Jeżeli szukasz sprytnego sposobu na szybkie i skuteczne porządki, magiczna gąbka z Rossmanna może stać się twoim nowym ulubionym gadżetem. Ten niepozorny produkt pozwala usunąć trudne zabrudzenia bez użycia odpowiednich detergentów, a teraz dostępny jest w wyjątkowo niskiej cenie. Dowiedz się, jak działa, do czego się przydaje i dlaczego warto mieć go zawsze pod ręką.

Promocyjna cena na magiczne gąbki w Rossmanna

Teraz w sklepach Rossmann za 2 sztuki magicznych gąbek zapłacisz 3,99 zł. To produkt marki Domol, który sprawdził się w niejednym domu. Aby zadziałał skutecznie, nie trzeba używać żadnego chemicznego preparatu. To zasługa powierzchni gąbki, która przypomina w dotyku szalenie drobny papier ścierny. Jednak gąbki działają raczej jak gumka do ścierania.

Z łatwością za ich pomocą można czyścić garnki, zlew ze stali nierdzewnej, zabrudzone czy porysowane mazakami i kredkami ściany i tapety, lodówkę, meble ogrodowe, fugi, kafelki, blaty, ramy okienne, wnętrza samochodów, skórzane kanapy i fotele, obuwie sportowe i wiele innych urządzeń i przedmiotów.

Jedyne powierzchnie, do jakich nie nadaje się taka gąbka, to te lakierowane, polerowane i ciemne – może na nich pozostawić matowe ślady. W razie wątpliwości najlepiej przeprowadzić próbę na mniej eksponowanym fragmencie powierzchni i sprawdzić, czy gąbeczka nie pozostawia zarysowań.

fot. Magiczna gąbka z Rossmanna/ Materiały prasowe

Jak działa gąbka do sprzątania?

Zasada działania tej wszechstronnej pomocy domowej jest genialnie prosta. Gąbka wykonana jest z pianki melaminowej, która ma niezwykle drobną, twardą, ale jednocześnie elastyczną strukturę. Jej powierzchnia jest bardzo porowata, ale pory te są mikroskopijne. Pocierając czyszczoną powierzchnię, przecierasz ją niezliczoną ilością drobniutkich krawędzi, które ścierają zabrudzenie.

Aby użyć tej wyjątkowej gąbeczki, wystarczy ją zamoczyć i odcisnąć, ściskając między płasko ułożonymi dłońmi. Nie ściskaj jej, zamykając ją w garści, żeby nie uszkodzić czyszczącej, gładkiej powierzchni.

Pocieraj czyszczoną powierzchnię, dociskając lekko. Nie dociskaj zbyt mocno, to nie jest konieczne, w dodatku przyspiesza zużywanie się tego sprytnego gadżetu.

Jeśli gąbka była używana do czyszczenia bardzo brudnych obiektów lub pomagała zwalczyć tłuste plamy i osady, należy ją po pracy wypłukać i ponownie odcisnąć.

Musisz wiedzieć, że magiczna gąbka nie jest wieczna. Po wyszorowaniu wielu brudnych i szorstkich powierzchni będzie zużyta. Tak więc od intensywności sprzątania i czyszczonych powierzchni zależy to, ile ci będzie służyć. Gładkie powierzchnie ze stali nierdzewnej zużyją ją mniej niż np. fugi. Jednak nawet jeśli za każdym razem podczas porządków domowych zużyjesz 1 sztukę, nie zrujnujesz domowego budżetu. W rezultacie koszt może okazać się niższy niż stosowania zwykłych gąbek zmywakowych i preparatów czyszczących.

