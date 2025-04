Młode mamy często martwią się o to, jak często karmić noworodka. Wielu ekspertów radzi, by robić to po prostu na żądanie. Maluch najczęściej sam wie, jak często powinien otrzymywać pokarm i jak długo ma trwać karmienie. Od tej reguły są jednak pewne wyjątki. Przeczytaj!

Jak często karmić noworodka?

W większości przypadków można karmić dziecko tak często, jak samo tego żąda. Noworodek zwykle zgłasza taką potrzebę co godzinę lub półtorej. Z czasem karmienia będą coraz rzadsze, ale na początku musisz być przygotowana na minimum 8-12 karmień na dobę.

Taka zasada obowiązuje w przypadku karmienia piersią. Mleko matki jest bardziej lekkostrawne i łatwiej przyswajalne dla malucha, a przez to trawienie odbywa się szybciej i maluch potrzebuje częstszego karmienia. W przypadku mleka modyfikowanego przerwy między poszczególnymi karmieniami zwykle są dłuższe.

Czy częste karmienie może szkodzić dziecku?

Mamy często boją się, że jeśli będą karmiły na żądanie, spowodują przejadanie się dziecka, co nie byłoby zdrowe. Takiej obawy jednak nie ma. Dziecko im dłużej ssie, tym otrzymuje bardziej tłusty i wartościowy pokarm. To oznacza, że powinnaś pozwolić maluchowi na nieco dłuższe trwanie przy piersi. Krótkie karmienie nie pobudza aż tak laktacji, mleko jest chudsze, a przez to niemowlak częściej domaga się jedzenia.

Kiedy należy zaprzestać karmienia na żądanie?

Jest kilka sytuacji, w których to nie dziecko powinno decydować o porach karmienia, ale to ty musisz o nich pamiętać. Należy tak robić, gdy:

są to pierwsze dni po porodzie - dziecko wówczas dopiero uczy się techniki ssania i może nie dostarczać organizmowi wystarczającej ilości pokarmu. Dzieci po narodzinach tracą zwykle w pierwszych dniach ok. 1/10 swojej wagi urodzeniowej. Żeby nie dopuścić do jeszcze większego ubytku masy ciała, należy karmić noworodka maksymalnie co 1,5 godz.;

noworodek dużo śpi i sam nie woła o jedzenie - rodzice zwykle cieszą się, jeśli ich maluchy są spokojne i niewiele płaczą. W takich przypadkach jednak trzeba samemu budzić je o stałych porach na karmienie. To konieczne, by zdrowo rosły;

noworodek bardzo rzadko się wypróżnia - jeśli zauważasz, że malec rzadko moczy pieluszkę, a do tego siusiu jest intensywnie żółte, to znak, że powinnaś karmić je częściej. Nie dopuść do jego odwodnienia. Jeśli zaczniesz karmić je częściej, wszystko wróci do normy;

noworodek ma żółtaczkę fizjologiczną - charakteryzuje się ona nie tylko żółtym zabarwienie skóry, lecz także wzmożoną sennością. Musisz wtedy sama pilnować, by budzić malca na karmienie. Dzięki temu nabierze więcej sił, a żółty kolor skóry szybciej zejdzie;

noworodek napomina się o jedzenie rzadziej niż 8 razy na dobę. Nawet jeżeli sam z siebie nie czuje potrzeby częstszego jedzenia, ty powinnaś przystawiać go do piersi. Z czasem pewnie nabierze apetytu.

