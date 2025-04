Najpopularniejszym daniem z ciecierzycy jest oczywiście hummus - rodzaj sycącej pasty, używanej np. do smarowania pieczywa. Ciecierzyca, znana również pod nazwą cieciorka, przywędrowała do nas z Azji, choć to w kuchni bliskowschodniej jest szczególnie popularna. Jest kuzynką bobu, co możesz wyczuć w jej charakterystycznym, lekko mącznym smaku.

Reklama

Z cieciorki z łatwością przygotujesz także zupę i kotlety. Świetnie sprawdza się jako również składnik sałatek i warzywnych lub mięsnych dań jednogarnkowych.

Spis treści:

Zupę z ciecierzycy najlepiej przygotować w formie kremu z niewielkim dodatkiem całych "groszków". Idealnie komponuje się z pikantnymi przyprawami - spróbuj dodać do niej chili, pieprz cayenne lub odrobinę harissy.

Składniki:

2 cebule,

1 por,

200 g ciecierzycy (z puszki lub ugotowanej),

250 g ziemniaków,

świeże listki kolendry,

1 litr warzywnego bulionu,

200 ml śmietanki 30%,

łyżka masła,

1/2 łyżeczki curry,

oliwa z oliwek,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Pora umyj, cebulę obierz, a ziemniaki dobrze wyszoruj i pozbaw skórki, lekko ją skrobiąc. Pora pokrój w plasterki, cebulę w piórka, a ziemniaki w kosteczkę. W garnku rozgrzej tłuszcz, podsmaż cebulę i pora, aż się zeszklą. Dopraw solą i pieprzem. Dodaj ziemniaka, ciecierzycę i smaż przez kilka minut. Zalej warzywa bulionem i gotuj, aż będą miękkie. Zmiksuj je blenderem, aż powstanie aksamitny krem. Dodaj masło i śmietanę, zagotuj. Dopraw pieprzem, solą i curry. Zupę z ciecierzycy podawaj ze świeżą kolendrą i chrupiącymi grzankami.

fot. Dania z ciecierzycy: zupa krem z cieciorki/Adobe Stock, Anastasia Izofatova

Ciecierzyca jest doskonałą bazą sałatek, ponieważ dostarcza spore ilości roślinnego białka. Dobrze komponuje się z kremowymi dressingami oraz białymi serami. Świetnie smakuje także z dodatkiem oliwek. Sałatkę z ciecierzycy możesz podawać zarówno na ciepło, jak i zimno.

Składniki:

200 g ugotowanej cieciorki,

1 ogórek,

2 pomidory,

100 g fety,

1/2 szklanki pestek słonecznika,

natka pietruszki,

5 łyżek oliwy,

1 czerwona cebula,

zioła prowansalskie,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Ciecierzycę namocz na noc, rano odsącz z wody, przepłucz cieciorkę i zalej świeżą wodą. Gotuj ją, aż będzie całkowicie miękka (około 2 godzin). Wystudź. Ogórka i pomidory umyj i pokrój w kostkę. Pietruszkę posiekaj, a cebulę pokrój w piórka. W miseczce wymieszaj oliwę, zioła prowansalskie, sól i pieprz. Do dużej miski przełóż pomidory, ogórka, pietruszkę, cieciorkę i pokrusz ser feta. Całość polej sosem i wymieszaj. Sałatkę z cieciorką posyp pestkami słonecznika.

fot. Dania z cieciorki: sałatka z ciecierzycą z serem fetą/Adobe Stock, grinchh

Tradycyjny hummus wykorzystywany jest przede wszystkim jako dip do surowych warzyw oraz chlebka naan. Możesz też wykorzystać go jako pastę kanapkową, a także dodatek do dressingów sałatkowych.

Składniki:

300 g ugotowanej ciecierzycy,

5 łyżeczek pasty sezamowej tahini,

2 ząbki czosnku,

5 łyżek oliwy z oliwek,

ostra papryka w proszku,

sok z 1/2 cytryny,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Ciecierzycę przełóż do blendera, razem z odrobiną wody z gotowania cieciorki (nie wylewaj jej, przyda się, jeśli hummus będzie zbyt gęsty). Wlej oliwę i zmiksuj na gładką masę. Dodaj obrany czosnek i pastę tahini. Wszystko zmiksuj. Dopraw do smaku solą, pieprzem i sokiem z cytryny. Jeżeli masa jest zbyt gęsta, dodaj odrobinę wody. Pastę z ciecierzycy przełóż do miseczki, oprósz ostrą papryką i polej odrobiną oliwy. Hummus podawaj z pieczywem i warzywami pokrojonymi w słupki.

fot. Potrawy z ciecierzycy: hummus/Adobe Stock, anna_shepulova

Najczęściej pewnie trafiasz na curry z kurczakiem i ryżem, ale przy pomocy cieciorki możesz przygotować także pyszną wege wersję tego popularnego jednogarnkowego dania. Podawaj je z ryżem albo bez żadnego dodatku, z kawałkami chlebka pita lub naan.

