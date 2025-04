Zupa pomidorowa Winiary to świetne rozwiązanie dla wszystkich, którzy nie mają czasu na gotowanie, a chcą cieszyć się smakiem tradycyjnych, domowych potraw. Wystarczy 15 minut i pasta z pomysłem Winiary. Dodaj do niej wodę i śmietankę, uzupełnij makaronem lub ryżem i pyszny obiad gotowy. Koncentrat pomidorowy i suszone warzywa zawarte w paście to gwarancja głębokiego smaku i aromatu.

98% RECENZENTEK POTWIERDZA, ŻE PASTA Z POMYSŁEM NA ZUPĘ POMIDOROWĄ WINIARY UMOŻLIWIA JEJ PRZYGOTOWANIE W ZALEDWIE 15 MINUT

Wyniki testu Pasty z Pomysłem na zupę pomidorową Winiary

Pomidorówka jest jedną z ulubionych zup Polaków. Przygotowanie jej od podstaw zajmuje jednak sporo czasu, bo niezbędny jest dobry wywar, mnóstwo przypraw, a pomidory trzeba mozolnie przecierać. Pasta z Pomysłem na zupę pomidorową pomoże przygotować ulubioną zupę w kilka chwil! Wystarczy dodać wodę, śmietanę, makaron lub ryż i pyszny obiad gotowy! Sprawdziły to nasze Recenzentki.

Pomysł na pomidorówkę Winiary to świetna alternatywa dla tradycyjnej zupy – opinie

Z tym stwierdzeniem zgadza się aż 96% Recenzentek. Z użyciem Pasty z Pomysłem na zupę pomidorową doskonały posiłek ugotuje nawet ktoś, kto nie ma specjalnej wprawy w dobieraniu składników.

Pasta z pomysłem na zupę pomidorową jest świetną alternatywą dla zupy gotowanej w tradycyjny sposób . Przygotowywana w sposób podany na opakowaniu sprawia, że nawet dzieci są w stanie ją zrobić. Smakuje jak prawdziwa pomidorówka. (…) – Regulice.

Pasta pomidorowa Winiary to oszczędność czasu i doskonały smak

Z tym stwierdzeniem zgadza się również 96% Recenzentek. Pasta jest gotową bazą o prostym składzie. Wystarczy dodać wodę, ryż lub makaron, wedle uznania, po czym doprawić śmietaną i gotowe!

Pomidorowa Pasta z Pomysłem to pyszny smak i kolor pomidorów. Bez barwników i konserwantów. Mój syn i cała rodzina ją uwielbia. Można zaoszczędzić dużo czasu. Smak idealny – Sunnyyy1993.

Pomidorówka przygotowana z pastą Winiary smakuje jak tradycyjna

Taką opinię wyraziło aż 92% testujących. W opakowaniu jest aż 52% koncentratu pomidorowego, suszone warzywa (cebula i czosnek), olej słonecznikowy i idealnie skomponowane przyprawy. Proporcje są doskonale dobrane, żeby zupa smakowała właśnie tak, jak lubimy najbardziej.

Pomidorowa pyszna. Nie za kwaśna, nie za mdła, jak z prawdziwych pomidorów zerwanych w sezonie. My jedliśmy z ryżem, tak wolimy. Dodałam śmietanę 18%, posypałam natką pietruszki i otrzymałam smak pomidorowej z dzieciństwa. Na pewno nie raz sięgnę po nią na półce w sklepie – Wiolkam22.

Zupa pomidorowa Winiary to dobry pomysł na posiłek dla całej rodziny – znamy opinie

Prostota przygotowania i smak, który odpowiada domownikom to coś, czego szukamy na co dzień. Aż 96% Recenzentek potwierdza, że zupa na bazie Pasty z Pomysłem stanowi świetny obiad dla całej rodziny.

Muszę przyznać, że jestem pozytywnie zaskoczona. Myślałam, że zupa będzie smakować sztucznymi dodatkami, jednak to nie miało miejsca. Idealny bilans smaku pomidorowego, po dodaniu reszty składników miałam dobry, szybki obiad. Cała rodzina była zadowolona – ramaczanka.

Jak Recenzentki oceniają inne Pasty z Pomysłem na…?

Nasze Recenzentki testowały jeszcze inne Pasty z pomysłem na zupy Winiary - ogórkową, grochową i barszcz czerwony. 96% potwierdziło, że pasty spełniły ich oczekiwania i poleci je swojej rodzinie i przyjaciołom. 95% Recenzentek ponownie wykorzysta je w swojej kuchni już po zakończeniu testowania.

Na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie Polki.pl na grupie 182 osób w okresie luty-marzec 2021 r.

Karola1988K | 4 lata temu

Pomidorlove

Serdecznie polecam pasty z pomysłem na zupę Winiary. Jest to udogodnienie dla osób które cenią sobie smak i aromat wędzonych dań. Dzięki nim zaoszczędzisz czas na przygotowanie posiłku...A dłużej możesz się cieszyć pysznym smakiem zupy. Polecam całym sercem!

Karola

To fajna opcja na przygotowanie pysznego obiadu w weekend lub na niespodziewaną wizytę gości.

Spróbuj sama i nie zastanawiaj sie

Daga123 | 4 lata temu

Zupa pomidorowa bardzo dobra

Polecam te paste ponieważ można szybko ugotować z niej zupę pomidorowa jest pyszna ładnie pachnie. Nie wiem co tutaj więcej napisać. Polecam w 100 procentach

tygrysek7773 | 4 lata temu

świetna zupa

juz dzis wypróbujcie te zupe!zupa smakowała jak u mojej mamy. dobrze było czuć pomidorowy lekki smak. ponadto jej łatwość przygotowania sprawiła ze na pewno polece je moim koleżankom. to łatwy i szybki sposób na smaczny obiad. nie zastapie jej juz żadna inna zupa .

Patka1984 | 4 lata temu

Polecam

Uważam że produkt pasty z pomysłem na zupę jest smaczny i szybki w przygotowaniu spełnia wszystkie moje oczekiwania dziękuję za możliwość testowania

agusia19881 | 4 lata temu

Ulubiona pomidorowa

Pomidorowa - mój strzał w 10!

Aromatyczna, przepyszna i ... oczywiście szybka. Będę po nią sięgać o każdej porze dnia. Gęsta, taka jak lubię, głęboki smak świeżych pomidorów. Po prostu Pycha !

daria_mala89 | 4 lata temu

Ideal domowego dania

Piękny kolor oraz smak który pokochają nie tylko dorośli ale także dzieci którym podobał się zapach kolor i bardzo chętnie znikała z talerzy

Geodonna82 | 4 lata temu

Moja zupa moja wygoda

Uważam że pasty z pomysłem na zupę są alternatywą dla szybkich obiadów. Człowiek wracając zmęczony po pracy, może szybko zrobić obiad bazujac na tych pastach. Albo zabrać ze sobą do pracy jako posiłek przed głównym obiadem który zazwyczaj w domu jest w późnych godzinach popołudniowych.

hellokitty1313 | 4 lata temu

Polecam

Jestem pozytywnie zaskoczona pastą z pomysłem na.., nie spodziewałam się tak dobrego i wyrazistego smaku potraw. Konsystencja w sam raz, bardzo łatwe i szybkie w przygotowaniu. Domownicy zadowoleni, wszystkim smakowało, zaskoczyła smakiem. Polecam.

anitasurdu | 4 lata temu

Pomidorowy szał

Pyszna, pyszna i jeszcze raz pyszna... nic nie można powiedzieć negatywnego O tej paście... No może jedno iż bardzo szybko znika z talerza i ma się niedosyt. Polecam jak najbardziej. Gdy jest brak czasu ona jest suuper

ewelinka12229 | 4 lata temu

Mniam

Bardzo dobre zupy łatwe w przyrzadzeniu smakuje pysznie....................................................................................................................................................................................................

Malwamalwa | 4 lata temu

Przeciętna

Pomidorowa nijaka. Musiała być doprawiona.................... ..................... ........................

Paulina19.03.02 | 4 lata temu

Smaczna zupa pomidorowa

Jest łatwa w przygotowaniu dużo składników nie potrzeba a przede wszystkim robi się ją bardzo szybko bardzo polecam napewno nie raz ja kupię i będę robić dla siebie i swoich dzieci jak będę miała mało czasu na przygotowanie obiadu

gosik8209 | 4 lata temu

Pomidorowe love

Zupa która zachwyciła cała moja rodzinę A w szczególności mojego małego smakosza nowej zupy.Polecam innym.Zakup już kolejne zupy.Nic dodać nic ująć.

Mendzia166 | 4 lata temu

Pomidorowa

Zupa pomidorowa bardzo delikatna, połączona z ryżem lub makaronem idealna dla dzieci, bardzo dobrze czuć smak pomidorów . Super doprawiona oraz zupa miała idealna konsystencje.

