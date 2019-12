Muffinki to jedne z najczęściej wybieranych przekąsek – nie tylko na słodko! Te babeczki mają same zalety: są banalne do przygotowania i nie trzeba na nie długo czekać, a także są przepyszne w każdym wydaniu – a tych jest naprawdę mnóstwo. Muffiny na słono, na słodko, pikantne czy z kaszą gryczaną, a może ze szpinakiem? Którą propozycję wypróbowałabyś jako pierwszą? Znajdź swoją inspirację na muffiny wśród naszych sprawdzonych przepisów i odkrywaj nowe smaki! Wyrusz w kulinarną podróż z Polki.pl!