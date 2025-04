Zupa grochowa Winiary to pyszny sposób na posiłek w zaledwie 15 minut! Nie musisz już namaczać grochu, szukać wszystkich składników i zastanawiać się, ile czasu poświęcić na gotowanie. Pasta z pomysłem na zupę grochową Winiary to baza, dzięki której wystarczy dodać jedynie wodę, ziemniaki i kiełbasę, by cieszyć się domową grochówką. Pomysł na obiad Winiary zawiera wszystkie niezbędne przyprawy, by twoja zupa smakowała idealnie.

95% RECENZENTEK POTWIERDZA, ŻE WYSTARCZY 15 MINUT, BY PRZYGOTOWAĆ DOMOWĄ GROCHÓWKĘ Z PASTĄ Z POMYSŁEM NA ZUPĘ GROCHOWĄ

Wyniki testu Pasty z Pomysłem na zupę grochową Winiary

Pożywna i aromatyczna grochówka jest jedną z naszych ulubionych zup. Jej przygotowanie w domu zwykle wymaga czasu – trzeba wcześniej namoczyć i ugotować groch, a także przygotować wywar. Sięgnij po Pastę z Pomysłem na zupę grochową od Winiary! Jest ona bazą, wystarczy dodać do niej ziemniaki i kiełbasę, by niemal natychmiast delektować się pożywnym daniem. Jak oceniają ją nasze Recenzentki?

Pasta grochowa Winiary ułatwia przygotowanie grochówki – opinie

Potwierdziło to 92% Recenzentek. W opakowaniu znajduje się koncentrat złożony z grochu, oleju słonecznikowego, warzyw i idealnie wyważonej kompozycji przypraw. Domową zupę można zatem przygotować szybko i bez specjalnej znajomości sztuki kulinarnej.

Nie lubię gotować grochowej, bo jest ona bardzo czasochłonna, ale gdy najdzie mnie ochotę na grochową, to mam świetna alternatywę. Gotowa w mgnieniu oka i bez długiego procesu gotowania. Bardzo smaczna i pożywna – Bella_92.

Pasta grochowa Winiary przyśpiesza gotowanie - opinie Recenzentek

Twierdzi tak 93% Testerek. Składniki, które doskonale znamy z własnej kuchni gwarantują doskonały smak grochówki. Z Pastą można przygotować zupę niemal na poczekaniu, podczas gdy ugotowanie jej w tradycyjny sposób należy zaplanować nawet dobę wcześniej.

Pastę Winiary z Pomysłem na zupę grochową zdecydowanie przygotowuje się szybciej niż zupę tradycyjną .(…) Jej smak jest naprawdę wyśmienity i delikatny. Mąż oraz dzieci zajadali się zupą. Na pewno przy następnych zakupach sięgnę po tę pastę – WiesławaKy.

Pomysł na grochówkę z pastą Winiary gwarantuje smak domowej zupy

Potwierdza to 87% Recenzentek. Doceniły one smak kompozycji grochu doprawionego czosnkiem i majerankiem.

Pasta z Pomysłem na zupę grochową to pyszny i zarazem szybki posiłek dla całej rodziny. Zaoszczędziłam w ten sposób czas, jak i pieniądze, nie tracą nic na smaku domowej zupy. Po dodaniu kiełbasy nie do odróżnienia od domowego przepisu – Klalas.

Grochówka Winiary to baza pozwalająca przygotować posiłek dla całej rodziny – opinie Recenzentek

Potwierdza to 92% naszych Testerek. Danie przygotowane w ten sposób jest sycące i dobrze doprawione, smakuje więc zarówno najmłodszym, jak i najstarszym członkom rodziny.

Pasta z Pomysłem na zupę grochową to szybkie i łatwe rozwiązanie. Pomaga przygotować pyszną i pożywną zupę, a to wszystko z dobrym składem. Bardzo przypadła mi do gustu, będę do niej wracać – TestujemyBS.

Jak Recenzentki oceniają inne Pasty z Pomysłem na…?

Kompleksowa ocena Past z Pomysłem na zupy Winiary również wypadła rewelacyjnie. Produkty te spełniły oczekiwania 96% testujących. Tyle samo poleci pomysły na zupy (pomidorową, ogórkową i barszcz czerwony) swoim bliskim. 95% uznało też, że sięgnie po nie ponownie.

Na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie Polki.pl na grupie 182 osób w okresie luty-marzec 2021 r.

Karola1988K | 4 lata temu

Szalona grochowka

Serdecznie polecam pasty z pomysłem na zupę Winiary. Jest to udogodnienie dla osób które cenią sobie smak i aromat wędzonych dań. Dzięki nim zaoszczędzisz czas na przygotowanie posiłku...A dłużej możesz się cieszyć pysznym smakiem zupy. Polecam całym sercem!

Karola

Nie zastanawiaj się i sprobuj

To fajna opcja na przygotowanie pysznego obiadu w weekend lub na niespodziewaną wizytę gości

Daga123 | 4 lata temu

Zupa grochowa niedobra

Jak już pisałam pasta mi nie smakowała. Ugotowałam zupę grochowa tylko dlatego żeby pastę przetestować. I ogólnie bym jej nie poleciła. Ale to kwestia gustu dla mnie na nie

tygrysek7773 | 4 lata temu

ekstra zupa

juz dzis wypróbujcie te zupe .zupa smakowała jak u mojej mamy. dobrze było czuć grochowy lekki smak. ponadto jej łatwość przygotowania sprawiła ze na pewno polece je moim koleżankom. to łatwy i szybki sposób na smaczny obiad. nie zastapie jej juz żadna inna zupa .

Patka1984 | 4 lata temu

Polecam

Uważam że produkt pasty z pomysłem na zupę jest smaczny i szybki w przygotowaniu spełnia wszystkie moje oczekiwania z czystym sumieniem polecam i na pewno jeszcze nie raz sięgnę po Pomysł na zupę Winiary

agusia19881 | 4 lata temu

Grochowa pasja

Grochowa zupa jest również jedna z moich ulubionych zup, jednak przez wzgląd na czasochłonność, nie gotuje jej zbyt często. Jednak dzięki pomysłowi na zupę grochowa, mogę przygotować ją teraz o wiele częściej jak dotychczas. Gęsta, pełna smaku, aromatyczna. Naprawdę smaczna. Aż ciężko uwierzyć, ze jest to ... zupa z torebki :)

daria_mala89 | 4 lata temu

Polskie danie w małym opakowaniu

Piękny kolor a smak poprostu idealny dla dużych i małych łasuchów zupowych dla całej naszej rodziny był to piękny zapach i smak idealnie doprawiona cudna

Geodonna82 | 4 lata temu

Moja zupa moja wygoda

Uważam że pasty z pomysłem na zupę są alternatywą dla szybkich obiadów. Człowiek wracając zmęczony po pracy, może szybko zrobić obiad bazujac na tych pastach. Albo zabrać ze sobą do pracy jako posiłek przed głównym obiadem który zazwyczaj w domu jest w późnych godzinach popołudniowych.

hellokitty1313 | 4 lata temu

Polecam

Jestem pozytywnie zaskoczona pastą z pomysłem na.., nie spodziewałam się tak dobrego i wyrazistego smaku potraw. Konsystencja w sam raz, bardzo łatwe i szybkie w przygotowaniu. Domownicy zadowoleni, wszystkim smakowało, zaskoczyła smakiem. Polecam.

anitasurdu | 4 lata temu

Grochowa

Nie za bardzo smaczna... Nie polecam. Nie urzekła mnie ani smakiem, Ani wyglądem, Ani czasem przygotowania. Jest mdła. Nie smakowała mi ani domownikom A nie jesteśmy rodziną wybrednych, może inna receptura skradłaby moje serce. Niestety to nie jest to

ewelinka12229 | 4 lata temu

Pychotka

Bardzo pyszna i bardzo łatwo ja przyrzadzic jest pycha...................................................................................................................................................

Malwamalwa | 4 lata temu

Smaczna

Wszystkim domownikom smakowalo..........................................................................................................................................................yx cycucuccjcugig7fufififufufififufifufgigugigugìvjvjccchchch vcucchccuducjxucucjcjcjcùcucucucjvùdhcchxghcgcchchcb B B

Paulina19.03.02 | 4 lata temu

Zupa grochowa

Zupa grochowa jest najlepsza bardzo nam smakowala i napewno nie raz wasze produkty jeszcze sprubujemy bo naprawdę nam bardzo smakują są szybkie w przygotowaniu i są naprawdę bardzo pyszne

gosik8209 | 4 lata temu

Zupa wojskowa

DOBRA lecz domowa bardzie przypadła do gustu mojej rodzinie.Przy najbliższej okazji Na pewno polecę ja innym.Zupa dobra na biwak i na wakacje.Nic dodać nic ująć.