Składniki:

200 g ugotowanej ciecierzycy,

500 g batatów,

2 marchewki,

1 cebula,

2 ząbki czosnku,

2 łyżki czerwonej pasty curry,

1 puszka pomidorów,

1 puszka mleka kokosowego,

świeża kolendra lub pietruszka do podania,

sok z 1/2 limonki,

oliwa z oliwek,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

W garnku rozgrzej oliwę i podsmaż pokrojoną w piórka cebulę. Dodaj czosnek pokrojony w plasterki lub przeciśnięty przez praskę, bataty oraz marchewkę - te z kolei pokrój w grubszą kostkę. Dodaj puszkę pomidorów, mleko kokosowe i pastę curry. Gotuj całość przez 20 minut, aż warzywa będą miękkie. Tuż przed końcem gotowania dodaj ciecierzycę i dopraw danie sokiem z limonki. Curry z ciecierzycą podawaj z ulubionymi dodatkami.

fot. Dania z ciecierzycą: przepis na curry z ciecierzycą/Adobe Stock, vaaseenaa

Warzywne kotlety są bardzo popularną propozycją na lekki obiad, drugie śniadanie czy kolację. Podawaj je z sosem śmietanowym, pomidorowym lub serowym - w każdej wersji będą smakować doskonale!

Składniki:

400 g ciecierzycy z puszki,

12 suszonych pomidorów,

szklanka płatków jaglanych,

1 jajko,

1 cała cebula,

2 ząbki czosnku,

2 łyżeczki przyprawy curry,

olej roślinny do smażenia,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Cieciorkę przełóż do dużej miski (wodę odlaną z puszki zachowaj). Dodaj suszone pomidory, cebulę pokrojoną na mniejsze kawałki i czosnek. Całość zmiksuj na gładką masę. Wbij jajko, dodaj przyprawy i płatki jaglane. Wymieszaj całość, jeśli masa jest zbyt gęsta, dodaj odrobinę wody po cieciorce. Uformuj z masy niewielkie, płaskie kotlety i smaż na patelni po 3 minuty z każdej strony. Kotlety z ciecierzycy podawaj z ryżem lub pieczonymi ziemniakami. Świetnie pasuje do nich również sos na bazie jogurtu.

fot. Co zrobić z ciecierzycy: kotlety z ciecierzycy/Adobe Stock, myviewpoint

Pasta z cieciorki idealnie sprawdzi się w formie warzywnego pasztetu. Wykorzystasz go jako dodatek do kanapek, a także gęsty i treściwy sos (np. do wspomnianych wyżej kotletów).

Składniki:

400 g ugotowanej ciecierzycy,

2 marchewki,

1 cebula,

2 ząbki czosnku,

4 łyżki koncentratu pomidorowego,

1 jajko,

1 łyżeczka słodkiej papryki,

1 łyżeczka curry,

1 łyżeczka kminu rzymskiego,

3 łyżki bułki tartej,

4 łyżki oliwy z oliwek,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

W niewielkim garnku rozgrzej oliwę i podsmaż na niej cebulę, czosnek i marchewkę startą na tarce. Po 2-3 minutach dodaj wszystkie przyprawy i cieciorkę i zmiksuj całość na gładką masę. Wbij jajko, dodaj bułkę tartą i koncentrat pomidorowy. Masę przełóż do formy wysmarowanej oliwą i oprószoną bułką. Piecz przez 60 minut w piekarniku rozgrzanym do 190 stopni Celsjusza. Pasztet z ciecierzycy świetnie komponuje się ze świeżym pieczywem lub kiszonkami.

Ciecierzyca, jako doskonały roślinny zamiennik mięsa, idealnie sprawdzi się jak baza gulaszów oraz potraw typu strogonow.

Składniki:

400 g ugotowanej ciecierzycy,

2 cukinie,

500 ml passaty,

200 g pieczarek,

1 papryka żółta,

1 papryka czerwona,

3 ząbki czosnku,

1 cebula,

1 łyżka wędzonej papryki,

1 łyżeczka kurkumy,

1 łyżeczka majeranku,

olej roślinny do smażenia,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

W dużym garnku rozgrzej olej i podsmaż pokrojoną w piórka cebulę. Kiedy się zeszkli, dodaj czosnek pokrojony w plasterki lub przeciśnięty przez praskę i obie papryki pokrojone na mniejsze kawałki. Po 3 minutach dodaj pieczarki przekrojone na pół, cieciorkę i zalej całość passatą. Dodaj wszystkie przyprawy. Gotuj przez 30 minut i dodaj cukinię pokrojoną w kostkę. Po 10 minutach zdejmij garnek z ognia. Dopraw gulasz sola i pieprzem. Gulasz z ciecierzycy podawaj z ryżem basmati lub pieczywem.

fot. Dania z ciecierzycy: gulasz z cieciorką/Adobe Stock, Jacek Chabraszewski

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 21.01.2021.

Reklama

Zobacz też inne pomysły na dania z ciecierzycy: