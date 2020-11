Pikantne muffiny - przepis na imprezowe muffinki na ostro

Nasz przepis na pikantne muffiny to propozycja do imprezowego menu - np. na sylwestrową domówkę czy karnawał. Jeśli lubisz, możesz dorzucić do nich więcej warzyw według swoich upodobań. Pyszne będą również z serem feta lub mozarella.

Mąkę przesiej do dużej miski wraz z proszkiem do pieczenia. Kiełbasę (albo kabanosa lub boczek) pokrój w kostkę, a ser żółty zetrzyj na tarce. Pokrój również warzywa - niektóre z nich, np. brokuły, będą wymagać wcześniejszego obgotowania. Do mąki i proszku dodaj jajka, warzywa, kiełbasę oraz ser. Dopraw do smaku - dodaj do masy dużo chili i mielonej ostrej papryki. Do masy na pikantne muffiny wlej mleko i wymieszaj. Masło rozpuść i przestudź, dodaj do masy. Wymieszaj. Foremki wysmaruj tłuszczem i oprósz mąką. Masę wykładaj do foremek do 2/3 wysokości. Piekarnik rozgrzej do 180 stopni C, pikantne muffiny piecz przez 35-40 minut.

