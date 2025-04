Zjawiska, których dokładnego pochodzenia i przyczyny nie znamy, wzbudzają w nas największy lęk - śmierć łóżeczkowa, to zespół nagłego zgonu niemowląt - warto wiedzieć, czy można mu zapobiec i jak.

Reklama

Na skróty:

Wielu rodziców nie ma pełnej wiedzy na temat SIDS, czy śmierci łóżeczkowej. Jest to zjawisko niezwykle rzadkie. Współczynnik występowania waha się między 0,8 a 3/1000 urodzeń. Najczęściej spotyka niemowlaki w wieku 1-3 miesiąca płci męskiej, ale rejestruje się też przypadki zgonu półrocznych dzieci. Wpływ może też mieć młody wiek matki (poniżej 20. roku życia), wcześniactwo oraz niska masa urodzeniowa.

Istnieje 3-czynnikowy model ryzyka wystąpienia nagłego zgonu niemowląt. Sugeruje on, że SIDS może wystąpić u dziecka:

z osobniczą podatnością (np. genetyczną podatnością, nieprawidłowością pnia mózgu),

pod wpływem czynnika wyzwalającego (dym tytoniowy, zatkanie dróg oddechowych),

w krytycznym momencie rozwoju (zarówno układu nerwowego jak i krążenia czy oddechowego).

Istnieje też teoria, że przyczyną SIDS są zaburzenia 2 obszarów mózgu, które kontrolują oddychanie i przełykanie. Gdy śpimy, bezwiednie odkrztuszamy ślinę, która zbiera się u wlotu do dróg oddechowych i wstrzymujemy oddech. Niektóre dzieci zapominają znów zaczerpnąć powietrza.

Statystyka wskazuje na związek nagłej śmierci łóżeczkowej z powikłaniami w ciąży, infekcją dziecka, zwyczajem spania z dzieckiem w łóżku, układaniu malucha na brzuszku do spania. Zatem nie można dać 100% gwarancji, że uniknie się śmierci łóżeczkowej, ale można realnie minimalizować ryzyko jej wystąpienia.

Wielu lekarzy nakłania rodziców do rezygnacji z poduszek, kołderek, ochraniaczy do łóżeczka i wszelkich gadżetów ograniczających przepływ powietrza czy przyczyniających się do uduszenia. Maluch, który potrafi obrócić się na brzuch, a nie ma zdolności powrotu do pozycji na plecy, może się udusić, kiedy napotka na fragment koca czy miękką poduszkę.

Jak zapobiec śmierci łóżeczkowej:

Kładź dziecko do snu na noc na plecach, bo minimalizujesz ryzyko uduszenia. Lekarze uważają też, że przy podnoszeniu główki może się zacisnąć tętnica szyjna dziecka.

Łóżeczko powinno spełniać określone standardy bezpieczeństwa : odległość między szczebelkami łóżka oraz szczebelkami stelaża materaca powinna wynosić mniej niż 6 cm.

: odległość między szczebelkami łóżka oraz szczebelkami stelaża materaca powinna wynosić mniej niż 6 cm. Dziecko nie powinno usypiać w miejsca do tego nieprzeznaczonych: unikaj usypiania go na dłużej w foteliku samochodowym czy nosidełku , w których pozycja nie sprzyja dobremu snu.

, w których pozycja nie sprzyja dobremu snu. Jeśli nosisz dziecko w chuście lub masz zamiar to robić, to pamiętaj, by widzieć twarz dziecka podczas chustonoszenia.

Wybierz twardy materac, by dziecko mogło czuć swoje ciało i nie zatapiać się w miękkim podłożu. Miękkie podłoże do spania zwiększa ryzyko SIDS 5-krotnie a w połączeniu ze spaniem na brzuchu aż 21-krotnie.

Czuwaj nad tym, aby prześcieradło było zawsze perfekcyjnie naciągnięte na łóżku.

Pozbądź się zabawek, pluszaków, poduszek , pościeli z łóżeczka dziecka, to zwiększa ryzyko wystąpienia SIDS przed uduszenie.

, pościeli z łóżeczka dziecka, to zwiększa ryzyko wystąpienia SIDS przed uduszenie. Zainwestuj w śpiworek do spania, a zrezygnuj z luźnej kołderki. Zwróć uwagę na swobodę ruchu nóżek – powinna być ona zachowana dla zdrowia bioderek.

Zadbaj o temperaturę w pomieszczeniu - optymalna to ok. 22 stopnie C,

Jeśli któryś z domowników pali papierosy - niech robi to poza pomieszczeniem, w którym przebywa dziecko.

Nie zasypiaj z dzieckiem w jednym łóżku , nie kładź go też ze starszym rodzeństwem.

, nie kładź go też ze starszym rodzeństwem. Rozważ podawanie smoczka na noc, ale po ok. 7 tygodniu życia dziecka.

Jeśli twój lęk przed śmiercią łóżeczkową jest bardzo duży, kup monitor oddechu dziecka - zapoznaj się dobrze z instrukcją oraz opiniami na jego temat. Niekiedy lekarz może zalecić zakup monitora oddechu, jeśli maluch np. nieco chrapie, ma płytki oddech, kaszle.

Oficjalnie mówi się, że warto dbać o bezpieczny sen dziecka z uwagi na SIDS do ukończenia przez nie 12 miesięcy. Zalecenia dotyczące zapobiegania nagłym zgonom niemowląt zostały opracowane przez Amerykańską Akademię Pediatrii (AAP) a ich ostatnia wersja pochodzi z 2016 roku, a do tej pory nic nie zmieniło się w zakresie przyczyn i zapobiegania śmierci łóżeczkowej.

Dzieci starsze wraz z rozwojem psychomotorycznym nabywają umiejętności, które pozwalają im na samodzielne odkrycie buzi, zmianę pozycji czy odsunięcie się od jakiegoś przedmiotu nawet przez sen. Nie ma zatem potrzeby, by przedszkolakom usuwać z łóżka przytulanki czy zakazać przykrywania kołdrą.

Reklama

Więcej porad rodzicielskich: Odruch Moro u dziecka - kiedy wygasaNa co zwrócić uwagę przy zakupie łóżeczka turystycznegoJak działa monitor oddechu/bezdechu