WeRoNiKa | 4 lata temu

Pomidorowa jak u mamy

Pasta z pomysł na zupę pomidorową to idealna porcja dla 3 osobowej rodziny. Konsystencja idealnie dobrana. Smak jak u mamy. Każda łyżka zupy trafia w serca domowników. Idealnie dopracowana jeśli chodzi o małe niejadki. Córka jest bardzo wybredna co do jedzenia a ta zupa trafiła do niej perfekcyjnie. Jeszcze nigdy mi się nie przytrafiło aby prosiła o dokładkę. Na pewno będę sięgała częściej po te pasty. mogę stwierdzić, że są godne polecenia nie tylko rodzinie ale także i znajomym czy sąsiadom.

pannabb | 4 lata temu

Smakuje prawdziwymi pomidorami!

Moim zdaniem zupa pomidorowa z past z pomysłem winiary jest najlepszą z zup, po dodaniu makaronu i śmietany mogłabym ją jeść cały czas. Jestem fanką zupy pomidorowej i spełniła ona moje oczekiwania w 100%

ania1500 | 4 lata temu

Pomidorowa- najgorsza z past

Pomidorowa bardzo sztuczna, czułam tylko przecier pomidorowy. Nie zrobiła na mnie większego wrażenia, ani na moich dzieciach, które uwielbiają domową pomidorówkę.

marika1775 | 4 lata temu

Pasta z pomysłem Winiary na zupę pomidorową

pyszna lekka łatwa w przygotowaniu smak jak u mamy w domu .Dzieci zakochały się w tej zupie .

polecam ! kupię z pewnością ponownie . cenie ten produkt za łatwość przygotowania za smak i konsystencje . jestem bardzo zadowolona że mogłam zostać testerką past Winiary ponieważ dzięki temu odkryłam tak cudowne alternatywy dla szybkiego i ciepłego posiłku dla najbliższych

Pkinka | 4 lata temu

Zawiodłam się

Zupa bez smaku, bez wyrazu, nie smakuje jak domowa pomidorowa. Musiałam ją doprawiać. Dla osoby która gotuje obiady ze świeżych produktów te torebki nie będą dobrym rozwiązaniem. Może i skład prosty ale nic poza tym. Mogę to samo napisać do pozostałych produktów bo błąd się powiela. Niczym nie przypomina zupy gotowanej ze świeżych produktów. Niczym, zawiodłam się

azteka | 4 lata temu

Zupa dla dzieci i dorosłych

Moim dzieciom najbardziej smakowała zupa z pastą pomysł na zupę pomidorowa z makaronem to świetna alternatywa dla tradycyjnego sposobu przygotowania zupy

astokrotka1111 | 4 lata temu

Rewelacja!!!

Pasta z pomysłem na zupę pomidorową Winiary jest idealna,kiedy nie ma dużo czasu na przygotowanie tradycyjnej zupy lub na biwak. Jest wyśmienita w smaku, jakby przygotowana ze świeżych pomidorów, aromatyczna, szybka i łatwa w przygotowaniu. Wyśmienita zupa oparta na tradycyjnych recepturach.

eweluss1610 | 4 lata temu

Szybka zupa pomidorowa

Zupa szybka w przygotowaniu, jedliśmy wersję z makaronem. Po prostu pycha, dzieciaki prosiły o dokładkę . Dzięki śmietanie, którą trzeba dodać nabrała delikatnego kremowego smaku. To jest to coś co lubimy w zupie pomidorowej. Szkoda tylko, że opakowanie jest dość małe bo po przygotowaniu wychodzi niecały litr zupy a skoro ma się w domu takich łasuchów w domu jak ja to ciężko zaspokoić ich głodne brzuszki. Jak najbardziej polecę zupę najbliższej rodzinie, znajomym oraz koleżankom w pracy. Super alternatywa dla kogoś kto niema pomysłu na obiad :)

żyjzcalychsil | 4 lata temu

Zupa pomidorowa

Zupa pomidorowa Winiary to pyszna zupa idealnie doprawiona o kremowej konsystencji. Przypadała do gustu i będzie wracała na stół w kryzysowych sytuacjach

Bogusia8 | 4 lata temu

Dobra alternatywa

Zupa przygotowana na bazie pasty wymagała dodania jednak jeszcze kilku dodatków jednak wyszła bardzo dobrze. Zaoszczędziła czas przygotowania. Pasta wymaga dodania aromatycznych przypraw.

Ola11011992 | 4 lata temu

Pomidoroweczka

Pyszna zupa bylo w niej czuc pomidory.Bardzo kazdemu smakowala choc moze odrobine malo cukru powinna mieć bardziej skodko kwasny smak a byla dosc kwasna ale to nie problem bo delikatnie doslodzilam i była pyszna

Justyna366 | 4 lata temu

Pasta z Pomysłem na zupę pomidorową

Pasta z Pomysłem na zupę pomidorową to świetna alternatywa dla przygotowania szybkiego obiadu dla całej rodziny. Głęboki smak domowej zupy to wielki plus tej pasty. Dzięki jej formie możemy przygotować w 15 minut smaczny posiłek.

Polecam serdecznie.

Brocisz | 4 lata temu

Zupa jak u mamy

Muszę przyznać ze jestem mile zaskoczona tym jak zupa smakowała. Nie różni się niczym od zwykłej pomidorowej. Sam i wyrazistość tej zupy mnie zachwycił. Jedyna wada ze jeżeli robi się zgodnie z przepisem wychodzi odrobinie rzadka.

Mama Anieli | 4 lata temu

Mama Anieli

Jeśli akurat masz mocno zabiegany dzień a dzieci wyjątkowo nie dają wykazać się w kuchni, za chwilę mąż wraca głodny z pracy to pasta pomysł na zupę jest idealnym rozwiązaniem. Wystarczy ugotować ryż bądź makaron i obiad prawie gotowy

Emiodul | 4 lata temu

Polecam

Bardzo intensywny smak oraz zapach zupy. Świetna alternatywa na szybki obiad. Zupa bardzo smakowała moim dzieciom. Z chęcią kupię pasty Winiary , ponieważ jestem bardzo zadowolona z efektu jaki osiągnęłam w tak kròtkim czasie gotowania. Bardzo serdecznie polecam.

Vanilla23 | 4 lata temu

Recenzja Pasty z Pomyslem na zupe pomidorowa

Zupa pomidorowa przygotowana z uzyciem Pasty z POMYSLEM jest inna niz zupa przygotowana w tradycyjny sposób co nie oznacza ze gorsza. Jest doskonala alternatywa gdy nie ma czasu lub produktow na przygotowanie zupy w tradycyjny sposób. Jezeli chodzi o walory smakowe zaspokoila moje oczekiwania. Wystarcza dogotowac makaron lub ryz zeby stala sie sytym posilkiem.

myforestfog | 4 lata temu

Pomidorowa

Zupa prosta w wykonaniu, bardzo smaczna, raczej większość lubi więc warto mieć w domu na wszelki wypadek. Myślę, że pastą mogła by być też dobra baza do sosu, czy też do innych zup.

katim | 4 lata temu

15 minut i zupa pomidorowa gotowa - pasta Winiary

Fantastyczna pasta, od pierwszego otwarcia. Ten smak, ten aromat, konsystencja, właśnie na to długo czekaliśmy aby w prosty sposób właśnie tak przyrządzić zupę.

EdytaK1984 | 4 lata temu

Pomidorowa jak u mamy

Zupa pomidorowa. Kolor, zapach i smak jak u mamy. Fajnie miec takie rozwiazanie w domu i z niego korzystać. Pasta mnie pozytywnie zaskoczyła. Nie czułam przecieru pomidorowego a jedynie pomidory przetarte. Fajnie jest też to że daje pomysł jak ja przygotowac z czym i co jeszcze dodać. Jest rozwiazaniem dla mnie idealnym i szybki obiad gdzie czesto brakuje czasu na jego przyrzadzenie gdyż każdy w obecnych czasach pracuje.

shawelka | 4 lata temu

polecam

Pasta z pomysłem na zupę pomidorową jako jedyna przypadła naszej rodzinie do gustu. Smak bardzo przypomina domową zupę .Nie obyło się bez dodatkowych przypraw jednak tą mogę polecić.

Patrycja_testuje | 4 lata temu

Świetne rozwiązanie

Pasta na zupę pomidorową miała bardzo dobry smak, prawie jakbym jadła normalną zupę. Jest to bardzo dobry sposób na szybkie wykonanie posiłku, gdy nie ma się czasu. Jednak na moją rodzinę jest za mało wydajna i jedno opakowanie nie wystarcza.

asikc | 4 lata temu

Tradycja inaczej

Ponadczasowy smak, szybki obiad przyprawiona idealnie miodzio na pewno znajdzie się w koszyku podczas zakupów najblizszych moich i teściowej ktora jest tradycjonalistką, przekonała się hehe

sylwia_mc | 4 lata temu

Wielofunkcyjne rozwiązanie

Pasta na zupę pomidorową jest fantastyczna. Uwielbiam jej smak i zapach. Dzięki niej nie tylko zupa pomidorowa świetnie smakuje ale również zupa z soczewicy wyszla rewelacyjna

Pchelka95 | 4 lata temu

Pasta

Zupa jest przepyszna smakuje mojej rodzince a najbardziej dzieciom nie muszę dluzej gotować zupy teraz bede używać pasty coraz częściej

Pasty zawierają dużo składników odżywczych i maja fajny intensywny smak. Fajnie oryginalne opakowanie latwe do przechowywania

Meghan | 4 lata temu

Dla studentów

Zupa nie najgorsza, biorac pod uwage inne pasty. Jednak za malo koncentratu, zupa ni jaka, nie smakowala nam. Kokor ciekawy, nawet przypominajacy prawdziwa zupe pomidorowa, w smaku lagodna

Dzasta88 | 4 lata temu

Pomidorowa jak domowa

Córce smakuje a to najważniejsze. Szybko gotowa i smaczna oraz zdrowa. Tak jak u mam. Podana z ryżem smakuje rewelacyjnie. Tak jak zrobiona ze świeżych pomidorów

patrycjaaj1995 | 4 lata temu

Pasta z pomysłem na zupę pomidorową Winiary

Pasta z Pomysłem na zupę pomidorową jest bardzo smaczna. Jednak moim faworytem jest zupa ogórkowa z tego rodzaju produktów. Również wyczuwalny jest smak pomidorów i jest niesamowicie aksamitna, jednak mogę się pochwalić, że moja zupka pomidorowa, którą przygotowują w domu od dłuższego czas jest bardziej aromatyczna. W Paście z pomysłem na zupę pomidorową brakuje trochę pikanterii, ale zawsze można dodać przypraw według uznania. Jest to również produkt, który jest bardzo szybki w przygotowaniu, ponieważ dosłownie w 15min można mieć zupę pomidorową. Polecam ją z ryżem bądź makaronem. Nie dodawałam do niej śmietany, gdyż uważam że psuje ona oryginalny smak zupy. Również zupa bez śmietany jest dużo zdrowsza oraz lepsza smaku, ale każdy ma różne opinie na ten temat. Polecam ugotować marchewkę do zupy pomidorowej, która jeszcze bardziej wzbogaci jej smak, przez co będzie zupka smaczniejsza. Zdecydowanie polecam ten produkt wszystkim którzy uwielbiają zupę pomidorową. Jeśli nie będę miała czasu przygotowanie mojej pomidorowej, chętnie skorzystam z gotowego pomysłu.

weronikah | 4 lata temu

Pomidorówka

Mało pomidorów w paście, musiałam dodać trochę przecieru. Pasta konsystencję ma gęstą i ładną czerwoną. Opakowanie jest kolorowe, przyciągające wzrok, ładnie wygląda oraz łatwo się nie otworzy dzieki czemu nie przerwie się szybko.

Aaaga89 | 4 lata temu

Mega wygodne

Pasta pozwała przygotować wyśmienitą zupę pomidorową w bardzo krótkim czasie. Idealne rozwiązanie dla osób pracujących. Zupa pomidorowa wychodzi wyśmienita.

mamusiaczek | 4 lata temu

Smaczna Pasta z Pomysłem na zupę pomidorową

Pasta z Pomysłem na zupę pomidorową pozwala szybko zaspokoić głód, ponieważ wystarczy 15 minut na jej przygotowanie. Dodać do tego, że jest smaczna wystarczy, żeby stwierdzić, że warto mieć w domu taki produkt w pogotowiu na wypadek, kiedy chcemy zjeść zupę a nie chce nam się lub nie mamy czasu na tą gotowaną w tradycyjny sposób, która wymaga jednak dłuższego czasu przygotowania.

Ani94 | 4 lata temu

PomidoroweLove

Mój mąż nie przepada za zupami ale gdy zrobiłam zupę pomidorową z pasty Winiary, jadł aż mu się uszy trzęsły ❤️ Mogę polecić ją każdemu kto lubi zupy.

agpona | 4 lata temu

Idealna kompozycja smaków zupy pomidorowej z pastą Winiary

Pasta Winiary z pomysłem na zupę pomidorową moim zdaniem była bardzo łagodna w smaku i wcale nie przypominała zwykłego koncentratu, lecz taką kremową mieszankę pomidorową. Wystarczyło, że dodałam pokrojoną marchewkę w kostkę i według siebie idealnie ją doprawiłam, bo lubię bardziej konkretnie, pikantnie. Całościowy czas wykonania dania zajął mi faktycznie 15 minut. Konsystencja pasty była kremowa nadając pomarańczowy kolor całej zupie bardzo szybko bezpośrednio pod dodaniu!

dariaszulc | 4 lata temu

Zupa Pomidorowa

Zupa Pomidorowa z Past pomysł na Winiary fajny pomysł dla osób które nie mają czasu na obiad lub wyjeżdżają za granice. Jest bardzo szybka w wykonaniu, wystarczy dodaj 750 ml wody, 100g makaronu oraz 50 ml śmietany. Zupa jak u mamy czujemy pomidory takie jak w ogródku oraz aromat czosnku.

efcia86 | 4 lata temu

Pasta pomidorowa i zupa gotowa

Pasta z Pomysłem na zupę pomidorową świetnie zastępuje tradycyjną zupę. Forma przygotowania pozwala zaoszczędzić wiele czasu nie tracąc nic na smaku i jakości dania.

Testerka31 | 4 lata temu

Bardzo fajna

Ta pasta to świetna alternatywa dla osób które chcą w szybki i smaczny sposób przygotować obiad dla rodziny. Sposób przygotowania jest łatwy i szybki nawet dla opornych kucharzy a smak zupy rewelacyjny.

dosia1998 | 4 lata temu

Zupa pomidorowa - wyśmienita

Jako że jestem fanką szybkiej kuchni marka Winiary jeszcze bardziej ułatwiła mi sprawę. Z Pastą gotowanie zupy pomidorowej stało się jeszcze przyjemniejsze. Bardzo polecam

Martusia34 | 4 lata temu

Pysznosci

Pomidorowa najlepsza zupa pod słońcem.Dzieci jak i dorośli ja uwielbiają.Dobrze doprawiony,zrównoważony smak.Smak mojego dzieciństwa.Moge ja jesc codziennie.

wszystkieodcienienude | 4 lata temu

to jednak nie to...

Nie jest to coś wybitnie pysznego, jest łatwe i szybkie w wykonaniu a to duży plus. Dla mnie jednak za słodka... jeśli chodzi o pomidorową , zostane przy tradycyjnej :)

Sadique | 4 lata temu

Jak mieć więcej czasu dla bliskich a jeść tak samo dobrze

Świetna alternatywa dla zup instant

Lacznie w tydzień testów zaoszczedzilam jakieś 6h a nie uważam żebym straciła na jakości czy smaku

Maz zadowolony i przede wszystkim najedzony

A ja w weekend mogłam poświęcić więcej czasu na składanie sushi nie słuchając marudzenia ze ktos głodny:D

Kawowagosia | 4 lata temu

Bardzo smaczna.

Koncentrat z soczystych, dojrzałych pomidorów doprawiony czosnkiem i cebulką. To sekret smaku naszej ulubionej zupy, którą łatwo ugotuje z Pastą z Pomysłem na zupę Pomidorową. Zamiast wody dodałam bulion odrobiną śmietanki i makaronu. Gęsta, aromatyczna pasta pozwoliła mi przygotować pyszne danie z dla rodziny. Żeby po 15 minutach móc patrzeć, jak znika z talerzy.

jolaw0901@gmail.com | 4 lata temu

Szybki i pyszny obiad

Zupa przygotowana z Pastą z Pomysłem na zupę pomidorową okazała się strzałem w dziesiątkę. Dodałam nieco passaty pomidorowej i danie gotowe w kilka minut. Smak na prawdę niezły. Musiałam jedynie dodać troszkę słodyczy aby zrównoważyć kwaśny smak pomidorów, ale wyszła rewelacyjna. Polecam osobom, które nie mają zbyt wiele czasu, ale lubią domowe obiady.

katerynabaranova | 4 lata temu

Pasta z pomysłem na zupę pomidorową Winiary super sposób zaoszczędzić czas!

Pomidorowa zupa moja ulubiona z tej serii. Jest kremowa, aromatyczna. Gdy będę miała mało czasu na gotowanie na pewno będę korzystała z tej pasty.

bifaja | 4 lata temu

przepyszna

smaczna pasta ułatwiająca przygotowanie zupy dla calej rodziny. Smakowała wszystkim i co najważniejsze jest naturalna z prostym składem. polecam spróbować !

angelawasyl | 4 lata temu

Pyszność, którą można zrobić w 15 minut!

Bardzo jesteśmy z rodziną zadowoleni z produktu Winiary. Zupę robi się w 15 minut i co nas zaskoczyło smak jest idealny jak powinny być! Będziemy stałymi klientami tego produktu. Co najlepsze! Nic nie trzeba przyprawiać, należy dodać tylko w trakcie gotowania ziemniaki/makaron. Jestem bardzo zadowolona z produktu, gdyż smak jest idealny!

