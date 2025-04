Hotel dla owadów to mała konstrukcja o wielkim znaczeniu. Pomaga pszczołom, biedronkom i innym pożytecznym w ogrodzie owadom znaleźć bezpieczne schronienie. Teraz kupisz go w OBI za naprawdę nieduże pieniądze. W ogrodzie stanie się naturalnym azylem, wspierającym równowagę ekosystemu. Jakie korzyści przynosi taki hotel i kto może w nim zamieszkać? Sprawdź, dlaczego warto stworzyć przyjazne miejsce dla skrzydlatych pomocników natury.

Domek dla pożytecznych owadów w OBI

Do tej pory tego typu domki dla owadów były dość drogie, więc każdy, kto chciał zadbać o pszczoły i trzmiele, musiał albo liczyć się ze sporym wydatkiem, albo zrobić sobie takie „cudeńko” sam. Teraz nie trzeba już ani wyciągać grubszych banknotów z portfela, ani łapać się za klej do drewna, bo zgrabny domek dla owadów w OBI można teraz kupić za 32,99 zł.

Budka waży trochę ponad 600 g i ma wysokość 25 cm i szerokość 9 cm. Wykonana została z drewna oraz szyszek i metalowej kratki, która utrzymuje szyszki na miejscu. Wydrążone patyki i nawiercone kołki oraz zakamarki szyszek tworzą dla owadów zapylających bezpieczne schronienie przed deszczem czy przymrozkiem. Dzięki temu te z nich, które zapomną się przy pracy z kwiatami drzewek i krzewów owocowych będą mogły bezpiecznie przetrwać zimną noc lub opady. A niektóre w nich może nawet zainstalują się na cały sezon.

W domku mogą się chronić dzikie i miodne pszczoły, biedronki, bzygi i złotolitki.

fot. Domek dla owadów OBI/ Materiały prasowe OBI

Jak powiesić hotel dla owadów?

Najlepiej powiesić go w takim miejscu ogrodu, gdzie będzie najwięcej kwiatów odwiedzanych przez tych małych pracowników.

Domek należy powiesić na wysokości do 2 metrów, najlepiej na wysokości ok. 1-1,5 m. Wlot do schronienia dobrze jest skierować na wschód, aby północny wiatr nie świstał w zakamarkach hoteliku. Jeśli to możliwe, należy wybrać zaciszne miejsce.

Budkę można przymocować do pnia drzewa, altany czy płotu albo na południowej ścianie domu lub garażu. Najlepszy moment na powieszenie to wczesna wiosna, czyli teraz, bo owady już się wybudziły i zaczynają przeloty w poszukiwaniu pierwszych źródeł pokarmu.

Podczas wieszania można nieco górną część hoteliku wysunąć do przodu, aby całość była lekko pochylona w dół. To sprawi, że podczas opadów woda będzie wypływać na zewnątrz, zamiast dostawać się w głąb otworów, które mają być przytulnym i suchym schronieniem dla owadów.

