Mięsa uwielbiają towarzystwo kremowych, gęstych sosów. Mogą być zblendowane całkowicie na gładko lub z kawałkami warzyw, grzybów czy owoców. Pyszny sos do mięsa możesz zrobić śmiało z tego, co akurat znajdziesz w lodówce czy swojej spiżarni.

Śmietanowo-ziołowy sos to zawsze dobry pomysł, w szczególności do drobiu oraz ryb. Świetnie sprawdzi się też jako dodatek do wegetariańskiego obiadu. Do jego przygotowania potrzebujesz dosłownie kilka produktów.

Składniki:

250 ml śmietany 12, 18 lub 30%,

40 g masła,

2 łyżeczki mąki pszennej,

100 ml zimnej wody,

sól i pieprz,

zioła (świeże lub suszone): majeranek, tymianek, oregano.

Sposób przygotowania:

Masło rozpuść w rondelku albo kąpieli wodnej i odstaw niemal do całkowitego do wystudzenia. Śmietanę wymieszaj z wodą oraz wszystkimi przyprawami i ziołami (po łyżce lub małej garści w przypadku świeżych ziół). Do mieszanki wlej wystudzone masło, a po chwili dodaj mąkę i mocno wymieszaj trzepaczką. Postaw na niewielkim ogniu i podgrzewaj, aż całość lekko zgęstnieje. Następnie polej mięso lub dodaj do rondelka lub patelni, w której je przygotowujesz. Wariant: do sosu możesz dodać także mocno podsmażoną cebulkę.

Z bulionu możesz zrobić pyszny sos, którego prawie nie trzeba dodatkowo przyprawiać. Możesz wykorzystać własnoręcznie przygotowany bulion warzywny czy mięsny albo sięgnąć po gotowe rozwiązania, takie jak kostka rosołowa czy popularne ostatnio buliony w słoiczku.

Składniki:

200 ml bulionu,

300 g grzybów (pieczarek, leśnych ze słoika, suszonych),

cebula,

2 ząbki czosnku,

2 łyżki masła,

100 ml śmietany,

sól i pieprz,

łyżeczka oregano,

łyżeczka majeranku,

opcjonalnie: łyżka mąki + 50 ml zimnej wody.

Sposób przygotowania:

Śmietana musi być w temperaturze pokojowej. Jeśli używasz suszonych grzybów, namocz je minimum 3-4 godziny przed przygotowaniem sosu. Na mocno rozgrzanym maśle podsmaż pokrojoną w kostkę cebulę. Kiedy się zeszkli, dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek i wymieszaj. Następnie dodaj grzyby i podsmażaj kolejne 5-7 minut. Po tym czasie zalej całość bulionem i gotuj na bardzo małym ogniu przez ok. 15-20 minut. Kiedy sos nieco się zredukuje, a grzyby będą miękkie, dodaj 3 łyżki bulionu do śmietany i wymieszaj, a następnie przelej do sosu. Dopraw do smaku i podsmażaj jeszcze chwilę na małym ogniu. Jeśli sos będzie za rzadki, zagęść go mąką wymieszaną z zimną wodą.

Jeśli masz w spiżarni lub zamrażarce owoce mrożone albo w zalewie, możesz śmiało wykorzystać je do przygotowania pysznego sosu. Sprawdzi się przede wszystkim mieszanka owoców leśnych. Do ryb oraz dziczyzny sprawdzi się również orzeźwiający, słodko-kwaśny sos pomarańczowy.

Składniki:

250 ml wody,

400 g owoców leśnych,

100 ml wytrawnego czerwonego wina,

2 łyżki cukru,

szczypta cynamonu,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Owoce wrzuć do rondelka, zasyp cukrem i zalej wodą. Podgrzewaj na małym ogniu, aż owoce się rozpadną. Możesz lekko rozgnieść je widelcem, kiedy już będą miękkie. Dodaj wino i gotuj jeszcze ok. 10-12 minut, aby cały alkohol odparował. Dodaj sól i cynamon, zamieszaj. Gotuj do momentu, aż sos będzie gęsty. Możesz udekorować gotowy sos listkami mięty.

Sos pomidorowy jest uniwersalny i pasuje zarówno do dań mięsnych, jak i wegetariańskich. Wcale nie musisz łączyć go tylko z wieprzowymi klopsami czy ze spaghetti. Pomidorowy sos doskonale pasuje także do drobiu, ryb oraz mięsnych zapiekanek.

Składniki:

puszka pomidorów krojonych

100 ml bulionu,

cebula,

2 ząbki czosnku,

średnia marchewka,

2 łyżki masła,

sól i pieprz,

po łyżce bazylii i oregano,

łyżeczka słodkiej papryki.

Sposób przygotowania:

Cebulę pokrój w kostkę, czosnek przeciśnij przez praskę, a marchewkę obierz i zetrzyj na grubych oczkach. Zeszklij cebulę na mocno rozgrzanym maśle, a następnie dodaj czosnek oraz marchewkę. Od razu dodaj wszystkie przyprawy. Smaż jeszcze kilka minut, często mieszając, a następnie zalej całość bulionem oraz dodaj pomidory z puszki. Smaż na małym ogniu ok. 15 minut, często mieszając. Kiedy sos zgęstnieje, spróbuj i ewentualnie dopraw do smaku.

