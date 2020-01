Kotlety z kaszy jaglanej. Pomysł na obiad nie tylko dla wegan

Kotlety z kaszy jaglanej są proste i wyjątkowo smaczne. Dodaj do nich ulubionych warzyw, w naszej wersji jest to starta marchewka i zielony groszek – możesz użyć mrożonego groszku, ale pamiętaj, by odpowiednio wcześniej go rozmrozić. Do kotletów doskonale będzie pasować babka ziemniaczana lub kopytka.

Koniecznie pamiętaj, by przed ugotowaniem kaszy jaglanej przepłukać ją zimną wodą, a następnie przelać wrzątkiem 2-3 razy. Sprawi to, że po ugotowaniu nie będzie gorzka. Jak przygotować kotlety z kaszy jaglanej?

Kaszę ugotuj do miękkości w 4 szklankach osolonej wody. Zeszklij cebulę. Dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek, marchewkę i groszek i chwilę podsmażaj. Dodaj warzywa do kaszy i wymieszaj. Dodaj posiekany koperek (możesz też użyć natki pietruszki lub szczypiorku). Dodaj mąkę kukurydzianą, dopraw solą, pieprzem i słodką papryką. Odstaw na kilkanaście minut do lodówki. Uformuj kotleciki i obtocz je w bułce tartej. Smaż po 2-3 minuty z każdej strony. Podawaj koniecznie z surówką i ziemniakami. Smacznego!