Mendzia166 | 4 lata temu

Grochowka

Zupa grochowa polecana bardziej dla osób lubiących delikatnie tluste i ostrzejsze smaki, połączona z kiełbaska idealnie pasuje na chłodniejsze wieczory. Po jednej saszetce chce się więcej polecam .

WeRoNiKa | 4 lata temu

Grochowa jak u mamy

Pasta z pomysł na zupę grochową to idealna porcja dla 3 osobowej rodziny. Konsystencja idealnie dobrana. Smak jak u mamy. Każda łyżka zupy trafia w serca domowników. Idealnie dopracowana jeśli chodzi o małe niejadki. Córka jest bardzo wybredna co do jedzenia a ta zupa trafiła do niej perfekcyjnie. Jeszcze nigdy mi się nie przytrafiło aby prosiła o dokładkę. Na pewno będę sięgała częściej po te pasty. mogę stwierdzić, że są godne polecenia nie tylko rodzinie ale także i znajomym czy sąsiadom.

pannabb | 4 lata temu

Pożywna i smaczna grochowa

Pasta z pomysłem na zupę grochową smaczna, choć nie ukrywam, że dodanie kiełbasy bądź wędzonki niesamowicie wzbogaca jej smak. Mogłaby być trochę bardziej gęsta, jednak wszystkim smakowała pomimo to.

ania1500 | 4 lata temu

Grochówka? Chyba barszcz biały

Przepis na grochówkę postanowiłam zgodnie z zaleceniami producenta urozmaicić dodając kiełbasę. W smaku przypominała barszcz biały a nie grochówkę. Nasuwa się jedno- mało smaku grochówki w grochówce

marika1775 | 4 lata temu

Pasta z Pomysłem na zupę grochową Winiary

Grochowa to mój numer jeden . przepyszna szybka w przygotowaniu smak bardzo wyrazisty konsystencja gęsta . zdecydowanie spełnia moje oczekiwania . kupie z pewnością ponownie . uwielbiam za smak i czas przygotowania

Pkinka | 4 lata temu

Zawiodłam się

Zupa bez smaku, bez wyrazu, nie czuć grochu, brakuje wyraźnego smaku z którym powinna się kojarzyć. Musiałam ją doprawiać. Dla osoby która gotuje obiady ze świeżych produktów te torebki nie będą dobrym rozwiązaniem. Może i skład prosty ale nic poza tym. Mogę to samo napisać do pozostałych produktów bo błąd się powiela. Niczym nie przypomina zupy gotowanej ze świeżych produktów. Niczym, zawiodłam się

azteka | 4 lata temu

Zupa palce lizać

Pomysł na zupę grochowa bardzo wyrazisty smak z kilebaska i ziemniakami w kostkę pokrojons to super szybki sposób na obiad dla całej rodziny to świetna alternatywa dla tradycyjnego sposobu przygotowania zupy

astokrotka1111 | 4 lata temu

Rewelacja!!!

Pasta z pomysłem na zupę grochową Winiary jest idealna,kiedy nie ma dużo czasu na przygotowanie tradycyjnej zupy lub na biwak. Jest wyśmienita w smaku, gęsta, aromatyczna, szybka i łatwa w przygotowaniu. Wyśmienita zupa oparta na tradycyjnych recepturach. Mogłabym jeść ją codziennie.

eweluss1610 | 4 lata temu

GROCHOWA WINIARY

Generalnie nad zupą grochową spędza się trochę czasu, a pasta na zupę grochową Winiary to miłe zaskoczenie dla kogoś kto chcę szybko przyrządzić coś dobrego. Zupa grochowa była pyszna, dobrze doprawiona po dodaniu ziemniaczków i podsmażonego boczku nabrała jeszcze bardziej wyrazistego smaku. Jak dla Mnie i mojej rodziny rewelacja. Jest szybka w przygotowaniu co jest dodatkową zaletą, szczerze polecę znajomym i bliskim

żyjzcalychsil | 4 lata temu

Zupa grochowa

Idealna alternatywa do klasycznej grochowej, gdzie stoimy przy garach pół dnia. Całkiem smaczna. Gdy najdzie ochota na grochowa na pewno do niej wrócę i będę polecac znajomym

Bogusia8 | 4 lata temu

Ciekawy dodatek do zupy

Pasta jednak bardziej posłużyła jako dodatek podczas przygotowywania tradycyjnej zupy. Brakowało w niej "tego czegoś" co posiada prawdziwa tradycyjna grochówka. Niemniej pasta dodała aromatu.

Ola11011992 | 4 lata temu

Grochoweczka

Zupa dobra,czuc bylo aromat grochu,a po dodaniu swojskiej wędzonej kiełbasy spowodowała ze w całej kuchni tak pachniało ze domownicy juz nie mogli się doczekać kiedy im naleje pysznej zupy

Justyna366 | 4 lata temu

Pasta z Pomysłem na zupę grochową

Pasta z Pomysłem na zupę grochowa to świetna alternatywa dla przygotowania szybkiego obiadu dla całej rodziny. Głęboki smak domowej zupy to wielki plus tej pasty. Dzięki jej formie możemy przygotować w 15 minut smaczny posiłek.

Polecam serdecznie.

Brocisz | 4 lata temu

Zupa godna polecenia

Bardzo smakowała mi ta zupa. Jak zwykle muszę pochowali czas przygotowania i prostotę przepisu. Jedyny minus zupy ze na przepisie nie ma wersji wege. Uważam że przydałaby się taka alternatywa. Ale ogólnie mówiąc polecę zupę znajomym i rodzinie.

Mama Anieli | 4 lata temu

Mama Anieli

Mieszkasz sam i nie chce Ci się gotować? Idealne rozwiązanie to pasta posta z pomysłem na zupę . Szybko,smacznie i akurat porcja dla dużego Pana

Emiodul | 4 lata temu

Polecam

Bardzo intensywny smak oraz zapach zupy. Świetna alternatywa na szybki obiad. Zupa bardzo smakowała moim dzieciom. Z chęcią kupię pasty Winiary , ponieważ jestem bardzo zadowolona z efektu jaki osiągnęłam w tak kròtkim czasie gotowania. Bardzo serdecznie polecam.

Vanilla23 | 4 lata temu

Recenzja Pasty z Pomyslem na zupe grochową

Zupa grochowa przygotowana z uzyciem Pasty z POMYSLEM jest inna niz zupa przygotowana w tradycyjny sposób co nie oznacza ze gorsza. Jest doskonala alternatywa gdy nie ma czasu lub produktow na przygotowanie zupy w tradycyjny sposób. Jezeli chodzi o walory smakowe zaspokoila moje oczekiwania. Najlepsza z testowanych zup

myforestfog | 4 lata temu

Grochówka

Fajny pomysł na szybką zupę, której tradycyjne przygotowanie zajmuje dużo czasu. A z pastą z pomysłem na zupę grochową możemy szybko zaspokoić nasze kubki smakowe. Najlepszy pomysł z testowanych.

katim | 4 lata temu

15 minut i zupa grochowa gotowa - pasta Winiary

Fantastyczna pasta, od pierwszego otwarcia. Ten smak, ten aromat, konsystencja, właśnie na to długo czekaliśmy aby w prosty sposób właśnie tak przyrządzić zupę.

EdytaK1984 | 4 lata temu

Nie do końca domowa

Pasta zupy grochowej na pierwszy rzut oka wyglądała ok. Jednak po jej przygotowaniu to nie było to. Owszem zapach i kolor był ale smakiem nie do konca przypominała zupę która gotuję. Brakowało gęstości i tego niepowtarzalnego smaku. To dobre rozwiązanie dla tych co dopiero zaczynaja gotować. Jednak dla mnie jest ona do poprawki bo jednak nie kupię jej drugi raz bo to nie jest to czego ja oczekiwałam.

shawelka | 4 lata temu

nie polecam

Niestety pasta z pomysłem na zupę grochową nie przypadła naszej rodzinie do gustu. Smak bardzo odbiega od domowego smaku. Oczywiście jest to szybki sposób przygotowania czegoś na ciepło, ale nie o to chodzi.

Patrycja_testuje | 4 lata temu

Świetne rozwiązanie

Pasta na zupę grochową miała bardzo dobry smak, prawie jakbym jadła normalną zupę. Jest to bardzo dobry sposób na szybkie wykonanie posiłku, gdy nie ma się czasu. Jednak na moją rodzinę jest zbyt rzadka i jedno opakowanie nie wystarcza.

asikc | 4 lata temu

Nie dla mnie

Nie trafił do mnie grochówka musi być tradycyjna . Może znajdzie się amator pasry ale ja odpadam nie będę jej szukać podczas zakupow nic nie poradzę ale warto spróbować jak nie my to może do ciebie trafi?

sylwia_mc | 4 lata temu

Smak jak u babci

Kochamy zupę grochowa. A dzięki tej pascie zaoszczędzilam naprawdę mnóstwo czasu. Bogactwo smaku i aromatu. Zupa smakowała jak ta gotowana przez moją babcie. Doskonale wyczuwa się wszystkie przyprawy

Pchelka95 | 4 lata temu

Pasta

Zupa jest przepyszna smakuje mojej rodzince a najbardziej dzieciom nie muszę dluzej gotować zupy teraz bede używać pasty coraz częściej Pasty zawierają dużo składników odżywczych i maja fajny intensywny smak. Fajnie oryginalne opakowanie latwe do przechowywania

Meghan | 4 lata temu

Do wyrzucenia

Najgorsze co moglam miec w ustach. Po prpstu obrzydliwa wodnista substancja niczym nie przypominajaca zupy grochowej ani innej zupy. Tragiczna pasta, nie jadalna.

Dzasta88 | 4 lata temu

Ekstra grochówka

Super grochówka, taka jak na festynach wojskowych. Smaczna i aromatyczna i szybko się gotuje. Polecam. Wyczuwalny wyraźny smak i aromat grochu. Ekstra

patrycjaaj1995 | 4 lata temu

Pasta z pomysłem na zupę grochową Winiary

Jeżeli chodzi o zupę grochową to również jest smaczna, jednak preferuję zupy bardziej delikatniejsze. Zupa grochowa z dodatkiem kiełbasy jest dla mnie ciężkim posiłkiem. Jednak w smaku jest bardzo smaczna i można ją śmiało polecić każdemu kto uwielbia zupę grochową. Mojemu partnerowi bardzo smakował pomysł na zupę grochową, gdyż jest to jego ulubiona zupa. Na co dzień nie mam czasu przyrządzać tej zupy, tak więc jest ona idealnym rozwiązaniem dla zapracowanych. Wszystkim polecam, którzy lubią zupę grochową, gdyż jest bardzo dobra. Jest to jedna z bardzo sycących zup. Produkt jest tani, łatwy oraz bardzo szybki w przygotowaniu. Można również ją wzbogacić o ziemniaki, które nadadzą jeszcze lepszy smak. Pomysł na zupę grochową ma prosty i dobry skład i dobrze smakuje. Przygotowana zupa jest bardzo aromatyczna. Polecam dla wszystkich fanów tej oto zupy. Na pewno posmakuje każdemu kto nie ma czasu na przygotowanie własnej zupy grochowej. Również będę korzystać tego produktu 😉

weronikah | 4 lata temu

Grochówka

Smak mało wyrazisty i mało pasty dla dużej rodziny. Nie było czuć smaku grochu. Opakowanie ładne kolorowe i trwałe oraz nie zajmujące dużo miejsca.

Aaaga89 | 4 lata temu

Grochowa jak u mamy

Pasta pozwala na szybkie przygotowanie zupy bez długiego stania przy garach. Zupa jest bardzo esencjonalna i wyrazista. Wystarczy zaledwie kwadrans by cieszyć się pyszną domową zupą.

mamusiaczek | 4 lata temu

Bardzo dobra pasta z pomysłem na zupę grochową

Pasta z Pomysłem na zupę grochową to produkt doskonały, jako alternatywa do tradycyjnie przygotowanej zupy. Jest smaczna a do tego przygotować ją można bardzo szybko, bo wystarczy tylko 15 minut i mamy gotowy posiłek.

To produkt, który warto mieć pod ręką, kiedy nie chce nam się długo przygotowywać posiłku a zależy nam na zbliżonym smaku produktu do tego, przygotowywanego w tradycyjny sposób.

Ani94 | 4 lata temu

GrochoweLove

Zupa grochowa z pasty Winiary to chyba najlepsza grochowa jaką jadłam, na pewno jeszcze nie raz po nią sięgnę. Polecam ją każdemu wielbicielowi zupy grochowej ❤️

agpona | 4 lata temu

Tradycyjne danie wojskowe w postaci zupy grochowej z pastą Winiary

Pasta Winiary z pomysłem na zupę grochową była bardzo wyrazista, idealnie doprawiona i pomimo, że nie posiada fizycznie ziarenek grochu smakuje dokładnie tak samo jak prawdziwa grochówa na bogato! Wystarczy, że dodałam tam do całości dania pokrojoną w półplasterki kiełbaskę wcześniej podsmażoną na patelni oraz kilka ziemniaczków i dwie marchewki. Stworzyło to doskonałe połączenie smaków razem z pastą. Całościowy czas wykonania dania zajął mi 20 minut, gdyż dodatkowe 5 min przeznaczyłam na przesmażenie kiełbaski. Konsystencja pasty gęsta, konkretnie wyważona ilość przypraw nadająca ciemno-zielony (można powiedzieć wojskową strukturę). Na koniec nutka śmietanki i gotowe!!!

dariaszulc | 4 lata temu

Zupa Grochowa

Zupa Grochowa z Past pomysł na Winiary fajny pomysł dla osób które nie mają czasu na obiad lub wyjeżdzaja za granice. Jest szybka w wykonaniu i smaczna, dodajemy tylko 750ml wody oraz kiełbase czy boczek do smaku. Jak dla mnie bardzo smaczna, wystarczająco słona.

efcia86 | 4 lata temu

Grochówka

Pasta z Pomysłem na zupę grochową świetnie zastępuje tradycyjną zupę. Forma przygotowania pozwala zaoszczędzić wiele czasu nie tracąc nic na smaku i jakości dania.

Testerka31 | 4 lata temu

Fajny smak

Świetna forma dla przygotowania zupy i kilka minut, smak jak z dzieciństwa. Fajne opakowanie łatwe w użyciu, szczegółowa instrukcja dał tych którzy nie lubią i nie umią gotować, super smak. Ja dodałam jeszcze swoje produkty aby zadowolić rodzinke ale wyszło genialnie. Polecam

dosia1998 | 4 lata temu

Zupa grochowa Winiary

Z pastą na zupę grochową przywoływane są wspomnienia. Po przygotowaniu jej mojemu narzeczonemu usłyszałam "Wojskowa zupa, pycha!!!". Serdecznie polecam

Martusia34 | 4 lata temu

Moze byc

Dobra,smaczna zupa.Zasmakuje nawet najbardziej wybrednym. Mozna dodać grzanki dzieci je uwielbiają.Samo zdrowie.Od czasu do czasu mozna zjesc,ale Dzieki Paście z Pomysłem zagości u nas czesciej.

wszystkieodcienienude | 4 lata temu

pycha grochówka

obiad wyszedł przepyszny i bardzo szybko oraz łatwo się go przygotowywało. Uważam, że takie saszetki to świetny pomysł, ponieważ obojętnie którą wybrałam obiad powstał w momencie, a dla mnie jest ważne aby nie tracić czasu na długie gotowanie. Lubię obiady szybkie i pyszne. Polecam te pasty każdemu, są rewelacyjne.

Sadique | 4 lata temu

Jak mieć więcej czasu dla bliskich a jeść tak samo dobrze

Świetna alternatywa dla zup instant

Lacznie w tydzień testów zaoszczedzilam jakieś 6h a nie uważam żebym straciła na jakości czy smaku

Maz zadowolony i przede wszystkim najedzony

A ja w weekend mogłam poświęcić więcej czasu na składanie sushi nie słuchając marudzenia ze ktos głodny:D

Kawowagosia | 4 lata temu

Bardzo smaczna.