Kajka1985 | 4 lata temu

Błyskawiczna

Bardzo dobra i smaczna bardzo dobrze doprawiona tak jak lubię będą ją robiła częściej moja rodzina ją bardzo lubi jak również i ja. Nie trzeba dużo pracy a wychodzi jak domowa.

maartini92 | 4 lata temu

Pasta na zupę pomidorową

Pasta całkiem w porządku, zawsze to jakaś alternatywa dla zupy w proszku. Kiedy nie ma czasu na gotowanie, a chce się zjesc cos na cieplo to wtedy z pomocą przychodzą pol składniki lub gotówce. Przygotowanie zupy jest banalnie proste, a jest smaczna. Wiadomo, ze to nie to samo co domowa, ale spośród gotowych dań warto wybierac te smaczne i łatwe do przyrządzenia, jak ta pasta na zupę.

Warewolf272 | 4 lata temu

Pomidorowa już gotowa

Pomidorowa zupa ma wiele zalet ponieważ jest dobra zarówno z ryżem jak i z makaronem. Każdy robi ja po swojemu. Dzięki paście zajmuje teraz o wiele mniej czasu. Samo ugotowanie makaronu lub ryżu jest teraz dłuższe więc lepiej przygotować go wcześniej i cieszyć się smakiem zupki.

Jagoda2020 | 4 lata temu

Pomidorowa

Po otwarciu saszetki z pomidorową moją uwagę przyciągnęła konsystencja zupy oraz zapach. Gęsta i zapach taki jak domowa zupa. Szybko się ją robi. Po ugotowaniu nie musiałam dodawać żadnych przypraw. Z apetytem zjadłam zupę razem z mężem.

Juris | 4 lata temu

Pasta z Pomysłem na Zupę pomidorową Winiary to doskonała alternatywa tradycyjnej domowej zupy.

Pasta z Pomysłem na Zupę pomidorową Winiary to doskonała alternatywa tradycyjnej domowej zupy. Propozycja Winiary to świetna sprawa dla zapracowanych ludzi, którzy nie mają czasu na długie przygotowania obiadu. Dzięki pomysłowi Past Winiary przygotowanie posiłku trwa zaledwie kilkanaście minut.

stracciatello_88 | 4 lata temu

Pomysł na zupe pomidorową - pasta Winiary

Skład ktoremu można zaufać, smak prawdziwej tradycyjnej zupy pomidorowej, w zaledwie 15 minut mamy przygotowaną zupe. Idealnie doprawiona, intensywny kolor, gęstość idealna

sylwiunia856 | 4 lata temu

Szybka zupka

Rewalacja polecam dla wszystkich zapracowanych osób którzy chcą szybko i pożywna zupę w 15 minut dla wszystkich osób które nie lubią długo stać przy garach

agabushido | 4 lata temu

Świetna

Mój faworyt. Aksamitnie pomidorowa, słodziutka, idealnie doprawiona. Z dodatkiem słodkiej śmietanki mistrzostwo. W 15 min wyjdzie nam wyśmienita zupa.

Tayen | 4 lata temu

Aksamitna pomidorowa

Wyrazista pomidorowa to to co odnajdziecie w Pomyśle na zupę pomidorową Winiary. Wyczuwalny smak pomidorów jest jej wielką zaletą. Poza tym kto nie lubi dobrej pomidorowej?!

Jeżeli jednak lubisz kiedy coś w zupie pływa koniecznie dodaj ćwiartki pomidorów :)

Mimo, że w przepisie zalecana jest śmietana do dodania, wyśmienicie smakuje również bez niej. Warto do smaku dodać natki pietruszki.

Mistinguett | 4 lata temu

Pycha!

Osobiście nie jestem fanka pomidorówki, ale ta jest przepyszna!

Delikatny smak to coś co doceniam. Podana z ryżem albo makaronem smakuje wyśmienicie.

Blondi08 | 4 lata temu

Zupa pomidorowa

Pomidorowa smakuje wszystkim mieszkańcom. Dzieci są nią zachwycone. Dla mnie to świetna alternatywa dla zwykłej pomidorowej, którą zawsze przygotowuje kilka godzin. W tym przypadku potrzebne są minuty.

krysiao | 4 lata temu

Mega pomidorówka

Piękny kolor pomidorówki, smak odpowiedni, głęboki - pomidorowy, po dodaniu gotowanego makaronu, czy ryżu czy nawet kluseczki lane, to szybka pożywna zupka, dzieci uwielbiają. Idealnie dobrane przyprawy.

Justyna1984rok | 4 lata temu

Pasta z Pomysłem na zupę pomidorową Winiary

Pasta z Pomysłem na zupę pomidorową Winiary jest bardzo smaczna i smakuje dla całej mojej rodziny i znajomych i co najważniejsze jest szybka w przygotowaniu wienc oszczędzam bardzo dużo czasu i dzieci ja uwielbiają wienc polecam serdecznie

Agulka_S | 4 lata temu

pyszna zupa

Zupa przygotowana na Paście z Pomysłem na zupę pomidorową smakuje jak prawdziwa zupa pomidorowa gotowana tradycyjnie, a tu wystarczy tylko 15min, woda, makaron i śmietana, a smakowała każdemu. ładny kolor zupy

Pannamajanna | 4 lata temu

Pomidorove love

Jeżeli mamy malutko czasu, a mamy ochotę na zupę ta pasta będzie idealna! Dobry smak, dobra konsystencja, jestem na tak. Chociaż nie jest to w 100 procentach taka zupa jaką lubię , bo jestem wielką fanką pomidorowej, może być jej zamiennikiem. Chociaż na pewno częściej będę poświęcać czas by przygotować tradycyjna zupę, w sytuacjach kryzysowych sięgnę po pastę Winiary :)

Madziunia1986 | 4 lata temu

ZUPA POMIDOROWA

Zupa pomidorowa wychodzi wyśmienicie :) bardzo łatwa i szybka w wykonaniu, bardzo dobry i wyrazisty smak i aromat. Idealna na szybki obiad dla całej rodziny POLECAM

Home_tester@o2.pl | 4 lata temu

Ideał

Wygodne i poręczne opakowanie, łatwo umożliwia aplikacje produktu. Ponadto okienko pozwala zobaczyć jak wygląda produkt. Zupa pomidorowa jest najlepsza i domowa. Mozna wykonać z produktem rozne warianty np. Przekąski z ciastem francuskim.

Airam_What | 4 lata temu

NIezastąpiona pomidorowa

Zupa pomidorowa okazała się najłatwiejszą pastą w przygotowaniu gdyż moja 11 letnia córka zrobiła ją sama.

Z makaronem smakowała wyśmienicie. Była delikatna i kremowa. W sam raz na sobotnie popołudnie,

Elapolo | 4 lata temu

zupa pomidorowa

Zupa powinna być smaczna i ugotowana według tradycyjnego przepisu. Gotując zupę i tak musze ugotować rosół ponieważ nie lubie zup na wodzie. Tak czy inaczej zajmuje to więcej czasu niż 15 minut. Gotując zupę robię to w dużym garnku a saszetka niestety na duża porcje nie wystarcza. Więc dla mnie ta pasta nie zdaje rezultatu. Pasta w smaku przypomina przecier pomidorowy, aby wystarczyło zupy dla całej rodziny musze dodatkowo dodać swój przecier pomidorowy i odpowiednio doprawić. Może i dobra ale na mniejszą porcję z tymże nalezy doprawić po swojemu i wrzucić na gotowy rosół.

Boni28 | 4 lata temu

Pasta z Pomysłem na zupę pomidorową Winiary

Pasta z Pomysłem na zupę pomidorową Winiary pozwala w krótkim czasie przygotować smaczna zupę pomidorową, ja dodałam warzyw mrożonych i ryżu do uzyskania dania kompletnego.

Malazlosnica | 4 lata temu

Ukochana zupa

Świetny, szybki sposób na prosty ale smaczny obiad, który nie wymaga długiego stania przy kuchence.Najlepsze przyprawy zamknięte w niedużej saszetce to idealny pomysł na obiad.

fighter90fcb | 4 lata temu

Mocne 4+

.Jeśli dodasz do wywaru dużo warzyw, cebulę albo czosnek, dodatkowo wzmocnisz układ odpornościowy do walki z wirusami i bakteriami.

