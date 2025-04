Wiosenna kolekcja Pepco dla ogrodników co roku zaskakuje czymś ciekawym. W tym sezonie hitem jest zestaw do sadzenia roślin, a konkretniej do przygotowywania rozsad. Trwa najlepszy czas na rozpoczęcie ogrodniczej przygody. Nawet jeśli nie masz dużego ogrodu, możesz stworzyć przytulny zielony kącik na balkonie czy nawet parapecie.

Kompletny zestaw do rozsad z Pepco: dla każdego ogrodnika

Zestaw, który teraz znajdziesz w ofercie Pepco, zawiera wszystkie podstawowe akcesoria potrzebne do rozpoczęcia uprawy. W jego skład wchodzą: pojemniki do sadzenia, narzędzia ogrodnicze, a także praktyczne tacki z pokrywką, które idealnie nadają się do przechowywania młodych roślin w początkowym stadium wzrostu i zapewnia im optymalne warunki do kiełkowania.

Znajdziesz tu także urocze tabliczki wraz z ołówkiem, abyś mogła podpisać wszystkie zasadzone rośliny.

Dlaczego ten zestaw z Pepco to hit dla początkujących?

Dzięki temu zestawowi nie musisz martwić się o poszukiwanie oddzielnych elementów - wszystko, czego potrzebujesz, jest w jednym pakiecie. Tekturowe pojemniki są w pełni biodegradowalne, dzięki czemu po wyhodowaniu sadzonek możesz całość włożyć bezpośrednio do ziemi. Nie ma potrzeby "wygrzebywania" delikatnych roślin z malutkich doniczek rozsadowych.

Pokrywka na tackach zapewnia odpowiednią wilgotność i temperaturę, co przyspiesza i ułatwia kiełkowanie nasion. To także świetny sposób, by na własne oczy zobaczyć, jak z małego nasionka wyrasta roślina. Sama znam wiele osób, które - jak same mówią - sadzą rośliny, bo "lubią patrzeć, jak rosną". No, to ten zestaw będzie dla nich strzałem w dziesiątkę!

fot. Gotowy zestaw do sadzenia roślin z Pepco kosztuje jedynie 17 zlotych/mat. prasowe

Jak przygotować rozsady w tym zestawie?

Uprawa własnych roślin to nie tylko sposób na piękny ogród, ale także na relaks i chwilę oderwania od codziennego zgiełku. Sadzenie i pielęgnacja roślin to przyjemność, która pozwala na chwilę wytchnienia i kontakt z naturą. Zestaw od Pepco pozwoli ci zacząć w prosty sposób - wystarczy odrobina czasu i chęci, a stworzysz własny zielony ogródek nawet na 10 piętrze w bloku.

Aby przygotować rozsady z zestawu do sadzenia roślin, zacznij od wypełnienia pojemników przygotowanym podłożem. Wysiewaj nasiona na odpowiednią głębokość zgodnie z instrukcją na opakowaniu - każde nasiona mają dokładny opis na odwrocie.

Czytaj też: dlaczego nie można wysiać nasion wcześniej niż podaje instrukcja na opakowaniu?

Następnie delikatnie spryskaj wodą, by nawilżyć ziemię, i przykryj tacką, by utrzymać wilgoć. Nie podlewaj, a jedynie zwilżaj.

Umieść zestaw w ciepłym miejscu, zapewniając roślinom odpowiednią temperaturę i światło. Gdy nasiona wykiełkują, otwórz pokrywkę, a rośliny stopniowo hartuj, wystawiając je na zewnątrz przed przesadzeniem do gruntu lub większych pojemników.

Możesz w ten sposób posadzić ulubione zioła do kuchni, piękne kwiaty do ogrodu lub warzywa (np. sadzonki pomidorów), które później wykorzystasz w swoich potrawach.