Pasta z Pomysłem na zupę grochową to przełom w codziennym gotowaniu. Szukałam prostego sposobu na zupę grochową. Spróbowałam ugotować ją z gęstą, aromatyczną pastą na bazie grochu, pysznie doprawioną czosnkiem i majerankiem. Nie zawsze mam czas na namoczenie grochu, więc pasta ta oszczędza mi czas i smakuje jak domowa zupa. Dlatego proponuję Pastę z pomysłem na zupę grochową. Nie dość, że ma prosty i dobry skład, to jeszcze dobrze smakuje. Można z niej przygotować ekspresową zupę, dodając tylko wodę, marchew, kiełbasę i ziemniaki.

jolaw0901@gmail.com | 4 lata temu

Szybki i pyszny obiad

Zazwyczaj nie przepadałam za zupą grochową, ze względu na duże ilości wędzonki, jakie pamiętam w tej zupie z dzieciństwa. Jednak tutaj muszę przyznać, że zupa wyszła bardzo smaczna bez dużych ilości wędzonego posmaku. Czuć smak warzyw oraz przyprawy. Zupa była banalnie prosta. Polecam osobom, które nie mają zbyt wiele czasu, ale lubią domowe obiady.

katerynabaranova | 4 lata temu

Pasta z Pomysłem na zupę grochową Winiary, tak czy nie?

Pasta z Pomysłem na zupę grochową ma super konsystencję, zapach, kolor. Bardzo podobna do takiej zupy przygotowanej w domu.

Ogólnie świetny przepis od Winiary kiedy masz ochotę na taką zupę ale nie masz czasu. Dzięki Winiary możesz ugotować smaczne danie za 15 min ! Ważne że za 15 min możesz ugotować taką zupkę nie tylko dla siebie ale i dla całej rodziny! Polecam od całego serca!

bifaja | 4 lata temu

smaczna

smaczna pasta ułatwiająca przygotowanie zupy dla calej rodziny. Smakowała wszystkim i co najważniejsze jest naturalna z prostym składem. polecam spróbować !

angelawasyl | 4 lata temu

Rewelacja!

Jestem fanką produktów Winiary bo dzięki nim polubiłam zupę grochową! Smak jest niezwykły, a zupę robi się w 15 minut, co w rzeczywistości bardzo oszczędzamy na czasie. Ja wraz z rodziną będziemy stałymi klientami tego produktu. Nic nie trzeba przyprawiać, należy dodać tylko w trakcie gotowania ziemniaki/makaron. Jestem bardzo zadowolona z produktu, gdyż smak jest idealny!

Kajka1985 | 4 lata temu

Szybka i smaczna

Pasta z pomysłem na zupę grochowa wyszła bardzo smacznie jak w domu moja rodzina ja uwielbia jak również ja. Nie potrzeba dużo pracy a i tak jest smaczna jak u mamy.

maartini92 | 4 lata temu

Pasta na zupę grochową

Pasta całkiem w porządku, zawsze to jakaś alternatywa dla zupy w proszku. Kiedy nie ma czasu na gotowanie, a chce się zjesc cos na cieplo to wtedy z pomocą przychodzą pol składniki lub gotówce. Przygotowanie zupy jest banalnie proste, a jest smaczna. Wiadomo, ze to nie to samo co domowa, ale spośród gotowych dań warto wybierac te smaczne i łatwe do przyrządzenia, jak ta pasta na zupę.

Warewolf272 | 4 lata temu

Grochowa zawsze zdrowa

Grochowa jest bardzo specyficzną zupą ale za to świetnie smakuje. Pasta pozwala na jeszcze szybsze jej przygotowanie a smak pozostaje tradycyjny i taki pyszny. Człowiek wraca wspomnieniami do chwil gdy jadło się ją w podróży i taka ciepła grochowa była najlepszą zupą na świecie.

Jagoda2020 | 4 lata temu

Grochowa

Po otwarciu saszetki z grochową moją uwagę przyciągnęła konsystencja zupy oraz zapach. Gęsta i zapach taki jak domowa zupa. Szybko się ją robi. Po ugotowaniu nie musiałam dodawać żadnych przypraw. Z apetytem zjadłam zupę razem z mężem.

Juris | 4 lata temu

Pasta z Pomysłem na Zupę grochową Winiary to doskonały pomysł na pożywna Zupę przygotowana w zaledwie kilkanaście minut.

Pasta z Pomysłem na Zupę grochową Winiary to doskonały pomysł na pożywna Zupę przygotowana w zaledwie kilkanaście minut. Zupa stworzona na bazie Pasty Winiary zachywa swoich doskonałym smakiem. Dobrze dobrane składniki sprawiają, iż nie trzeba dodawać żadnych przypraw czy wzmacniaczy smaku.

stracciatello_88 | 4 lata temu

Pomysł za zupe grochową - Pasta Winiary

Bardzo łatwa w przygotowaniu, czytelna instrukcja, zapach i smak tradycyjnej zupy grochowej. Idealnie doprawiona, dodatkowo zaoszczędzony czas ponieważ w 15 minut mamy gotową zupe

sylwiunia856 | 4 lata temu

Genialne zupy

Rewalacja polecam dla wszystkich zapracowanych osób którzy chcą szybko i pożywna zupę w 15 minut dla wszystkich którzy nie chcą lub nie lubią stać przy garach polecam

agabushido | 4 lata temu

Dobra

Dobra, pożywna, dość gęsta, żałuję że nie było kawałeczków grochu. Mogłabym być trochę rzadsza. Na koniec dodałam troszkę majeranku dla smaku. Dla mnie super alternatywa na szybki obiad.

Tayen | 4 lata temu

Grochowa jak żadna inna

Każdy zna smak rodzinnej grochowej. Jedni ją kochają inni nienawidzą. Uważam, że zupa na bazie Pasty z pomysłem pozytywnie zaskoczy każdego. Przeciwnicy grochu nie odnajdą dominującego smaku tego warzywa strączkowego, miłośnicy zaś zachwycą się inną jego odsłoną. Polecam szczególnie jako środek do przekonania dla niejadków :)

Chcesz zaskoczyć swoją rodzinę i przypunktować roślinożercą? Dodaj do grochówki wędzone tofu - poleca wegetarianka :)

Mistinguett | 4 lata temu

Uwielbiam!

Grochówka to jedna z moich ulubionych zup, jednak rzadko gości na moim stole.

Dzięki tej małej saszetce mogę po nią sięgać bez obawy o ogrom pracy w kuchni ❣️

Blondi08 | 4 lata temu

Zupa grochowa

Grochowa zasmakowała wszystkim. Dla mnie ogromnym plusem jest to, że przygotowuje się ją szybko i bezproblemowo. Idealnie doprawiona. Każdemu smakowała. Tesciom, dzieciom. Bez dwóch zdań zagości u nas na stałe.

krysiao | 4 lata temu

Domowa grochówka

Super grochówka, można dodać kawałeczki kiełbasy, gotowany makaron czy gotowane ziemniaki. Tak przyrządzona zupka staje się wystarczającym szybkim, pożywnym daniem. W smaku wyczuwa się dużo grochu, dobrze przyprawiona, kolor i smak odpowiada wszystkim domownikom.

Justyna1984rok | 4 lata temu

Pasta z Pomysłem na zupę grochową Winiary

Pasta z Pomysłem na zupę grochową Winiary to bardzo dobra alternatywa na szybką zupę dla całej mojej rodzinki smak wyśmienity wienc oszczędzam bardzo dużo czasu i dzieci ja ją uwielbiają wienc polecam serdecznie wszystkim swoim przyjaciołom i Całej Rodzinie

Agulka_S | 4 lata temu

grochowa niczym z kotła wojskowa

Zupa przygotowana na Paście z Pomysłem na zupę grochową smakuje jak prawdziwa zupa grochowa gotowana tradycyjnie, a tu wystarczy tylko 15min, woda, ziemniaki i kiełbasa, a smakowała każdemu

Pannamajanna | 4 lata temu

Groochowa.

Nie potrafię gotować grochówki, próbowałam miliony razy zawsze coś jest nie tak. Dzięki paście Winiary wyszła mi dobra zupa, smakowała jak z wielkiego kotła na festynie, smakowała domownikom. Mogę tylko polecić, zwlaszcza jak ktoś nie radzi sobie z tradycyjną grochówka :)

Madziunia1986 | 4 lata temu

Zupa grochowa

Zupa grochowa wychodzi wyśmienicie :) bardzo łatwa i szybka w wykonaniu, bardzo dobry i wyrazisty smak i aromat. Idealna na szybki obiad dla całej rodziny POLECAM

Home_tester@o2.pl | 4 lata temu

Grochowa szybka

Wygodne i poręczne opakowanie, łatwo umożliwia aplikacje produktu. Ponadto okienko pozwala zobaczyć jak wygląda produkt. Zupa grochowa jest prosta w wykonaniu. Niestety w tej poszukuję rozwiązania bardziej domowego i chłopskiego rozwiazania.

