Kiedy wychodziłam za mąż za Marcina, to byłam przekonana, że będziemy jedną z tych par, których nigdy nie dopada kryzys. Niestety, przeliczyłam się. Po kilku latach małżeństwa w naszym związku zrobiło się przewidywalnie i nudno. A ja postanowiłam poprawić sobie humor niewinnym flirtem. Jednak szybko okazał się nie być tak niewinnym, a jego konsekwencje mogły zniszczyć dwa związki.

W moje małżeństwo wdarła się monotonia

Kiedy stałam przed ołtarzem w białej sukni ślubnej, to byłam przekonana, że czeka nas świetlana przyszłość. Kochałam Marcina nad życie i wierzyłam, że on darzył mnie podobnym uczuciem. Co mogło pójść nie tak?

Codzienne życie to jednak nie bajka, a w każdym małżeństwie przychodzi taki czas, w którym musi się ono zmierzyć z mniejszym lub większym kryzysem. Nas dopadł on trzy lata po ślubie.

– Znowu wyjeżdżasz? – zapytałam ze złością Marcina, który właśnie pakował swoją walizkę.

Mój mąż tylko westchnął i bezradnie wzruszył ramionami.

– Przecież wiesz, że muszę – powiedział cicho. Marcin był przedstawicielem handlowym i jego praca w dużej mierze składała się z wyjazdów. A ja miałam już tego dosyć.

– Czasami mam wrażenie, że praca jest dla ciebie ważniejsza ode mnie – powiedziałam. I chociaż w głębi duszy wiedziałam, że jestem niesprawiedliwa, to nie mogłam się powstrzymać.

Marcin nic nie powiedział, ale w jego wzroku widziałam rozczarowanie. Bo tak naprawdę on robił to wszystko dla nas. Od zawsze marzyliśmy o domu za miastem, a mój mąż robił wszystko, aby to marzenie spełnić.

– Wrócę w sobotę – powiedział tylko. A potem skierował się w stronę wyjścia. – I pamiętaj, że cię kocham – dodał jeszcze.

A ja zostałam sama ze swoimi myślami. I owszem, wiedziałam, że Marcin kocha mnie tak samo jak na początku naszego małżeństwa, ale coraz częściej odnosiłam wrażenie, że nie ma między nami już takiej chemii jak jeszcze kilka lat temu. A ja tęskniłam za ogniem i porywami namiętności. Tymczasem nasze życie w ostatnim czasie ograniczało się do wspólnego robienia listy zakupów i ustalania, kto się czym zajmie w kolejnym tygodniu. I tak w kółko.

– Każde małżeństwo przechodzi gorsze dni – próbowała pocieszać mnie przyjaciółka, której zwierzałam się ze swoich problemów i dylematów związkowych. – Ale to minie. A Marcin cię kocha – zapewniała mnie. A ja bardzo chciałam w to wierzyć. Jednak tęskniłam za tym, co było wcześniej. I to przez poszukiwania tych minionych doznać wplątałam się w bardzo niebezpieczną grę.

Niewinny flirt zapewnił mi rozrywkę

Piotrek był moim kolegą z pracy. Pracował w pokoju obok i często mijaliśmy się na korytarzu lub spotykaliśmy się w pokoju socjalnym.

– Z mlekiem i cukrem? – zapytał mnie tego poranka, gdy tylko pojawiłam się w przy ekspresie do kawy.

– Poproszę – powiedziałam z wdzięcznością. Poprzednia noc nieźle dała mi do wiwatu. Wieczorem zadzwonił do mnie mąż i jak zwykle się posprzeczaliśmy. A ja potem nie mogłam spać, bo rozmyślałam o tym, co dalej będzie z naszym małżeństwem.

– Ciężka noc? – zapytał i mrugnął do mnie okiem. A ja dopiero po chwili zorientowałam się, co kolega miał na myśli.

– Nie w tym sensie – odburknęłam i się zaczerwieniłam. Już wcześniej słyszałam, że Piotrek lubi sobie pożartować w rubaszny sposób, ale nigdy nie sądziłam, że zrobi to tak otwarcie.

– To tak jak u mnie – westchnął. – Ostatnio panuje posucha – powiedział i się roześmiał.

A ja od razu wyobraziłam go sobie w sytuacji, która w ogóle nie powinna przyjść mi na myśl. Oboje mieliśmy współmałżonków, a mi nigdy wcześniej nie przyszłoby do głowy, aby w taki sposób myśleć o kimkolwiek innym niż o moim mężu.

– Przykro mi – mruknęłam zawstydzona. I czym prędzej wzięłam kubek z kawą i wróciłam do swojego pokoju. Nie chciałam dopuścić do tego, aby kolega zauważył, jakie wrażenie wywołały na mnie jego słowa.

Piotrek jednak nie dał o sobie zapomnieć. Jeszcze tego samego dnia napisał do mnie SMS-a, że przeze mnie nie może skupić się na pracy. „Dlaczego?” – zapytałam zdziwiona. „Bo próbuje sobie wyobrazić, jaką bieliznę masz na sobie” – odpisał po kilku sekundach. A ja poczułam, że się czerwienię. I zamiast zostawić tę wiadomość bez odpowiedzi lub napisać mu wprost, że nie zamierzam z nim flirtować, to dałam się wciągnąć w jego gierkę. Odpisałam zalotnie, że jestem bez bielizny. I tak to się wszystko zaczęło. Przez resztę dnia wymienialiśmy się SMS-ami, które były coraz bardziej niegrzeczne. Tak naprawdę, to nie poznawałam samej siebie. I przez chwilę nawet próbowałam to zakończyć, ale nic z tego nie wyszło. Co tu dużo mówić – podobało mi się to.

