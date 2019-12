Ochraniacz do łóżeczka - potrzebne akcesorium czy niebezpieczny gadżet

fot. Adobe Stock

Oczekując narodzin dziecka dekorujemy i wyposażamy jego pokój tak, by maluch czuł się komfortowo. W łóżeczku ląduje często ochraniacz do łóżeczka, poduszki, kocyki i maskotki. Czy słusznie - przeczytaj.

Jeśli spodziewasz się dziecka po raz kolejny wiesz, że wiele popularnych, modnych akcesoriów sprawdza się w niewielkim stopniu, na krótko albo wcale. Jeśli jesteś w ciąży i to twoje pierwsze dziecko, chłoniesz wszelkie informacje i trendy jak gąbka i gubisz się w gąszczu informacji i porad na temat wyprawki dla noworodka i co powinno się w niej znaleźć.

Ochraniacz do łóżeczka jest gadżetem wywołującym spory i dyskusje - czy potrzebny czy bezpieczny, jaki kupić. Każde akcesorium ma za zadanie ułatwić ci życie i powinno być w pełni bezpieczne: ochraniacz do łóżeczka na pewnym etapie może sprawdzić się jako ozdoba, później spełniać swoje docelowe zadanie, ale na początku może być nie przydatne: maluch śpi niekiedy w kokonie z rodzicami, kołysce, dostawce do łóżka i lubi być ciasno spowijany, więc nie ma szans, by uderzał się o szczebelki łóżeczka.

Przez pierwsze miesiące życia ani tobie, ani dziecku nie przyda się ochraniacz do łóżeczka, a wręcz może mu zagrozić. Istnieje realne ryzyko, że ochraniacz do łóżeczka może przyczynić się do śmierci łóżeczkowej, inaczej SIDS (Sudden Infant Death Syndrome).

Zespół nagłego zgonu niemowląt (SIDS) jest zwany często zespołem śmierci łóżeczkowej. Jest to zgon niemowlęcia, którego przyczyny nie można wyjaśnić mimo dokładnych poszukiwań, w tym oględzin miejsca zdarzenia, badania autopsyjnego oraz analizy wywiadu medycznego. Według najnowszych badań SIDS wiąże się z czynnikami genetycznymi i nie jest to wydarzenie w pełni akcydentalne.

Niemniej jednak wciąż wskazane jest minimalizowanie zagrożenia wystąpienia śmierci łóżeczkowej poprzez usuwania z łóżeczka dziecka wszystkiego, co nie jest niezbędne: poduszek, kołderek, baldachimów i ochraniaczy do łóżeczek włącznie. Maluchowi zapewnij dostęp do powietrza (nie blokuj go ozdobami, baldachimami itp.) oraz płaski materac, dobrze obleczony prześcieradłem.

Wiele dzieci, u których stwierdzono SIDS, było znalezionych z głową przykrytą pościelą, dlatego że SIDS może być następstwem uduszenia się, zadzierzgnięcia, zakażenia, zatrucia, chorób metabolicznych, arytmii, urazu i innych.

Nie jest to zjawisko częste, szacuje się, że dotyczy 0,03% nowonarodzonych dzieci i najczęściej ma miejsce między 1. a 3. miesiącem życia.Jeśli jednak chcesz kupić ochraniacz do łóżeczka sprawdź, jaki najlepiej wybrać.

Każde akcesorium tekstylne dla dziecka powinno mieć certyfikat OEKO-TEX Standard 100 i być wykonane z wysokiej klasy materiału, a jeśli posiada wypełnienie - powinno być ono antyalergiczne. To podstawowe kryteria doboru gadżetów dla dziecka, ale przy wyborze ochraniacza do łóżeczka zwróć uwagę na:

Sposób mocowania : czy jest przywiązywane, zaczepiane na rzep od wewnątrz łóżeczka czy na zewnątrz. Wszelkie drobne elementy powinny być ukryte.

: czy jest przywiązywane, zaczepiane na rzep od wewnątrz łóżeczka czy na zewnątrz. Wszelkie drobne elementy powinny być ukryte. Konstrukcję . Czy jest stabilna, sztywna, czy raczej miękka i giętka - to stwarza ryzyko, że w nocy może przykryć dziecko i uniemożliwić mu swobodny dostęp do powietrza.

. Czy jest stabilna, sztywna, czy raczej miękka i giętka - to stwarza ryzyko, że w nocy może przykryć dziecko i uniemożliwić mu swobodny dostęp do powietrza. Materiał . Modny ochraniacz do łóżeczka warkoczowy jest ciekawym dodatkiem wnętrzarskim, ale może być też największym nosicielem kurzu. Wybieraj ochraniacze do łóżeczka takie, które łatwo prać i pielęgnować.

. Modny ochraniacz do łóżeczka warkoczowy jest ciekawym dodatkiem wnętrzarskim, ale może być też największym nosicielem kurzu. Wybieraj ochraniacze do łóżeczka takie, które łatwo prać i pielęgnować. Objętość . Nie kupuj ochraniacza, który będzie zajmował sporo miejsca w łóżeczku - początkowo wydaje ci się, ze noworodek ma sporo miejsca, ale później będziesz musiała usunąć ochraniacz.

. Nie kupuj ochraniacza, który będzie zajmował sporo miejsca w łóżeczku - początkowo wydaje ci się, ze noworodek ma sporo miejsca, ale później będziesz musiała usunąć ochraniacz. Wysokość. Zwróć uwagę, czy np. leżąc w swoim łóżku widzisz dziecko. Nie kupuj ochraniacza na szczebelki, który szczelnie blokuje dostęp do światła.

