzę z okazji tej

Wiele radości w sobie miej

Kobieca ręka w domu

Kobieca ręka w domu niezastąpiona

Kochająca kobieta ta wymarzona

To skarb

Ty takim skarbem jesteś

Codziennie się o tym przekonuję

Ogromną radość z bycia z Tobą czuję

Wszystkiego najlepszego Ci życzę

Wszystkich Twoich zalet nie zliczę!

Miskę biorę

Miskę biorę

A do niej wsypuję kilogram miłości

Dodaję pół kilo szczęścia

I trzydzieści deko radości

Wszystko mieszam

I ciasto piekę dla Ciebie

Na Dzień Kobiet

Wszystkiego najlepszego!

Kobieta to piękny kwiat

Kobieta to piękny kwiat,

to niedoceniane zioło,

które zajmuje cały świat,

o którym się mówi wkoło.

Mówi nie znając istoty ciała,

mówi nie znając doliny duszy,

kobieta to nie tylko kwiat,

to kamień, co z czasem się kruszy.

Ty dziewczynko z warkoczem

Ty dziewczynko z warkoczem

Pani młoda z pięknym lokiem,

Babciu z siwiuteńkim kokiem,

wszystkie jesteście kobietami,

dziś was obsypią kwiatami,

bracia, mężowie I wnuczkowie,

zięciowie, sąsiedzi i inni panowie,

dziś każda z was uśmiechnięta

jest zadowolona z tego święta.

Jaki moja Pani lubi kwiat?

Jaki moja Pani lubi kwiat?

Podaruję go tobie.

Ile Pani ma już lat?

Zachowam to sobie.

Jak to robisz, że rączka taka piękna?

Że buźka uroczo niedomknięta,

jak to robisz, żeś jak lalka z

saskiej porcelany?

I nie ma kominiarza przy tobie?

Podaruj swe usta kochana,

A zostanę z Tobą do rana.

O kobiecie dużo by pisać

O kobiecie dużo by pisać,

jeszcze więcej malować,

a śpiewać – już nie wspomnę.

O kobiecie trudno nie myśleć,

aż ciarki chodzą po mnie.

Kobieta jak wodospad szybka,

jak pogoda zmienna, kapryśna,

jak nieznana potrawa,

tajemnica niezwykle przemyślna,

afrodyzjak nieskończony

(pomińmy w tym przypadku żony)

I wrzody na żołądku…

Kimże jest kobieta, Sama

Pani zalety jej przyporządkuj,

Tyś kobietą, wiesz najlepiej,

łatwiej kobietą być czy facetem?

Kobiety to piękne nastroje

Kobiety to piękne nastroje

i duże życiowe wyboje.

Matki Polki, Matki Królów,

większa Pani – więcej bólu.

Ja kocham kobiety skromne,

inteligentne i rozsądne,

taką kobietą jesteś Ty,

co spełnia wszystkie moje sny.

Jesteś Kobietą mego życia

Jesteś kobietą mego życia,

jesteś kobietą moich marzeń,

długa droga do zdobycia,

gdy o Tobie wszyscy marzą.

Wplatam palce w Twoje

najdelikatniejsze dłonie,

przychodzę co dzień, by

ugasić serce, co płonie.

I nie mogę zapomnieć o Tobie,

ja bez Ciebie nic nie zrobię.

Piękny pierścień na dłoni

Piękny pierścień na dłoni

mówi dobrze o niej,

włosy gładko ułożone,

dla mych rąk stworzone,

I piersi, gdy niespokojnie,

jak przestraszony motyl oddycha

Kobieta

– najsilniejszy narkotyk.

Nachodzą mnie wątpliwości

Nachodzą mnie wątpliwości:

Kobieta, to piekło, czy

słodki piernik w niebie?

To uśmiech poranka,

samochód – dobra marka,

jajecznica na śniadanie

i czyste co dzień ubranie,

a może zmora zielona,

przy której każdy kona,

czy trucizna w galaretce,

niech spróbuje kto zechce.

Kiedy tylko widzę Cię

Kiedy tylko widzę Cię

nie tylko moje serce lgnie,

ogląda Ciebie w zachwycie

i podkochuje się skrycie.

Bogaty i biedny się przekona

jak wielkim skarbem jest Ona –

Kobieta uwiedziona.

Ile w sobie czaru ma,

komu może dziś go dać.

Elegancka suknia na niej

To atut pięknej damy,

tani sweter w jej guście

swój urok w jej oczach ma.

Ach kobieto! Kto cię zna?

