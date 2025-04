Pierś z kurczaka to uniwersalny składnik, który daje niemal nieskończone możliwości kulinarne. Doskonale komponuje się z suszonymi pomidorami i kremowymi sosami. Sprawdź te pyszne i łatwe w przygotowaniu przepisy, które wykorzystują to aromatyczne połączenie. Każdy z nich sprawdzi się zarówno na codzienny obiad, jak i wyjątkową kolację czy szybki lunch do pracy bądź szkoły.

Aromatyczne kieszonki lub roladki z suszonymi pomidorami idealnie sprawdzą się jako baza rodzinnego obiadu. Świetnie smakują z pieczonymi ziemniakami oraz domową surówką, np. mizerią czy colesławem.

Składniki:

2 pierś z kurczaka,

8 suszonych pomidorów w oleju,

2 ząbki czosnku,

2 łyżki oliwy z oliwek,

sól, pieprz, oregano.

Sposób przygotowania:

Kurczaka umyj, osusz, a następnie lekko rozbij tłuczkiem. Czosnek posiekaj lub przeciśnij przez praskę, a pomidory pokrój na drobno. Przełóż jedno i drugie na środek rozbitych piersi, a następnie zwiń w roladkę albo kieszonkę. Dopraw solą i pieprzem, a następnie zabezpiecz wykałaczkami lub szpikulcami do mięsa. Tak przygotowane mięso natrzyj solą, pieprzem i oregano i odstaw na kilka minut. Na patelni rozgrzej kilka łyżek oleju z pomidorów, a następnie obsmaż dokładnie kurczaka z każdej strony.

Kurczak faszerowany mozzarellą i suszonymi pomidorami to eleganckie danie, które zachwyca intensywnym smakiem. Świetnie sprawdzi się podczas klasycznego obiadu czy uroczystej kolacji. Najlepiej prezentuje się samodzielnie lub z ziemniakami w mundurkach i gruboziarnistą solą.

Składniki:

2 piersi z kurczaka,

125 g mozzarelli,

200 g świeżego szpinaku,

6-8 suszonych pomidorów w oleju,

ząbek czosnku,

2 łyżki oliwy z oliwek lub oleju z pomidorów,

sól, pieprz, suszona bazylia.

Sposób przygotowania:

Każdą pierś umyj, osusz, a następnie natnij od boku, tworząc kieszonkę. Na oleju z pomidorów lub oliwie podsmaż posiekany czosnek, a następnie dodaj liście szpinaku. Smaż, aż szpinak "zwiędnie". Wypełnij kieszonki pokrojoną mozzarellą, szpinakiem i suszonymi pomidorami. Zamknij wykałaczkami. Na patelni rozgrzej oliwę (lub olej z pomidorów) i smaż piersi z obu stron, aż będą rumiane. Następnie przykryj patelnię i smaż na bardzo małym ogniu przez kilka, kilkanaście minut. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że mięso nie będzie surowe w środku.

Kurczak uwielbia towarzystwo delikatnych, kremowych sosów śmietanowych, a suszone pomidory przełamują subtelny smak słono-kwaśnym akcentem. Tak przygotowana pierś idealnie sprawdzi się w towarzystwie ziemniaków, kaszy lub makaronu. Możesz podać ją w całości lub pokroić na kawałki.

Składniki:

2 piersi z kurczaka,

kilka suszonych pomidorów w oleju,

garść świeżego szpinaku (opcjonalnie)

200 ml śmietany 30%,

łyżka masła,

ząbek czosnku,

sól i pieprz,

świeży tymianek (opcjonalnie suszony).

Sposób przygotowania:

Piersi z kurczaka umyj, osusz i dopraw solą i pieprzem. Jeśli chcesz, pokrój na kawałki lub mniejsze porcje. Na patelni rozpuść masło, a następnie podsmaż przeciśnięty przez praskę czosnek. Dodaj pokrojone w paski suszone pomidory, a następnie kurczaka. Smaż, aż kurczak będzie złocisty. Wlej śmietanę, dorzuć szpinak oraz tymianek i duś całość pod przykryciem na małym ogniu przez 10 minut.

