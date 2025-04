Płacenie spojrzeniem w sieci Empik. Ułatwienie czy niebezpieczna technologia? Od kiedy zapłacimy okiem?

Płacenie oczami to innowacja, która już niedługo będzie możliwa w jednej z najpopularniejszych sieci sklepów w Polsce. Jesteśmy bowiem pierwszym krajem w Europie, który został włączony do przyszłościowego programu „Biometric Checkout”. Wygląda na to, że scenariusze znane nam dotychczas z filmów science fiction przenoszą się do rzeczywistości. Jak to wygląda w praktyce?