Zupy sycą, ale nie tuczą, dlatego nawet dieta odchudzająca nie powinna zmusić cię do rezygnacji z nich. Czysta zupa ugotowana na wywarze warzywnym syci, ale nie jest kaloryczna.

agusia26814 | 4 lata temu

Domowa pomidorowa

Pasta Pomysł na zupę pomidorową to szybki i pyszny obiad w zaledwie 15minut .Idealnie skomponowany smak i aromat sprawiają ,że każdy zjada zupę do ostatniej łyżeczki.Moje dzieci są.zachwycone

redziunia91 | 4 lata temu

Pychotka

Smak pomidorów z wyczuwalną nutą czosnku i cebulki

Najszybsza pomidorowa w dziejach :D w dodatku tak pyszna ze nawet niejadki zajadaja :D

bardzo dobry zadowalajacy skład

Keyti92 | 4 lata temu

Rewelacyjna pasta

Pasta na zupe była przepyszna. Smak jak domowa swojska kuchnia z dzieciństwa tak jak gotowala mama. Dodatkowo oprócz smaku bardzo szybka w przyrządzeniu. Nie widzę żadnych wad. Jeśli miałabym kupić po raz kolejny na pewno wybralabym zupe ta. Dodatkowo przy zakupach zwracam uwagę na skład produktów. W przypadku tych zup czyli polproduktow patrzę czy zawierają składniki naturalne czy chemiczne. Przy tej zupie skład jest w porządku a w smaku nie wyczuwa się woni chemii. Polecam kupujcie i gotujecie

Isa.belaaaa | 4 lata temu

Extra

Pomidorowa to moja ulubiona zupa, tym razem również się nie zawiodłam, zupa bardzo smaczna i smakuje jak domowa. Szybka w przygotowaniu to duży plus to duży plus.

JustynaKardasz1985 | 4 lata temu

Bardzo dobra

Najlepsza pasta na zupę pomidorowa jaką miałam w domu a miałam już wiele kocham jej smak .jest delikatna i wyśmienita aby szybko zrobić zupę dla gości

03061995 | 4 lata temu

Zupa Pomidorowa

Zdecydowanie to jest mój numer jeden nawet zupki chińskie odrzuciłam mając tak pyszną zupę gotowa w pięć minut polecam z całego serca. Daje mocne 10/10 Dawno nie jadłam tak szybkich i smacznych dań za co bardzo dziękuję.

pysialka | 4 lata temu

Pikantna zupka

Pasta z Pomysłem na zupę pomidorową to świetna propozycja dla osób, które nie mają czasu gotować. Prosty, czysty skład dodatkowo zachęca mnie do ponownego zakupu. Pasta smakuje dobrze, dla mnie smak zupy był troszkę ostry, ale można to zniwelować dodając odrobinę cukru.

brzoskwinkap | 4 lata temu

Pasta pomidorowa Winiary

Bardzo dobry pomidorowy smak, fajne aromatyczne przyprawy. Dobry i prosty skład. Kilka minut i zupa gotowa. Można dodać śmietankę, makaron i obiad gotowy.

aneciakoziol | 4 lata temu

Zupa Pomidorowa

Jak najbardziej jestem zadowolona z możliwości testowania zup z pomysłem. idealne rozwiązanie dla mnie i mojej rodziny. bardzo pomocne. wiem że będę mężowi pakować w trasę takie zupy. można je szybko przygotować a w dodatku są bardzo smaczne. dodatki jakich można w tych zupach użyć leżą tylko w naszym guście i wyobraźni.

Monikajr | 4 lata temu

Idealna pomidorowa

Często mam problem z idealnym doprawieniem . Dzięki paście w końcu udało mi się osiągnąć wymarzony smak pomidorowej. Zupa zniknęła w mgnieniu oka i domownicy pytali dlaczego tak mało :)

vitalis89 | 4 lata temu

Zupka smaczna i szybka

Mogę polecić wszystkim pasty, smaczne chociaż w składzie jest cukier. Jeśli chcesz na szybko coś przygotować bo masz ręce pełne roboty lub w głowie coś innego, to myślę że te zupki sprawdza się świetnie, oczywiście nie jest to żywienie codzienne, ale jako odskocznia sprawdzi się na pewno

olyyx3 | 4 lata temu

Pomidorowa jak u mamusi

Nie znam osoby, która nie lubi zupy pomidorowej. A teraz mozemy mieć pyszną pomidorową, gotową w 15 minut i nie potrzebujemy nie wiadomo ilu skladników. Super produkt, super skład, naprawdę warto. Na pewno będziemy często sięgać po tą zupę.

AdamBoss | 4 lata temu

Szybko, smacznie, pomidorowa!

Bardzo smaczna zupa, przypomina tradycjny smak, ekspresowe przygotowanie pozwala zaoszczędzić duzo czasu nie tracąc na jakości. Ze wszystkich past najbardziej polecam pomidorowa.

francismommy | 4 lata temu

Całkiem ok

Smak relewacja. Świetna do zagęszczenia zupy. Jednak wolę wersję z warzywami, lubię kiedy tu i tam spotkam marchewkę czy pietruszkę . Mąż nie narzekał, zjadł dwa talerze, synkowi też smakowała. Na pewno kupię ponownie ale przed dodaniem pasty pod gotuję warzywa.

kaka7878 | 4 lata temu

Smaczna

Zupa jest smaczna , czuć aromat pomidorów. Smakuje dobrze z ryżem lub makaronem. Szybkość przygotowania. Zaoszczędzenie czasu na duży plus. Polecam!

ramaczanka | 4 lata temu

Zadowalająca

Muszę przyznać, że jestem pozytywnie zaskoczona. Myślałam, że zupa będzie smakować sztucznymi dodatkami, jednak to nie miało miejsca. Idealny bilans smaku pomidorowego, po dodaniu reszty składników miałam dobry, szybki obiad. Cała rodzina była zadowolona.

Hey_lovely | 4 lata temu

Rozczarowanie

Zupa ta miała niewiele wspólnego z zupą pomidorową. Była bardzo rzadka i zdecydowanie za słodka. Byłam nią niestety rozczarowana. Nie sięgnę po nią ponownie.

Redyskaredyska | 4 lata temu

Intensywnie pomidorowa pasta zupkowa

Tak pomidorowa na bardzo intensywny smak więc dla mnie super, a kto woli mniej pomidorowy smak dodaje lekkiej śmietany i też zadowolony. do tego makaron domowy i zupa jak od babci. Bardzo smaczna .

edytaz6 | 4 lata temu

Dobra

Dobra zupa na szybki obiad. Łatwa w przygotowaniu. Dobra z makaronem. Nie odbiega dużo od tradycyjnej polskiej pomidorowej. Polecam jako samodzielną zupę lub jako dodatek do pomidorowej.

aniiulka | 4 lata temu

Idealna zupa w 15 minut

Pomysł na zupkę pomidorowa polecam numer jeden. Idealna smak i aromat. Szybki czas przygotowania idealnej zupki.

Polecam z całego serca.

Oczywiście że będę kupować pasty z pomysłem na zupkę pomidorowa 😊😊😊😊

Aga0702 | 4 lata temu

Smaczna zupka

Zupa wychodzi prawie identycznie jak ta którą gotowałam tradycyjnie a czas gotowania znacznie krótszy. Smaczna i ma dobry skład .Ładny kolor i wspaniały zapach po ugotowaniu.

titinkaaa | 4 lata temu

Pomidorowa to jest to co ja lubie

Doskonaly smak i aromat ktory jest porownywalny do domowej zupy babci. nie dosc ze pysznie smakuje to i szybko mozna ja przygotowac. Zupe pomidorowa wyroznia kolor,zapach i niesamowity smak. Idealnie pasuje z makaronem jak i z ryzem. szybko latwo i pysznie.

Kkarola69 | 4 lata temu

Pomidorowa jak marzenie!

Smak dzieciństwa. Idealna baza do zupy i sosu pomidorowego który uwielbiam. Chętnie siegam po nią gdy coś chodzi mi po głowie a do końca nie jestem gotowa na długie godziny przy garnkach. Przypomina mi zupe która gotowała mi w dzieciństwie moja babcia.

weronikakrawczak3@onet.pl | 4 lata temu

pomidorowa o mamo

pasta jest bardzo fajna, smaczna a co najważniejsze bardzo szybko się ją przygotowywuje idealny posiłek nie zajmujący dużo czasu przypominający zwyką zupę .

Gagatx | 4 lata temu

Szybka pomidorowa

Pomidorowa to najukochańsza zupa mojego małego skarba, mógłby ja jeść codziennie , dlatego bardzo często wita u nas w domu . Ale z ta pasta jest to mega szybkie i mega pyszne . Polecam

monika_dlugosz | 4 lata temu

Dobra zupa w krótkim czasie

Szybko, dobrze i smacznie. Robi sie błyskawicznie, świetna dla osób nie lubiących siedzieć długo w kuchni nad garami. Dobrze dobrane składniki wpływają na świetny smak

Ciasteczko@ | 4 lata temu

Bardzo smaczna

Dziękuję za możliwość testowanie past od Winiary dzięki Polki. Pl. Byłam nastawiona sceptycznie na tego typu produkty nie spodziewałam się że mogą być aż tak naturalne bez konserwantów za to duży plus. Ciekawy smak i głęboki zapach przypraw i ziół ukryty w małej saszetke sprawił że przygotowanie zupy to dosłownie 5 minut. Smakowała wszystkim zuoa

kakmag | 4 lata temu

Pasta z Pomysłem na zupę grochową Winiary

Smaczna zupka i banalnie prosta w przygotowaniu. Moja cala rodzina polubiła smak tej zupy i do sklepu wyslali mnie po kolejna zupkę. Bedziemy chętnie korzystac i smakować tych zup.

Iczka1990 | 4 lata temu

Świetna alternatywa na szybki i tani obiad

Świetna alternatywa ta pasta z pomysłem na szybki i tani obiad dla całej rodziny dodajesz tylko makaron śmietane i zupka pomidorowa gotowa. Bardzo dobra zupa pomidorowa

Nieidealna7 | 4 lata temu

Polecam.

Pasta pomidorowa ma dobry skład. W 15 min. przygotujemy 4 porcję zupy.Poszłam na łatwiznę i dodałam to co polecał producent do zupy czyli śmietankę i makaron.Wyszło smacznie i to bez dodatku wkładki mięsnej. Dla wegetarian to super opcja na zupę.

anime5 | 4 lata temu

Pyszna, domowa zupka

Zupa z tej pasty smakuje naprawdę jak domowa. Z ulubionym makaronem stanowi pyszne danie obiadowe. Bez problemu można uzupełnić ulubionymi warzywami. Idealna na szybki, ale pozywny obiad.

wisia00 | 4 lata temu

Pyszna pomidorowa

Zdecydowanie fajny smak ja nie umiem sama nadać pomidorowej takiego smaku więc dla mnie bardzo.przydatny produkt szczególnie jeśli mój czterolatek jadł by ją na okrągło a mama nie zawsze ma chęć stać i ją gotować więc mam super rozwiązanie moich codziennych problemów

baryla87@poczta.onet.pl | 4 lata temu

zupa pomidorowa

Przygotowałam zupe zgodnie z przepisem i mysle ze wszystko wypadlo dobrze. Ja osobiscie nie przepadam za makaronem ale to nie jest problem zeby zmienic na jakis inny skladnik. Tak samo jak w ogorkowej czuc wyrazny smak. Bardzo dobra potrawa, szkoda tylko ze tak malo

emma_760 | 4 lata temu

Pomidorowa niekoniecznie z rosołu z wczoraj!

Nie zawsze pomidorowa musi być z rosołu z wczoraj. Dzięki tej paście wydaje mi się, że udało się znaleźć balans pomiędzy kwasowością, a słodkością pomidorów. Wystarczy dodać śmietankę dla dopełnienia kompozycji oraz makaron. Dla mnie obowiązkowe są nitki.

Lena125 | 4 lata temu

Opinia

Gęsta pasta na bazie koncentratu z soczystych, dojrzałych pomidorów doprawionych czosnkiem i cebulką, łatwo ugotujesz pyszną zupę pomidorową. Dzieci zajadały i prosiły o dokładkę! Zupa wyszła pyszna! Chętnie będę ją miała w swoich kuchennych zapasach. Uważam, że takie saszetki to świetny pomysł, ponieważ obojętnie którą wybrałam obiad powstał w momencie, a dla mnie jest ważne aby nie tracić czasu na długie gotowanie. Lubię obiady szybkie i pyszne. Polecam te pasty każdemu, są rewelacyjne. Z wielka radością testowałam pasty Winiary gdyż to idealna opcja na szybkie ,zdrowe i smaczne posiłki. Smak pyszny i wszystko idealne.

Sunnyyyy1993 | 4 lata temu

Winiary pasta z pomusłem na zupę pomidorową.

Zupa winiary pasta z pomysłem pomidorowa to pyszny smak pomidorów i kolor . Bez barwników i konserwantów . Mój syn i cała rodzina ją uwielbia . Można zaoszczędzić dużo czasu. Smak idealny.

testujemy_bs | 4 lata temu

Super na szybki obiad

Pasta na zupę pomidorową to szybkie i łatwe rozwiązanie. Pomaga przygotować pyszną i pożywną zupę a to wszystko z dobrym składem. Bardzo przypadła mi do gustu będę do niej wracać.

Wiolkam22 | 4 lata temu

Zupa pomidorowa

Pomidorowa pyszna. Nie za kwaśna, nie za mdła, jak z prawdziwych pomidorów, zerwanych w sezonie. My jedliśmy z ryżem, tak wolimy. Dodałam śmietanę 18%, posypałam natką pietruszki i otrzymałam smak pomidorowej z dzieciństwa. Na pewno nie raz sięgnę po nią na półce w sklepie.

Regulice | 4 lata temu

Zupa pomidorowa

Pasta z pomysłem na zupę pomidorową jest świetną alternatywą dla zupy gotowanej w tradycyjny sposób . Przygotowywana w sposób podany na opakowaniu sprawia ze nawet dzieci są w stanie ją przygotować . Smakuje jak prawdziwa pomidorówka . Można zmienić smak zamieniając makaron na ryż . Dla mnie świetny pomysł .

Agus1992 | 4 lata temu

Rewelacja

Zupa pomidorowa moja najbardziej ulubiona zupa a ta pasta urzekła mnie bardzo ponieważ urzekła moje kubki smakowe, rodzinie też smakowała bardzo godna polecenia na szybki obiad.

nataliaciska | 4 lata temu

Kwintesencja smaku

Jemy to co najlepsze.

Pasty Winiary to zdecydowanie najlepszy pomysł na obiad.

Od lat jestem zakochana z pomysłami na...

Ale pomysł na takie zupy to jest strzał w dziesiątkę!

Uwielbiane przez moje dziecko zupy, to coś z czego nie zrezygnuje. Jedna wada jest taka, że bardzo ciężko znaleźć je w sklepach.

mdumbo 1987 | 4 lata temu

Zupa studencka

Szybki i tani obiad - pasta pomidorowa doskonale spełnia te kryteria. Przy małych dzieciach jest bardzo dobrym pomysłem na obiad. Woda + pasta z pomidorów + makaron i obiad mamy z głowy. W związku z łatwością przygotowania i niskimi kosztami poleciłabym ją studentom. Szybki, tani i pożywny obiad. Doskonała odmiana od kanapek i kebabów.

wikusia-72@wp.pl | 4 lata temu

testowanie pasty na zupę pomidorpwą

Pasta na zupę pomidorową jest wyborna bo zupa z tą pastą jest przepyszna , esencja pomidorowa tej pasty jest najwyższej jakości zachęca smakiem i kolorem a smak i zapach tej zupy jest jej największym walorem.

Ewelinaanna91 | 4 lata temu

Pomidorowa winiary.

Pomidorowa to idealna potrawa na stół. Smakuje każdemu. Szybkość przyrządzenia jest jego zaleta. Kolejno smak, gęstość, idealna konsystencja. Zaoszczędziłam mnóstwo czas i energii na obiad.

Brygidka@411985 | 4 lata temu

Pomidorowy zawrót głowy

Zupką w zjedzona migiem przepyszna.Idealnie doprawioną zupkę nawet zaniosłam moim rodzicom.Byli zaskoczeni smakiem.Z pewnością zakupię ponownie i zrobię pyszny obiad.

natka4875 | 4 lata temu

Zakupy Winiary

Nie smakowała nam żadna z zup.Po za tym jest tego mało jak na 4 osoby.Na pewno nie kupię ich i nie polecę znajomym ani rodzinie.Nie smakowała nam żadna z zup taka lura.Nie polecę jej znajomym ani rodzinie.Szkoda pieniędzy lepiej ugotować samej pyszna zupę.

brzezinkowa | 4 lata temu

Idealny smak

Smakowała mi bardzo. Przetestowana jako pierwsza i zaskoczyła mnie przede wszystkim swoim smakiem. Idealnie pasuje określenie "jak u mamy". Przygotowana bardzo szybko co w momencie powrotu do domu ekspresowo pozwala zjeść coś pożywnego. Na pewno idealnie będzie też smakowała z ryżem.

kasiabisss | 4 lata temu

Pasta z Pomysłem na zupę pomidorową Winiary POLECAM

Pasa z Pomysłem na zupę pomidorową Winiary to świetna alternatywa aby zastąpić tradycyjną zupę, którą przyrządzałam godzinę na szybkie danie w kilka minut.

Smak : delikatny, niepowtarzalnym.

Zapach : niczym "kuchnia babci"

Przygotowanie : 15 min

angelaes | 4 lata temu

pycha

Zupka bardzo przypadła do gustu mojemu synkowi. Cieszę się, że miałam możliwość wypróbowania pasty, dzięki czemu poznałam prostszy sposób gotowania.

Naticzka | 4 lata temu

Mistrzostwo

Pomidorowa wyśmienita, kolor i smak jak zupa bez pasty. Pozostanie ze mną w kuchni. Oszczędzam czas i energię. Pomidorowa jest z nami w kuchni od lat. To taka tradycyjna zupa i trochę udoskonalona.

buziunia18 | 4 lata temu

Pomidorowa

Zupa pomidorowa to świetny przykład na szybki i prosty posiłek na gorąco. Gotowanie faktycznie zajmuje nie więcej niż 15 minut. Ma wyrazisty kolor a smak jest bardzo zbliżony do tradycyjnej pomidorowej podawanej w polskich domach.

Alysha | 4 lata temu

Bardzo pomidorowa.

Zupa pomidorowa spełniła moje oczekiwania w 100%. Bardzo pomidorowa. Maksymalnie szybko się ją robi. Skład bardzo dobry, bez żadnych glutaminianów sodu.

Iwona199172 | 4 lata temu

Polecam ją

Najlepsza zupa na świecie mój syn uwielbia ja bo ma najlepszy smak i można ją w łatwy sposób przygotować każdemu polecam z całego serca warto ją kupić i spróbować ten kto nie lubi zup ten je pokocha bo miska obłędny smak

ziutula | 4 lata temu

padta pomidorowa nie tylko na zupę

Pasta pomidorowa nadaje się również do farszu drobiowo-ryżowgo na gołąbki, farsz jest bardzo aromatyczny pomidorowo i gołąbki zyskują na jakości.

Mesalinka | 4 lata temu

Zdrowa i łatwa pomidorowa

Zupa do przygotowania w kilka chwil. Bardzo prosta, ogarną nawet starsze dzieci. Można dodać ulubione dodatki. Korzystając z saszetki z Winiar zyskujemy dobry, szybki obiad, zadowolenie całej rodzinie by było trochę czasu dla siebie.

Dodi93 | 4 lata temu

Smak dzieciństwa

Jedząc tą zupe poczułam się jak w dzieciństwie podczas gdy moja sp. Mama robiła tą zupę. Od bardzo dawna nie jadłam tak dobrej pomidorowej. Nie czuć w niej sztuczności a to najważniejsze. Moge bez obaw podawać ją dzieciom.

Sylwka | 4 lata temu

Pomidorowe love

Super pomysł na obiad w ekspresowym tempie. Szybko i jednocześnie smacznie. Smak mocno zbliżony do smaków domowych. Wystarczy ugotować makaron i mamy super zupę dla całej rodziny.

bojan213 | 4 lata temu

pasty z pomysłem od Winiary

Winiary Pasta z Pomysłem to świeże spojrzenie na gotowanie. Gęsta, aromatyczna pasta pozwoli przygotować pyszne danie z dla rodziny w zaledwie 15 minut. Według producenta aromatyczna pasta do smażenia, to nic innego jak przetarte i suszone warzywa, zioła i przyprawy oraz olej i woda. Wystarczy, że dodasz do niej dodatki jak kurczak, warzywo, odrobinę śmietanki i danie gotowe.

Mala518@wp.pl | 4 lata temu

Pomidorowa

Zupa pomidorowa całkiem odjazdowa mega pomodorowa intensywna w smaku ma suoer czerwony kolorek smak dojrzałych pomidorow. Jedyny jej minus ze wychodzi jej tak malo i tak szybko znika z taleza zarowno zabielama jak i czysta jest mega pyszna

Klalas | 4 lata temu

Pomidorowa

Smak zupy jak domowa. Smakuje zarowna z ryżem jak i makaronem. Zagości na stałe u mnie w domu. Sposób przygotowania jest banalnie prosty i szybki. Zupa dobra w tygodniu jak i na weekend. Cała rodzina zadowolona.

goskaws | 4 lata temu

Zachwyty smaku

Wasza pomidorowa jest tak boska ze nawet moja mama typowa Pani która gotuję wszystko sama zachwyciła się smakiem gdy wpadła do mnie na obiad. Z fajnym grubym makaronem komponuje się doskonale.

MamaDwójki | 4 lata temu

Pyszna alternatywa

Pasta z Pomysłem na zupę pomidorową Winiary, to pyszna alternatywa dla tradycyjnych zup. Kilka chwil i gotowe. Całość jest naprawdę pyszna i nie wymaga doprawiania. Idealne rozwiązanie dla zabieganych.

natalka1512 | 4 lata temu

Zupa pomidorowa

Nie polecam pasty do zupy. Zupa w smaku nie przypomina domowej zupy. Nie pomogło doprawienie. Czuć że jest to zupa z "paczki". Mało pomidorowa. Nie smakuje mi ani mojej rodzinie.

Kamila996 | 4 lata temu

Pomidorowa królowa

Pyszny smak, czerwony kolor dojrzałych pomidorów , idealne doprawienie... Zupa nie jest ani gęsta, ani za rzadka, w sam raz, smak babcinej kuchni, łatwo jest ją przyrządzić, nawet osoba która uważa, że nie potrafi gotować, zachwyci innych zupą pomidorową

ZawszePiekna | 4 lata temu

Jest oki😉😉😉😉😉😉

🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰😘😘😘😘😘😘😘😘🥰🥰🥰🥰🥰🥰😘🥰🥰🥰👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🤛🤛🤛👏👏👏🤛🤛👏👏👏👏👏

cosimo23321 | 4 lata temu

Bardzo popularna w Polsce zupa pomidorowa w parę minut już gotowa

Dzięki Paście z Pomysłem na zupę pomidorową Winiary w kilka minut udało mi się przygotować pożywną i smaczną zupę pomidorową. Bardzo często gości na naszym stole. Pasta zawiera aromatyczny przecier pomidorowy, który nadaje cały czar potrawie. Z dodatkiem śmietanki i makaronu ta zupa zachwyciła wszystkich domowników.

pwronska | 4 lata temu

Idealna

Pomidorowa wypadła wg mnie najlepiej ze wszystkich zup.

Pasta jest gęsta, aromatyczna, pachnąca i nadaje piękny, soczysty kolor. Smak zupy jest wyrazisty, mocno pomidorowy. Krótki czas przygotowania tak dobrej zupy na prawdę zaskakuje. Świetnie, że w 15 minut mogę zrobić pomidorową, którą domownicy chętnie zjadają.

Do zupy dodajjemy tylko makaron oraz śmietanę. Po dodaniu śmietany zupa smakuje jak u mamy i ma piękny kolor :)

Prosty, naturalny skład zachęca.

Opakowanie saszetka jest ładne, widać jak wygląda w środku pasta, ale ciezko wycisnąć pastę do końca. Ja rozcinałam opakowanie bardziej i opłukiwałam zupą jeszcze, aby wydobyć całość

Alinam123 | 4 lata temu

Uwielbiam!

Winiary Pasta z Pomysłem na… Zupa pomidorowa: super gęsta pasta o smaku dojrzałych pomidorów z wyczuwalną nutą czosnku i cebulki, z której z łatwością ugotowałam pyszną zupę pomidorową.

Klaudusiaa0707 | 4 lata temu

Ryż lub makaron

Nie przepadalismy z mężem za zupą pomidorową a ta bardzo smacznie nas zaskoczyła. Czuć smak świeżych pomidorów. Również szybka w przygotowaniu. Chętnie sięgnę po nią jeszcze.

Miele | 4 lata temu

Domowa pomidorowa

Bardzo szybki sposób na ciepły posiłek. Pomidorowa wychodzi smaczna i sycąca. Podana ze śmietaną wygląda apetycznie. W sam raz na szybki obiad.

Bella_92 | 4 lata temu

Szybka i prosta

Po za świetnym składem produkt jest prosty w przygotowaniu. Doskonale sprawdził się dla mojego syna, który uwielbia pomidorową. Szybki w przygotwoaniu wystarczy zagotować wodę i dodać śmietanę. Porcja wychodzi idealna dla naszej rodziny.

xagnieecha | 4 lata temu

Pysznie i szybki

Bardzo dobry smak, przypomina mi zupe pomidorowa mojej babci, szybko się przyrządza co jest dużym plusem. . Po dodaniu dodatkowych składników smakuje jeszcze lepiej

Gabriela91 | 4 lata temu

Pasta pomidorowa

Pasta z Pomyslem na zupe pomidorowa wyszla bardzo dobrze. Zupa byla smaczna jednakze wymagala dosc mocnego doprawienia roznymi skladnikami. Do pasty po dodaniu dodatkowych pomidorow i smietany zupa byla juz znakomita i zaoszczedzila duzo czasu niz w przypadku gotowania tradycyjnymi sposobami. Moja ocena to 4/5.

Małgośkadedjo2016 | 4 lata temu

Pomidorowe lowe

Dobra zupa szybko sie robi po doprawieniu naprawdę czuć pomidory z chęcią kupię paste nie raz. Dobra pasta na poniedzialkowe zagospodarowanie niedzielnego rosołu. Dodac tylko ryż czy makaron i zupa gotowa..

Bdudek | 4 lata temu

Pozytywna opinia dotycząca pasty z pomysłem na zupę pomidorową winiary

Pasta z pomysłem na zupę pomidorową to bardzo dobry pomysł na pyszny obiad szczególnie dla dzieci. Potrzebujemy jedynie 15 min,wodę,makaron oraz śmietanę. Zaoszczędzony czas możemy przeznaczyć na przyjemności :)

sylwiamucha1 | 4 lata temu

Pomidorową z moich lat dziecięcych

Pomidorowa o smaku przypominającym mi dzieciństwo na wsi. Zawsze pyszna, świeża. Nawet niejadek się przekona to pysznej zupki. Już zapomniałam że może jeszcze tak smakiwac tak prosta zupa.

szeszunia11 | 4 lata temu

Blada pomidorowa

Moja pomidorowa jest mocno pomidorową,esencjonalna i kremową a zrobiona z pasty niestety ale jest cienka i blada. Nie przypadła do gustu moim bliskim.

