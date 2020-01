Wierszyki dla dzieci to krótkie utwory, których zadaniem jest nauka malucha poprzez zabawę. Rymowane wierszyki są szybko zapamiętywane przez dziecko, co usprawnia jego wzrok, słuch i mowę. Rymowanki, wierszyki i wiersze wprowadzają malca w świat literatury. Najbardziej znane to te Jana Brzechwy czy Juliana Tuwima.