Airam_What | 4 lata temu

Gęsta grochowa

Gęsta i pachnąca grochowa pobudziła nasze kubki smakowe. Zajadaliśmy aż się nam uszy trzęsły. Podsmażona kiełbaska nadała charakteru tej zupie. Świetny pomysł na obiad.

Elapolo | 4 lata temu

grochowa

Zupa powinna być smaczna i ugotowana według tradycyjnego przepisu. Gotując zupę i tak musze ugotować rosół ponieważ nie lubie zup na wodzie. Tak czy inaczej zajmuje to więcej czasu niż 15 minut. Gotując zupę robię to w dużym garnku a saszetka niestety na duża porcje nie wystarcza. Więc dla mnie ta pasta nie zdaje rezultatu. Dodatkowo grochowa zupa koniecznie musi byc z wkładką, więc nie dla mnie ta pasta

Boni28 | 4 lata temu

Pasta z Pomysłem na zupę grochową Winiary

Pasta z Pomysłem na zupę grochową Winiary pozwala uzyskać wyrazisty smak dania.Po dodaniu jeszcze troche grochu do chrupania i ziemniaków mamy świetny obiad.

Malazlosnica | 4 lata temu

Unikat

Świetny, szybki sposób na prosty ale smaczny obiad, który nie wymaga długiego stania przy kuchence.Najlepsze przyprawy zamknięte w niedużej saszetce to idealny pomysł na obiad.

fighter90fcb | 4 lata temu

Niebo w gębie!! Mocne 5

Najlepsza ze wszystkich!! .Jeśli dodasz do wywaru dużo warzyw, cebulę albo czosnek, dodatkowo wzmocnisz układ odpornościowy do walki z wirusami i bakteriami.

Zupy sycą, ale nie tuczą, dlatego nawet dieta odchudzająca nie powinna zmusić cię do rezygnacji z nich. Czysta zupa ugotowana na wywarze warzywnym syci, ale nie jest kaloryczna.

agusia26814 | 4 lata temu

Ekspresowa grochowa

Pierwszy raz zupa grochowa to istna bajka .

Koniec z moczeniem grochu i długim przygotowaniem .Dzięki paście zupa grochowa może gościć na naszym talerzu już w kilka chwil .A jej smak jest obłędny

redziunia91 | 4 lata temu

Ochyda

Zero smaku grochówki nawet nie można tego nazwac grochówka

najgorsza zupa jaką mielismy okazje jesc,napewno juz nie zagosci wiecej w naszej kuchni

bardzo dobry zadowalajacy skład

Keyti92 | 4 lata temu

Rewelacyjną pasta

Pasta na zupe była przepyszna. Smak jak domowa swojska kuchnia z dzieciństwa tak jak gotowala mama. Dodatkowo oprócz smaku bardzo szybka w przyrządzeniu. Nie widzę żadnych wad. Jeśli miałabym kupić po raz kolejny na pewno wybralabym zupe ta. Dodatkowo przy zakupach zwracam uwagę na skład produktów. W przypadku tych zup czyli polproduktow patrzę czy zawierają składniki naturalne czy chemiczne. Przy tej zupie skład jest w porządku a w smaku nie wyczuwa się woni chemii. Polecam kupujcie i gotujecie

Isa.belaaaa | 4 lata temu

Super

Wszystkie zupy były bardzo smaczne, lecz grochówka była jak dla mnie najlepsza ;) po dodaniu kiełbasy, zupa była jak własna . Szybka w przygotowaniu to duży plus.

JustynaKardasz1985 | 4 lata temu

Cudna

Najlepsza zupa jaká jadłam ad właśnie z pasty Winiary .Delikatna jednak nie przepadam zza grochowá.Napewno sięgnę po tá pastę ponownie że względu na dzieci .Będę polecać.

03061995 | 4 lata temu

Zupa grochowa

Pyszna zupa dla wszystkich którzy uwielbiają smak grochówki. Daje ocenę mocne 10/10 Dawno nie jadłam tak szybkich i smacznych dań za co bardzo dziękuję.

pysialka | 4 lata temu

Jak u mamy

Pasta z pomysłem na zupę grochową spełniła moje oczekiwania. Zupa smakowała jak prawdziwa grochówka od mojej mamy. Nawet ona ją spróbowała i powiedziała, że jest przepyszna. Bardzo prosto się ją robi. Myślę, że zrobi ją każdy.

brzoskwinkap | 4 lata temu

Pasta grochowa Winiary

Zastępuje mi zupę w proszku. Ma o wiele lepszy smak i aromat. Smakuje moim domownikom z ziemniaczkami i podsmażoną kiełbaską. Idealna na chłodniejsze dni taka rozgrzewająca zupka.

aneciakoziol | 4 lata temu

Zupa grochowa

Jak najbardziej jestem zadowolona z możliwości testowania zup z pomysłem. idealne rozwiązanie dla mnie i mojej rodziny. bardzo pomocne. wiem że będę mężowi pakować w trasę takie zupy. można je szybko przygotować a w dodatku są bardzo smaczne. dodatki jakich można w tych zupach użyć leżą tylko w naszym guście i wyobraźni.

Monikajr | 4 lata temu

Szybka grochowa

Pasta uratowała mnie kiedy potrzebowałam na szybko ugotować pyszną, rozgrzewającą zupę. Dorzuciłam ziemniaki, kiełbasę, marchewkę i wyszła mega sycąca, aromatyczna grochowa. Pasta na pewno zagości na stałe w mojej kuchni.

vitalis89 | 4 lata temu

Trochę więcej zachodu, ale warto

Mogę polecić wszystkim pasty, smaczne chociaż w składzie jest cukier. Jeśli chcesz na szybko coś przygotować bo masz ręce pełne roboty lub w głowie coś innego, to myślę że te zupki sprawdza się świetnie, oczywiście nie jest to żywienie codzienne, ale jako odskocznia sprawdzi się na pewno

olyyx3 | 4 lata temu

Grochówka, grochóweczka

Dla mnie sztos, dla osoby która nie potrafi ugotować tej zupy - to świetne rozwiązanie. Smak jest nieziemski, smakuje tak jak zupa grochowa mojej mamy. Na pewno od czasu do czasu będziemy sięgać, ponieważ jest to super produkt, szybki i prosty do przygotowania.

AdamBoss | 4 lata temu

Grochowa w mig smaku doda.

Zupa smaczna, szybka w przygotowaniu, polecam dodac kielbasy lub boczku aby nadac zupie wyrazistości, bez tych dodatkow mysle ze nie kazdemu przypadnie do gustu.

francismommy | 4 lata temu

Kocham

Smak relewacja. Świetna do zagęszczenia zupy. Jednak wolę wersję z warzywami. Mąż nie narzekał, zjadł dwa talerze, synkowi też smakowała. Kupię ponownie ale przed dodaniem pasty pod gotuję warzywa, jednak wolę kiedy tu czy tam. Spotkam. Marchewkę albo pietruszkę.

kaka7878 | 4 lata temu

Dobra

Zupa jest smaczna , nie czuję w niej grochu. Bardziej smakuje jak zupa ziemniaczana. Niemniej jest smaczna i łatwa w przygotowaniu. Bardzo dobra alternatywa dla zapracowanych.

ramaczanka | 4 lata temu

Przepyszna

Muszę przyznać, że jestem pozytywnie zaskoczona. Myślałam, że zupa będzie smakować sztucznymi dodatkami, jednak to nie miało miejsca. To zupa, która na pewno zastąpi grochową tradycyjną, bo bardzo nie lubię jej przygotowywać. Ten rodzaj zupy spełnił moje oczekiwania i była pyszna, więc po co się męczyć.

Hey_lovely | 4 lata temu

Świetna zupa na szybki obiad

Zupa przygotowana z pomocą pasty z pomysłem na zupę grochową była bardzo smaczna i aromatyczna. Byłam nią bardzo pozytywnie zaskoczona. Dzięki dodatkowi ziemniaków i kiełbasy zupa jest sycąca i może z powodzeniem być posiłkiem dla całej rodziny. Jedyną rzeczą, jaką bym w niej zmieniła jest usunięcie cukru ze składu, bo niestety jest on wyczuwalny, a jest moim zdaniem zbędny.

Redyskaredyska | 4 lata temu

Do grochowej marsz!