Flirt z kolegą z pracy trwał w najlepsze

Przez kolejne dni mój wirtualny romans z kolegą z pracy rozwijał się coraz bardziej. Nie tylko wymienialiśmy się wiadomościami podczas pobytu w biurze, ale także długo po opuszczeniu budynku firmy.

– Słyszysz, co do ciebie mówię? – usłyszałam głos mamy. Tego popołudnia wpadłam do niej na pogaduchy. Ale byłam tak zajęta intensywnym flirtowaniem z Piotrkiem, że zupełnie nie słuchałam tego, co ma mi do powiedzenia.

– Tak, tak – powiedziałam szybko i odłożyłam telefon. Ale po kilku minutach pożegnałam się z nią i pobiegłam do swojego mieszkania. Chciałam całkowicie oddać się przyjemności wymieniania namiętnych SMS-ów z kolegą z pracy.

A wiadomości te były coraz bardziej niegrzeczne. Rozmawialiśmy już nie tylko tym, jaką mam bieliznę, ale także o tym, co byśmy robili, gdybyśmy chociaż przez chwilę zostali sami.

„A może wypróbujemy to na żywo?” – padła w końcu propozycja od Piotrka. I chociaż trochę mnie kusiło, to jednak nie zdecydowałam się na to. Telefoniczny czy internetowy flirt to jedno, ale zdrada rzeczywista to coś zupełnie innego. Przynajmniej tak to sobie tłumaczyłam, bo w głębi duszy doskonale zdawałam sobie sprawę z tego, że nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Ale i tak nie byłam w stanie tego przerwać. Z każdym kolejnym dniem nasza wymiana wiadomości była coraz bardziej namiętna, a ja czułam, że nie jestem w stanie się od tego uwolnić.

Wirtualny romans zamienił się w coś więcej

Tak bardzo przyzwyczaiłam się do flirtu z Piotrkiem, że nie wyobrażałam już sobie dnia bez wymiany wiadomości. Sprawdzałam telefon od razu po przebudzeniu, w pracy niemal się z nim nie rozstawałam, a w domu zamykałam się w łazience, aby powymieniać z Piotrkiem namiętne SMS-y.

– Nie przeszkadza ci to, że znowu wyjeżdżam? – zapytał mnie któregoś wieczoru Marcin. Właśnie zaczął się pakować na kolejną delegację.

– Przeszkadza – westchnęłam. – Ale rozumiem, że jest to konieczne – dodałam po chwili z uśmiechem. A w głębi duszy nie mogłam się doczekać chwili, aż mąż zamknie za sobą drzwi, a ja będę mogła bez przeszkód oddać się rozmowom z Piotrem.

I tak trwaliśmy w tym chorym układzie przez kolejne miesiące. Aż któregoś dnia Piotrek dorwał mnie na firmowym korytarzu i powiedział, że musimy porozmawiać.

– Stało się coś? – zapytałam z niepokojem. Mina mojego wirtualnego adoratora właśnie na to wskazywała.

– Tak – odpowiedział. A ja byłam przekonana, że albo jego żona dowiedziała się o naszej relacji albo on chce po prostu to zakończyć.

Moje przewidywania okazały się zupełnie błędne.

– Zakochałem się w tobie – usłyszałam po kilku minutach w pokoju socjalnym. – I jestem gotów rozstać się z żoną, aby rozpocząć wszystko od nowa z tobą. A ty? – zapytał.

Spojrzałam na niego ze zdziwieniem i kompletnie nie wiedziałam, co powiedzieć. Owszem, lubiłam ten nasz wirtualny romans, ale nigdy nie zamierzałam rozstawać się z Marcinem. Tak naprawdę kochałam swojego męża i to z nim zamierzałam spędzić resztę swojego życia. A ten niewinny flircik? Dla mnie to była tylko zabawa.

– Ale ja ciebie nie kocham – powiedziałam w końcu. – I nie zamierzam niszczyć swojego małżeństwa – dodałam.

I wtedy w oczach Marcina pojawił się jakiś cień.

– Pożałujesz tego – powiedział. I szybko opuścił pokój socjalny. A ja zaczęłam zastanawiać się, czy mój kolega zniszczy mi życie.

Przez kolejne dni i tygodnie żyłam w ciągłym strachu. Za każdym razem, gdy spotykałam Piotra, to widziałam w jego oczach czystą złość. I za każdym razem zastanawiałam się, czy zrobi coś, aby odegrać się na mnie. A przecież mógłby to łatwo zrobić.

Po kilku tygodniach dowiedziałam się, że Piotrek zrezygnował z pracy. Czy to oznacza, że zrezygnował z zemsty i postanowił rozpocząć wszystko od nowa? Oby. Ale mimo to już cały czas będę żyć w strachu, że kiedyś wszystko się wyda, a mój mąż dowie się, co wyczyniałam za jego plecami.

Dagmara, 34 lata

