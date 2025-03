Desery w pucharku to idealny sposób na podanie słodkości w wyjątkowo efektownej formie. Niezależnie od tego, czy planujesz elegancką kolację, rodzinne spotkanie, czy chcesz po prostu zaserwować coś wyjątkowego na co dzień, deser w pucharku to doskonałe rozwiązanie. Są nie tylko łatwe do przygotowania, ale również prezentują się niezwykle apetycznie, stanowiąc ozdobę każdego stołu. Wystarczy odrobina kreatywności, by stworzyć słodkie arcydzieło, które zachwyci wszystkich gości.

Ten prosty i szybki przepis idealnie sprawdzi się jako deser na upalne dni, kiedy masz ochotę na coś słodkiego, ale lekkiego. Podstawą deseru jest jogurt naturalny, który można wzbogacić miodem i wanilią, tworząc delikatny krem. Dodaj ulubione owoce, posiekane orzechy czy bakalie, a także kremowe sosy czy musy.

Składniki:

400 g jogurtu naturalnego lub greckiego,

2 łyżki miodu lub syropu klonowego,

1 łyżeczka ekstraktu z wanilii,

200 g świeżych owoców (truskawki, maliny, borówki, kiwi),

100 g granoli lub pokruszonych herbatników,

Kilka listków mięty do dekoracji (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Jogurt wymieszaj z miodem i ekstraktem z wanilii, aż powstanie gładki krem. Na dnie pucharków umieść warstwę granoli lub pokruszonych herbatników. Następnie dodaj warstwę kremu jogurtowego. Na kremie ułóż świeże owoce, a następnie dodaj kolejną warstwę kremu jogurtowego. Całość udekoruj resztą owoców, granolą oraz listkami mięty. Wstaw do lodówki na co najmniej 30 minut, aby deser się schłodził i smaki się "przegryzły". Wariant: możesz też zrezygnować z granoli i postawić na lekki deser w stylu panna coty.

fot. Deser w pucharku na zimno/Adobe Stock, sriba3

Tiramisu to klasyk włoskiej kuchni, który w wersji podanej w pucharku nabiera nowego, eleganckiego wymiaru. Tradycyjne biszkopty nasączone mocną kawą i likierem Amaretto układane są na przemian z kremem z mascarpone, jajek i cukru. Taki sam deser możesz przygotować w pucharku - będzie idealnym dopełnieniem obiadu we włoskim stylu lub rodzinnego przyjęcia.

Składniki:

250 g serka mascarpone,

3 żółtka,

3 łyżki cukru,

1 łyżeczka ekstraktu z wanilii,

200 ml śmietanki kremówki (30%),

100 ml mocnej kawy,

2-3 łyżki likieru Amaretto (opcjonalnie),

100 g biszkoptów,

kakao do posypania.

Sposób przygotowania:

Żółtka utrzyj z cukrem i ekstraktem z wanilii na jasną, puszystą masę. Do masy żółtkowej dodaj mascarpone i delikatnie wymieszaj, aż powstanie gładki krem. W osobnej misce ubij śmietankę na sztywną pianę, a następnie delikatnie wymieszaj ją z kremem mascarpone. Kawę wymieszaj z likierem Amaretto. Biszkopty zanurzaj na chwilę w kawie i układaj na dnie pucharków. Na biszkoptach rozprowadź warstwę kremu mascarpone. Powtórz układanie warstw, kończąc na kremie. Wierzch deseru posyp obficie kakao. Schłodź w lodówce przez co najmniej 2 godziny, aby tiramisu dobrze się przegryzło.

fot. Deser tiramisu w pucharku/Adobe Stock, Anatoly Repin

Warstwowy deser z galaretką w różnych smakach i kolorach ułożony na przemian z delikatnym musem śmietankowym lub jogurtowym wygląda niezwykle apetycznie. Aby uzyskać idealnie równe warstwy, galaretkę należy przygotowywać etapami, czekając, aż każda warstwa dokładnie stężeje, zanim dodasz kolejną. Taki deser można udekorować bitą śmietaną, owocami lub miętą, tworząc efektowną i smaczną kompozycję.

Składniki:

2 opakowania galaretki w różnych smakach (np. truskawkowa i cytrynowa),

400 ml śmietanki kremówki (30%),

2 łyżki cukru pudru,

1 łyżeczka ekstraktu z wanilii,

Owoce do dekoracji (np. maliny, borówki, kiwi).

Przygotowanie:

Przygotuj pierwszą galaretkę zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Wlej ją do pucharków i wstaw do lodówki, aby stężała. Gdy pierwsza warstwa stężeje, przygotuj drugą galaretkę i odstaw ją do ostygnięcia. Następnie wlej ją na pierwszą warstwę i ponownie wstaw do lodówki. W międzyczasie ubij śmietankę kremówkę z cukrem pudrem i ekstraktem z wanilii na sztywną pianę. Na stężone galaretki wyłóż ubitą śmietankę. Udekoruj deser owocami i podawaj schłodzony.

fot. Deser w pucharku z galaretką/Adobe Stock, Alona Dudaieva

Mascarpone idealny składnik deserów na zimno - jest kremowy, a jednocześnie puszysty i słodki sam w sobie. W tej wersji połączysz go z bitą śmietaną i odrobiną cukru pudru, tworząc aksamitny krem. Do tego można dodać warstwę pokruszonych herbatników lub ciasteczek oraz świeże owoce, takie jak maliny, truskawki czy brzoskwinie.

Składniki:

250 g serka mascarpone,

200 ml śmietanki kremówki (30%),

3 łyżki cukru pudru,

1 łyżeczka ekstraktu z wanilii,

100 g pokruszonych ciasteczek lub herbatników,

200 g świeżych owoców (np. truskawki, maliny, brzoskwinie),

starta czekolada lub orzechy do dekoracji (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

W misce ubij śmietankę na sztywną pianę. W osobnej misce wymieszaj mascarpone z cukrem pudrem i ekstraktem z wanilii. Delikatnie połącz ubitą śmietankę z mascarpone, tworząc gładki krem. Na dno pucharków wsyp pokruszone ciasteczka. Na ciasteczkach ułóż warstwę kremu mascarpone. Na kremie ułóż warstwę owoców. Powtórz warstwy, kończąc na kremie. Deser udekoruj startą czekoladą lub orzechami oraz owocami. Wstaw do lodówki na minimum 30 minut przed podaniem.

fot. Deser w pucharku z mascarpone/Adobe Stock, photocrew