Tak tak grochowa jak wojskowa! Po dodaniu smazonej kielbasy,cebuli i ziemniaków staje się pożywna grochówka. A zapach po całych domowych koszarach się roznosi. Szybko zniknęła z talerzy! Dlaczego?bo była przepyszna i takim talerzem gęstej zupki można się naprawdę najeść i dalej marsz poligon.

edytaz6 | 4 lata temu

Szybki obiad

Łatwa w przygotowaniu. Szybko i bez problemu. Smak odbiega od tradycyjnej zupy. Zapach i kolor są idealne. Najlepsza jednak tradycyjna A tą pastę można dodawać jako dodatek.

aniiulka | 4 lata temu

Idealna zupa w 15 minut

Pomysł na zupkę grochowa w 15 minut idealna smak i aromat. Polecam

Szybki czas przygotowania. Oczywiście będę kupować 😊 😊 😊

Super pomysł na pastę z pomysłem na zupę grochowa 😉😆

Aga0702 | 4 lata temu

Szybka grochówka

Bardzo szybko można przygotować smaczną i pożywna zupę. Dodając ziemniaki i kiełbasę wychodzi smaczny i sycący posiłek. Dobry pomysł na zupkę gdy brakuje czasu na długie gotowanie.

titinkaaa | 4 lata temu

Grochowa

Oj tak to jest to co lubie .Doskonaly smak i aromat ktory jest kropka nad i. nie dosc ze pysznie smakuje to i szybko mozna ja przygotowac. Zupe grochowa wyroznia kolor,zapach i niesamowity smak.

Kkarola69 | 4 lata temu

Grochowa jak w wojsku!

Pyszny smak. Zupa jak z kuchni polowej. Idealnie wyważony smak. Jestem wielka fanką tego wariantu który sprawia że chętnie gotuje zupy na które dotychczas nie miałam czasu. Bardzo lubię dzielić się nią z moimi bliskimi ponieważ zbliża nas wspólne spożywanie posiłków.

weronikakrawczak3@onet.pl | 4 lata temu

zupa grochowa

pasta jest bardzo fajna, smaczna a co najważniejsze bardzo szybko się ją przygotowywuje idealny posiłek nie zajmujący dużo czasu przypominający zwyką zupę .

Gagatx | 4 lata temu

Pyszna szybka grochówka

Zawsze mnie męczyło gotowanie grochówki , a to ulubiona zupa mojego męża . Ale teraz z pasta viniary jest to banalne , szybkie i pyszne . Posmakowało nawet mojemu mężowi , a nie każda przypada mu do gustu . Także polecamy wszystkim serdecznie

monika_dlugosz | 4 lata temu

Dla zabieganych

Rewelacyjna dla zabieganych. Fajny smak, dobrze dobrane składniki. Dobra konsystencja. Szybkość przygotowania też jest rewelacyjna. Polecam każdemu nie tylko tym zabieganym. Zupę doceni każdy smakosz

Ciasteczko@ | 4 lata temu

Bardzo dobra

Dziękuję za możliwość testowanie past od Winiary dzięki Polki. Pl. Byłam nastawiona sceptycznie na tego typu produkty nie spodziewałam się że mogą być aż tak naturalne bez konserwantów za to duży plus. Ciekawy smak i głęboki zapach przypraw i ziół ukryty w małej saszetke sprawił że przygotowanie zupy to dosłownie 5 minut. Smakowała wszystkim zuoa

kakmag | 4 lata temu

Pasta z Pomysłem na zupę grochową Winiary

Smaczna zupka i banalnie prosta w przygotowaniu. Moja cala rodzina polubiła smak tej zupy i do sklepu wyslali mnie po kolejna zupkę. Bedziemy chętnie korzystac i smakować tych zup.

Iczka1990 | 4 lata temu

Świetna alternatywa na szybki obiad

Świetna alternatywa na szybki i tani obiad dla całej rodziny dodajesz tylko kilka składników i gotowe w tym przypadku ziemniaczki i ulubioną kiełbaskę.

Nieidealna7 | 4 lata temu

Polecam

Znudziła nam się tradycyjna grochówka z koncentratem pomidorowym więc pasta sprawdziła się idealnie.Namoczyłam groch,dodałam jarzyny,wkładkę mięsna i zrobiłam wiekszy garnek.Mimo,że producent podaję nam ilość wody 750 ml ja robiąc 3 litrową zupę też wyczułam smak.Dobre dopełnienie zupy.Nie w 15 min. ale grochówka wyszła smaczna.

anime5 | 4 lata temu

Grochoweczka

Dobra zupa. Prawie jak domowa. Uzupelniona o ziemniaczki i kiełbasę smakuje całkiem dobrze. Szybka w przygotowaniu co jest wielkim plusem. Z pewnością do niej wrócę.

wisia00 | 4 lata temu

Grochowa jest ok

Jak dla mnie smak jest ok acz kolwiek jest to zupa najmniej lubiana przeze mnie ale to nie znaczy że nie smaczna gdyż o gustach się nie dyskutuje ja z natury jestem osobą wybredną więc w tym przypadku nie powinnam się wypowiadać moim domownikom smakowała i to najważniejsze

baryla87@poczta.onet.pl | 4 lata temu

zupa grochowa

to moja ulubiona zupa ze wszystkich proponowaych. oczywisnie jest to subiektywna opinia, ale mi grochowa najbardziej przypadkla do gustu. w mojej rodzienie tez najbardziej sie spodobala ale to moze dlatego ze jesetsmy miesolubi?? duzo miesa mozna wkroic ale nie trzeba, wyraxny smak i aromat nie trzeba niczym doprawiac

emma_760 | 4 lata temu

Szybka i pyszna zupa grochowa

Po raz pierwszy udało mi się przygotować pyszną zupę grochową. Zawsze uważałam, że nie mam czasu na gotowanie zwłaszcza grochu, aby poczuć jego smak właśnie w zupie. Tutaj taka niespodzianka, wystarczy taka mała saszetka, ale dająca tyle smaku. Do swojej wersji dodałam grzanki czosnkowe, kilka kawałków kiełbasy śląskiej oraz obowiązkowo majeranek.

Lena125 | 4 lata temu

Opinia

Winiary pasta z pomysłem na... To świetne produkty, gdy nie mamy czasu na gotowanie. Będąc mamą wiem coś o braku czasu. Dzięki tym produktom uratowałam nie raz obiad. Bardzo podoba mi się ta formuła. Jestem na tak. Trzeba ułatwiać sobie życie jak można. Wszystko jest dla ludzi i należy korzystać z umiarem. Z wielka radością testowałam pasty Winiary gdyż to idealna opcja na szybkie ,zdrowe i smaczne posiłki. Smak pyszny i wszystko idealne.

Sunnyyyy1993 | 4 lata temu

Pasta z pomysłem na zupę grochową winiary.

Pasta z Pomysłem na zupę grochową Winiary to super rozwiązania i oszczędność czasu. Smak , zapach i konsystencja idealna. Dodatki w postaci warzyw super. Zbyt gęsta.

testujemy_bs | 4 lata temu

Super na szybki obiad

Pasta na zupę grochową to szybkie i łatwe rozwiązanie. Pomaga przygotować pyszną i pożywną zupę a to wszystko z dobrym składem. Bardzo przypadła mi do gustu będę do niej wracać.

Wiolkam22 | 4 lata temu

Zupa grochowa

Zupa smakuje bardzo fajnie a odpada dwugodzinne gotowanie grochu 😉. To najdłuższa wersja z zup jeżeli chodzi o przygotowanie ale tylko dlatego, że smażenie boczku trwa trochę. Do tej pory zupa grochowa rzadko gościła w naszym domu, za długi był czas gotowania. Teraz będzie raz w tygodniu. Polecam.

Regulice | 4 lata temu

Prawdziwy smak grochowej

Pasta z pomysłem na zupę grochową jest świetnym pomysłem na obiad , przygotowywana w sposób podany na opakowaniu zastępuje tradycyjną zupę grochową . Jedynie czas gotowania ziemniaków może wydłużyć jej przygotowywanie . Dla mnie świetna alternatywa zupy grochowej .

Agus1992 | 4 lata temu

Znakomita

Nie przepadalam za zupa grochowa ale jest idealna i bardzo smaczna przypomniała mi smak z dzieciństwa. Plus taki jak każdej innej zupki z serii past szybka w przygotowaniu, znajomi bardzo się nią zachwycali.

nataliaciska | 4 lata temu

Szybki pomysł

Idealny pomysł na szybki i łatwy obiad dla siebie i całej rodziny.

