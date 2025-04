Ten męski gadżet z pewnością przyda ci się w kuchni. Twoja płyta indukcyjna będzie lśnić, a plamy błyskawicznie znikną

Pianka do golenia to całkiem niepozorny, ale nieoceniony sprzymierzeniec w walce z kuchennymi zabrudzeniami. Doczyszczenie płyty indukcyjnej po intensywnym gotowaniu może stanowić szczególne wyzwanie. Wystarczy zaledwie chwila, aby ten męski kosmetyk przywrócił blask w naszej kuchni. Co należy zrobić?