Agucha88 | 4 lata temu

Smakuje jak u mamy

Pasta z pomysłem na zupę pomidorową jest idealna dla każdego. Dla zapracowanych, dla smakoszy oraz całej rodziny. Ma domowy smak i piękny aromat a przede wszystkim super skład;)

anya_86 | 4 lata temu

Pasta z Pomysłem na zupę pomidorową Winiary

Jest to świetna alternatywa dla tradycyjnie długo gotowanej zupy.Przygotowanie trwa chwilę i jak dzieci poproszą na szybko o zupę,to mogę szybko podać im fajny posiłek.

gangrenka26 | 4 lata temu

Zupa pomidorowa

Zupę pomidorową zrobiłam z ryżem , robi się szybko , smak przypomina nawet zupę pomidorową , córce smakowała i przy okazji wrócimy do niej. Przy następnych zakupach wrzucę ją do koszyka

Biedronka628 | 4 lata temu

Raczej słaby produkt.

Według mnie zupa zupełnie odbiega od smaku zupy pomidorowej. Zupa zdecydowanie za słodka. Po ugotowaniu wymagała pożądnego doprawienia.Raczej nie bedzie ona gościła w mojej kuchni.

Anaaneczka | 4 lata temu

Smaczniutka

Pomidorowa często u mnie gości bo wszyscy ją lubią. U mnie pojawia się wersja z ryżem. Pasta ułatwia gotowanie i można zaoszczędzić dużo czasu.

sloneczko25 | 4 lata temu

Moja ulubiona

Intensywnie pomidorowa i kremowa. Podawałam ją zarówno z ryżem jak i makaronem. W każdym z tych wariantów smakowa perfekcyjnie. Idealna na rodzinny obiad jak i szybką przekąskę w pracy.

Dzo83 | 4 lata temu

Pasta na zupę pomidorowa zrównoważony smak i aromat

Pasta pomidorowa jest po prostu genialna zarówno w prostocie wykonania wystarczy jak zapewnia producent tylko 15 minut. Aromat czosnku i cebulki jest wyczuwalny ale nie.dominujacy. to jest ulubiona zupa moich dzieci

asias_83 | 4 lata temu

Jak u mamy

Zupa ma bardzo dobry naturalny skład. Przygotowanie jest dziecinnie proste. Woda, pasta i właściwie tyle. Bo cóż innego może być w pomidorowej. Dla wzbogacenia smaku dodałam marchew oraz przesmażone pomidory. Na koniec śmietankę i natkę pietruszki. Smak jak 'prawdziwa' pomidorowa na rosole. A co do tego? Co kto lubi: ziemniaki, makaron lub ryż. Na pewno powrócę.

szon43 | 4 lata temu

POMIDORY W POMIDOROWEJ

ZUPA POMIGOROWA JAK Z POMIDORÓW. SMAK I KOLOR DOMOWEJ ZUPY.

ZUPA Z PASTY WINIARY ŚWIETNY WYBÓR NA SZYBKIE PRZYGOTOWANIE OBIADU. SMACZNA I AROMATYCZNA. MOJA RODZINA I ZNAJOMI NAPEWNO BĘGZIE KUPOWAĆ TĄ PASTE

Kudrysia1983 | 4 lata temu

Przepyszna

Pasta pomidorowa bardzo smaczna i mocno

pomidorowa , smak znakomity oraz kolor. Idealnie doprawiona . Na pewno do nich wrócę. I bardzo polecam .

Ola9191 | 4 lata temu

Zupa pomidorowa lepsza niż domowa

W ubiegłym tygodniu testowałam zupę pomidorowa " pasta z pomysłem na zupę pomidorowa". Zupa jak najbardziej spełniła Nasze oczekiwania.

Sposób przyrządzenia łatwy i szybki. Piękny, pomidorowy kolor i zapach. Smak wyrazisty, przypominający domowa zupę. Mój syn, który uwielbia zupę pomidorowa, zjadł ją ze smakiem. Ja przygotowałam zupę z makaronem.

Jak najbardziej polecam pastę z pomysłem na zupę pomidorowa. Myślę że napewno jeszcze nie raz po nią sięgniemy. Świetna alternatywa na szybki, a dobry obiad.

Edyta23_3y | 4 lata temu

Smaczna zupa= Pasta na zupę pomidorową Winiary

Pasta z pomysłem na zupę pomidorową spełniała moje oczekiwania na szybkim obiad, przygotowywałam ją naprawdę15 minut, w tym samym czasie gotował się makaron. Zupa smakowała moim dzieciom a to ważne choć brakowało im w niej pływającej marchewki. Gdy brakuje czasu warto mieć tą pastę w półce.

nataliaxneon | 4 lata temu

Pasta Winiary pomidorowa

Ta zupka smakowała mi i mojej rodzinie Najbardziej zapach i smak pomidorów był obłędny ,z makaronem była to najlepsza zupa z wszystkich polecam każdemu

WiesławaKy | 4 lata temu

Polecam Pastę z Pomysłem na zupę pomidorową Winiary.

Pastę Winiary z pomysłem na... zupę pomidorową zdecydowanie szybciej przygotowuje się niż zupę tradycyjną. Jej smak różni się od tej której przygotowywałam wcześniej dla rodziny. Jest naprawdę wyśmienity i delikatny. Mąż oraz dzieci zajadali się zupą. Podałam ją z mini makaronem gwiazdki. Napewno przy następnych zakupach sięgnę po tę pastę.

Alexa4 | 4 lata temu

Pomidorowy zawrót głowy

Moje dzieci były zauroczone smakiem pomidorowej - kolor zup jest nasycony, a zapach i smak przepełniony prawdziwymi warzywami. Podczas gotowania unosi się aromat w całej kuchnii.

paula_3101 | 4 lata temu

wyjątkowa zupa na wyjątkowe dni

Odpowiedni smak,zapach, aromat. Zupa dokładnie w 15 min. Polecam każdemu kto lubi szybkie smaczne dania.Najlepsza zupa z torebki jaką jadłam.Odpowiedni smak,zapach, aromat. Zupa dokładnie w 15 min. Polecam każdemu kto lubi szybkie smaczne dania.Najlepsza zupa z torebki jaką jadłam.

Patrycja 90 | 4 lata temu

Zupka pomidorowa

Pyszna zupka, ekspresowa w przygotowaniu. Świetna alternatywa zwyczajnej zupy pomidorowej. Zdecydowanie najbardziej posmakowała dzieciakom, ma delikatny smak i jest pyszna.

mileneczka5 | 4 lata temu

smak , jakosc , aromati łatwosc przygotowania

Pasta z pomysłem na zupę pomidorową Winiary to świetny pomysł na szybkie danie które smakuje jak domowa zupa ogórkowa-GĘSTA , AROMATYCZNA I SYCĄCA, kolor taki jak powinien byc , wydaje mi sie ze jeszzce lepsza w smaku jak tradycyjna pomidorowa

Spacja90 | 4 lata temu

Pomidorowa bardzo smaczna

Pomidorowa była bardzo smaczna wyrazisty smak mocno pomidorowa . Mogłoby być trochę większe opakowanie. Do pomidorowej można dorzucić makaron czy też ryż.

lucia2511 | 4 lata temu

Pasta z Pomysłem na zupę pomidorową

Pasta z Pomysłem na zupę pomidorowa Winiary to dobry dodatek do tradycyjnej zupy aby dodać głębi smaku. Jako samodzielna potrawa jest zbyt mało syta.

matthew_skin | 4 lata temu

Pomidorowa

Idealny dodatek, gdy chcemy na szybko przygotować smaczną zupę,bez utraty smaku czy jakości. Super trik, gdy chcemy zagęścić naszą zupę bez dodawania mąki lub innych tłustych zagestników.

Balladyna176 | 4 lata temu

Słodka i łagodna.

Po pomidorowej dodałam ulubiony makaron, a mój chłopak ryż. Lubimy zupy aromatyczne, więc troszeczkę pieprzu i zupa stała się lepsza. Smak sam w sobie jest dobry. Akurat zupę pomidorową ja lubię najmniej i mam innego faworyta. Ale polecam jako szybka alternatywa na obiad.

majaa00 | 4 lata temu

Super idealna dla całej rodziny

Pasty z Pomysłem na zupę pomidorową pokochały moje córki, zajadały się nią że smakiem. Idealna jak powinna być zupa pomidorowa a przy tym bardzo smaczna i pożywna, sycąca. Polecam idealna dla całej rodziny.

Joanna_Piewcewicz | 4 lata temu

Zupa pomidorowa jak u Mamy

Zupa pomidorowa z pasty z pomysłem wychodzi bardzo dobra i smaczna.

Szybko się ja przygotowuje, jest dobrze doprawiona. Ma fajny aromatyczny smak.

pokrzywa34 | 4 lata temu

Smaczna pomidorówka

Plus za dobry naturalny skład i szybkość przygotowania, ogólnie smaczna zupka, smaczna alternatywa dla tradycyjnej zupy, warto skorzystać gdy chcemy przygotować szybko smaczną zupę