Idealna porcja.

Nie marnujemy jedzenia.

W moim domu zdarzało się to często.

Dzięki pastom zdecydowałam, że nasze zupy będą tylko z Winiary!

mdumbo 1987 | 4 lata temu

Grochowa na stół!

Dobrze przyprawiona pasta jest fajnym pomysłem na szybki obiad. Ja wykorzystałabym ją raczej jako dodatek / doprawienie tradycyjnej zupy grochowej z kiełbaską, grochem, ziemniaczkami. Jednak może być też dobrym pomysłem na szybki i nieskomplikowany obiad.

wikusia-72@wp.pl | 4 lata temu

testowanie pasty na zupę grochową

Moja zupa grochowa z dodatkiem tej pasty wyszła mi smaczna i pożywna.Pasta ta umożliwiła mi bardzo szybkie i proste danie. Smak tej zupy jest przepyszny i delikatnie ostry. Polecam ten produkt bo warto jest sięgnąć po proste rozwiązanie w przygotowaniu pysznej zupy grochowej kiedy szybko chcemy zjeść coś ROZGRZEWAJĄCEGO.

Ewelinaanna91 | 4 lata temu

Grochówka

Zupa grochowa to idealna potrawa na stół niedzielny. Szybkość przyrządzenia jest jego zaleta. Kolejno smak, gęstość, idealna konsystencja. Zaoszczędziłam mnóstwo czas i energii na obiad.

Brygidka@411985 | 4 lata temu

Idealny przepis na zupkę grochową.

Jestem o wrażeniem smaku i konsystencji past Wiary. Idealnie dobrane przyprawy, bez konserwantów. Same zdrowe składniki, pełnowartościowe ♥️.Uwielbiam Was za to że pobudziliscie moje kubki smakowe.

natka4875 | 4 lata temu

Zupy pomysł na

Nie smakowała nam żadna z zup.Po za tym jest tego mało jak na 4 osoby.Na pewno nie kupię ich i nie polecę znajomym ani rodzinie.Nie smakowała nam żadna z zup taka lura.Nie polecę jej znajomym ani rodzinie.Szkoda pieniędzy lepiej ugotować samej pyszna zupę.

brzezinkowa | 4 lata temu

Grochówka w 15 minit

Cieszy mnie najbardziej. Że po dodaniu kiełbasy i mężczyźni są zadowoleni i nie chodzą z pustym brzuchem. Ja akurat za grochówka nie przepadam, więc obiektywnie ciężko mi ją ocenić. Ważne, że jest alternatywa dla pozostałych smaków i typowo domowe zupy można przygotować tak łatwo. Gotowanie samodzielnie grochówki byłoby ostatnim pomysłem na jaki bym wpadła.

kasiabisss | 4 lata temu

Pasta z Pomysłem na zupę grochową Winiary POLECAM

Pasa z Pomysłem na zupę grochową Winiary to świetna alternatywa aby zastąpić tradycyjną zupę, którą przyrządzałam godzinę na szybkie danie w kilka minut.

Smak : delikatny, niepowtarzalnym.

Zapach : niczym "kuchnia babci"

Przygotowanie : 15 min

angelaes | 4 lata temu

nie mój smak

Zupka posmakował mojemu mężowi. Mnie niestety czegoś zabrakło ale wynika to z tego, że nie przepadam za grochem i wszystkim co z nim związane. Na szczęście inne pasty z serii mi zasmakowały

Naticzka | 4 lata temu

Pycha

Grochowa rewelacja, wprost idealną. Rodzina się zajadała ze smakiem. Odkąd pamiętam zupy u nas królowały przynajmniej 2 razy w tygodniu. I tak już pozostaną z nami i dzięki paście będą jeszcze pyszniejsze.

buziunia18 | 4 lata temu

Grochowa

Grochowa winiary jest ciekawą propozycją na prosty posiłek. Robi się ją szybko i smakuje należycie. Niestety przepis podany na opakowaniu jest nieprawidłowy ponieważ nie wychodzą z niego 4 porcje. Konsystencja mogłaby być trochę gęstsza (jak na tradycyjną grochówkę przystało).

Alysha | 4 lata temu

Bardzo dobra.

Zupa grochowa tak jak i inne zupy zrobione z tych past ma dobry skład. Zaskoczyło mnie to, że nie ma tam glutaminianu sodu lub dodatków E. W smaku bardzo dobra.

Iwona199172 | 4 lata temu

Najlepsza zupa grochowa

Najlepsza zupa na świecie mój syn uwielbia ja bo ma najlepszy smak i można ją w łatwy sposób przygotować każdemu polecam z całego serca warto ją kupić i spróbować ten kto nie lubi zup ten je pokocha bo miska obłędny smak

ziutula | 4 lata temu

grochowa pasta nie tylko na zupę

Pasta grochowa nadaje się doskonale np do grochu z kapustą kiszoną, dzięki paście potrawa jest mocno aromatyczna grochem., polecam takie przygotowanie tej potrawy

Mesalinka | 4 lata temu

Ekspresowa grochóweczka

Dotychczas nie decydowałam się w domu na zupę grochową, bo wydawała mi się bardzo czasochłonna. Dzięki saszetce Winiary zupę dla całej rodziny przygotowałem w 15 minut. Smak bardzo dobry, skład saszetki też. Rodzina zadowolona.

Dodi93 | 4 lata temu

Super zupa

Bardzo dobra zupa , fajnie ze powstała zwłaszcza że grochowa jest bardzo czasochłonna zupa. Tu zaledwie w 15 min uzyskamy zupe idealna. Bardzo fajnie smakuje ze świeżym pieczywem.

Sylwka | 4 lata temu

Domowa grochowa

Pasta z pomysłem na zupę grochową zaskoczyła mnie najbardziej. Byłam bardzo ciekawa jak można zamknąć wszystkie smaki w tak małym opakowaniu. Nie zawiodłam się. Dodajemy ziemniaki i ulubioną kiełbasę i mamy super zupę dla całej rodziny. Po tą propozycję będę sięgać najczęściej.

bojan213 | 4 lata temu

Smakowite pasty z pomysłem od Winiary

Winiary Pasta z Pomysłem to świeże spojrzenie na gotowanie. Gęsta, aromatyczna pasta pozwoli przygotować pyszne danie z dla rodziny w zaledwie 15 minut. Według producenta aromatyczna pasta do smażenia, to nic innego jak przetarte i suszone warzywa, zioła i przyprawy oraz olej i woda. Wystarczy, że dodasz do niej dodatki jak kurczak, warzywo, odrobinę śmietanki i danie gotowe.

Mala518@wp.pl | 4 lata temu

Grochowa z kielbaska

Nie jestem fanka zupy grocbowej i nie stety ta mnie nie zachwycila jak dla mnke taka wodnisty w smaku bardziej czuc smak kielbaski niz zupy grochowej daleko jej do prawdziwej grochowej domowej. I te porcje taka troche tego malo by nakarmic wieksza rodzine.

Klalas | 4 lata temu

Grochowa

Pyszna i szybka zupa dla całej rodziny . Nie różni się smakiem od zupy tradycyjnej gotowane u mnie w domu. Sposób przygotowania jest banalnie prosty i szybki. Zupa dobra w tygodniu jak i na weekend. Cała rodzina zadowolona.

goskaws | 4 lata temu

Innowacja grochowa

Ekspresowa innowacja w kuchni gdy tradycyjne zupki się znudzą ekspresowa grochowa robi robotę. Sięgnę po nią napewno nie raz jeszcze. Dodatek żeberek i aromat grochówki w całym domu się unosi.

MamaDwójki | 4 lata temu

Mąż docenił

Mój mąż uwielbia zupę grochową. Dzięki produktowi Pasta z Pomysłem na zupę grochową Winiary może sam przygotować swoją ulubioną zupę w kilka minut. Pysznie i szybko. Tego właśnie nam było trzeba.

natalka1512 | 4 lata temu

Zupa grochowa

Nie polecam pasty do zupy. Zupa w smaku nie przypomina domowej zupy. Nie pomogło doprawienie. Czuć że jest to zupa z "paczki". Brakuje rozgotowanego grochu i świeżej włoszczyzny.

