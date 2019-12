Pasztet wegetariański - 12 sprawdzonych przepisów

fot. Adobe Stock

Pasztet wegetariański przygotowywany na bazie różnych, najczęściej korzeniowych lub strączkowych warzyw, z dodatkiem aromatycznych przypraw, jajek i oliwy z oliwek lub oleju rzepakowego to doskonała alternatywa dla tych, którzy nie lubią tłustych, mięsnych pasztetów.

Pasztety wegetariańskie mają to do siebie, że można przyprawiać je na wiele sposobów - świetnie pasują do nich orientalne przyprawy jak kurkuma, curry czy sos sojowy, ale lubią się też z tymi klasycznymi, dobrze zakorzenionymi w polskiej kuchni - tymiankiem, majerankiem czy cząbrem.

Pasztet wegetariański możesz przygotować na bazie warzyw strączkowych: soczewicy, cieciorki, fasoli czy soi, albo warzyw korzeniowych: marchwi, ziemniaków, selera, pietruszki a nawet buraków.