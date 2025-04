Przyjście na świat noworodka to wielkie szczęście, ale i nie lada wyzwanie dla rodziców. Pewne kwestie mogą im wydawać się niezwykle trudne, a wśród nich z pewnością kłopotliwa wydaje się pielęgnacja ciemiączka. Dlaczego? Skóra dziecka w tym miejscu na główne jest miękka i to budzi w rodzicach strach, by niczego nie uszkodzić. Podpowiadamy, jak dbać o ciemiączko bez stresu. Sprawdź!

Czym jest ciemiączko?

Potocznie mówi się ciemiączko, ale tak naprawdę chodzi nie o jedno ciemiączko, ale o ciemiączka - błony znajdujące się w główce dziecka między kośćmi czaszki. Pełnią one bardzo ważną rolę podczas porodu. To dzięki temu, że są elastyczne i mogą się odkształcać, przejście główki dziecka przez kanał rodny jest w ogóle możliwe możliwe bez jej uszkodzenia. Gdyby była ona twarda i nieelastyczna, maluch miałby dużo trudniej wydostać się z łona mamy.

Ciemiączka można podzielić na tylne i przednie. To pierwsze zarasta między 6 tygodniem a 4 miesiącem życia dziecka, a to drugie nieco później - między 9 a 18 miesiącem życia.

Jak dbać o ciemiączko?

Nie należy panikować, a zwyczajnie pielęgnować skórę dziecka zgodnie z tym, jak jest ona delikatna. To znaczy, że do mycia główki należy wybierać preparaty przeznaczone dla niemowląt. Można stosować je nawet co drugi dzień (codzienna kąpiel główki niemowlęcia nie jest konieczna). Należy także wybrać odpowiednią szczotkę, to ważne zwłaszcza w przypadku dzieci, które mają dość bujne fryzury, wówczas szczotka będzie niezbędna, musi jednak być wykonana z miękkiego, przeznaczonego dla niemowląt włosia.

Obserwacja ciemiączka

Ważne jest, by badać ciemiączko. Jeśli widzimy, że nie zarasta ono w prawidłowy sposób, należy udać się do lekarza po poradę. Warto też wiedzieć, że zbyt wklęsłe ciemiączko może oznaczać odwodnienie organizmu dziecka, natomiast zbyt wypukłe jakąś infekcję.