Kamila996 | 4 lata temu

Najlepsza grochowa na świecie

Zupa grochowa wyszła jeszcze lepsza, niż ta, którą robiłam do tej pory. Aromat unosił się po całym domu, doprawione idealnie, a końcowy efekt był bardzo smaczny :)

ZawszePiekna | 4 lata temu

Jest oki😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

😍😍😍😍😍😍😍😍😍🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰😘😘😘😘😘😘😘🥰🥰🥰🥰🥰👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤛🤛🤛🤛🤛🤛🤛🤛👏🤛👏🤛👏👏👏👏👏👏👏👏🤛🤛👏👏👏🤛👏😽👏👏🤛🤛🤛👏🤛🤛

cosimo23321 | 4 lata temu

Grochówka w 15 minut? Z Winiary to możliwe!

Zapomnij o wielogodzinnym namaczaniu grochu, kiedy najdzie Cię ochota na zupę grochową. Od teraz z Pastą z Pomysłem na zupę grochową Winiary bez problemu zorganizujesz pyszną i pożywną zupę, która jest taka sama, jak domowa! Warto dodać podsmażoną kiełbaskę i ziemniaki - wtedy efekt murowany.

pwronska | 4 lata temu

Grochowa

Grochówka to jedna z moich ulubionych zup. Stawiałam jej więc dość wysokie wymagania. Często robię grochówkę dla męża.

Po otwarciu saszetki od razu czujemy piękny zapach prawdziwej grochówki. Smak jest idealny, taki jak robię w domu, kiedy gotuję normalnie zupę na grochu.

Idealnie doprawiona, gęstawa. Należało jedynie dodać ziemniaczki oraz podsmażoną kiełbaskę. To była idealna grochówka w 15 minut. Smak domowej zupy. Absolutnie żadnej sztuczności czy chemii.

Prosty skład, naturalny. Pasta gęsta, aromatyczna.

Opakowanie saszetka jest ładne, widać jak wygląda w środku pasta, ale ciezko wycisnąć pastę do końca. Ja rozcinałam opakowanie bardziej i opłukiwałam zupą jeszcze, aby wydobyć całość

Alinam123 | 4 lata temu

Jak u mamy!

Pasta z Pomysłem na zupę grochową ma super skład, super cenę, a do tego wszystkiego smakuje jak u mamy :) nie ma się do czego przyczepić! Pasta z pomysłem na... jest dla mnie świetnym rozwiązaniem! Dzięki temu mogę szybko przygotować obiad, z prostych składników a do tego zdrowy i smaczny!

Klaudusiaa0707 | 4 lata temu

Przysmak męża

Najlepsza zupa jaka smakowała mężowi. Nie ma w niej niedogotowanego grochu jak to czasem bywa. Jest w niej majeranek i warzywa. Mąż już chciałby abym gotowała jeszcze raz. Szybka i prosta w przygotowaniu tak, że nawet mąż może przyrządzić ją sobie sam.

Miele | 4 lata temu

Grochówka

Mimo,że saszetka jest niewielka nadaje zupie prawdziwego domowego smaku.Jeśli podamy zupę z dodatkiem pieczywa lub kiełbasy mamy pełnowartosciowy posiłek.

Bella_92 | 4 lata temu

Alternatywa dla długiego gotowania

Nie lubię gotować zupy grochowej bo jest o a bardzo czasochłonna ale gdy najdzie mnie ochotę na grochową to mam świetna alternatywę. Gotowa w mgnieniu oka i bez długiego procesu gotowania. Bardzo smacznaczna i pożywna.

xagnieecha | 4 lata temu

Mniaaam

Bardzo dobry smak, przypomina mi zupe Grochowa mojej mamy, szybko się przyrządza co jest dużym plusem. . Po dodaniu dodatkowych składników smakuje jeszcze lepiej

Gabriela91 | 4 lata temu

Pasta grochowa

Pasta z Pomyslem na zupe grochowa przeszla moje najsmielsze oczekiwania. Po dodaniu ziemniakow oraz kielbasy smakowala genialnie, jedynym minusem byla zbytnia slonosc. Bede chetnie wracac do tej pasty do robienia zupy grochowej. Polecam kazdemu. Moja ocena 4/5.

Małgośkadedjo2016 | 4 lata temu

Grochowa na szybki obiad

Dobra zupa dodalam wedzonke i ziemniaki i czuc było zapach zupy grochowej. Będę polecać i sama kupować. W mojej kuchni czas sie liczy i zupa grochowa z pasty jest dobra alternatywą na szybki obiad jak dzieci głodne.

Bdudek | 4 lata temu

Pozytywna opinia dotycząca pasty z pomysłem na zupę grochową winiary

Polecam pastę z pomysłem na zupę grochową jako pomysł na szybki obiad. Smakuje bardzo dobrze, można śmiało porównać do oryginalnej grochówki wojskowej :)

sylwiamucha1 | 4 lata temu

Grochowa dla prawdziwego mężczyzny

Zupa godna polecenia dla mężczyzn którzy lubią grochową dobrze przyprawioną. Czuć wyraziście groch. Łatwa w zrobieniu i pyszną. Dla wymagających można dodać fasolę albo bardziej rozrządzić i dodać więcej wody. Polecam

szeszunia11 | 4 lata temu

Prawie jak grochówka

Grochówka z pasty prawie przypominała moją domową ale tylko dzięki kości wędzonej i kiełbasie. Dla nas te pasty są zbyt mało wyraziste. Mojemu mężowi smakowała jak kapuśniak.

Agucha88 | 4 lata temu

Smakuje jak u mamy

Pasta z pomysłem na zupę grochową to świetny pomysł. Przygotowanie zajmuje mało czasu, smakuje wyśmienicie i ma fajny skład. Polecam;) cała moja rodzina była zachwycona;)

anya_86 | 4 lata temu

Pasta z Pomysłem na zupę grochową Winiary

Jest to świetna alternatywa dla tradycyjnie długo gotowanej zupy.Przygotowanie trwa chwilę i jak dzieci poproszą na szybko o zupę,to mogę szybko podać im fajny posiłek.

gangrenka26 | 4 lata temu

Zupa grochowa

Zupę grochowa robi się bardzo szybko, jest dość dobra , córka zjadła całą miskę i wiem że przy okazji wrócę jeszcze do niej. Przy następnych zakupach wrzucę ją do koszyka

Biedronka628 | 4 lata temu

Raczej słaby produkt.

Kolejna zupa, która jest bardzo słona. Jestem wielką fanką zupy grochowej, ale ten smak obok grochowej nawet nie leżał. Wymagała doprawienia i odpowiedniej jakości dodatków.

Anaaneczka | 4 lata temu

Zaskakująco dobra

Nie przepadam za grochową ale jak test to test. Spróbowałam i o dziwo naprawdę mi posmakowała. Smacznie i prosto a to najważniejsze. Czasami warto przełamać sie i sięgają po nowe smaki.

sloneczko25 | 4 lata temu

Ulubiona

Smak dzieciństwa, idealnie przyprawiona i przygotowana. Cała moja rodzina była zachwycona smakiem a ja efektem tak szybko przygotowanej zupy. Pasta jest naszpikowana natura.

Dzo83 | 4 lata temu

Pasta zupa grochowa tradycyjna zupa dla mężczyzn

Mąż ją pokochał ... Wystarczyło.dodac kiełbasę podsmażonym

boczek i ziemniaki i ... Tak tak tak zupa jest gotowa. Mąż jest kierowca ciężarówki i jest to.idealne rozwiązanie dla niego podczas 45 minutowej pauzy jest w stanie ugotować i zjeść pyszna zupe

asias_83 | 4 lata temu

Dla mnie królowa zup :)

Moja ulubiona zupa. Kochałam wcześniej i teraz kocham jeszcze bardziej. Troszkę sobie utrudniam, gdyż dość mocno ja wzbogaciłam marchewka, ziemniakami, dodatkowym grochem, boczkiem i kiełbaska. Aczkolwiek dopiero pasta nadała zupce konkretny smak. Co najważniejsze smak był w pełni naturalny i nie odbiegał od tego, który zapamiętałam 'z dzieciństwa'. Super pomysł na obiad. Wrócę na 100%.

szon43 | 4 lata temu

GROCHOWA MAMY

SMAK, AROMAT, WYGODA. ZUPA SMAKUJE JAK U MAMY. SMAK I KOLOR DOMOWEJ ZUPY.

ZUPA Z PASTY WINIARY ŚWIETNY WYBÓR NA SZYBKIE PRZYGOTOWANIE OBIADU ZWŁASZCZA GROCHOWEJ. SMACZNA I AROMATYCZNA. MOJA RODZINA I ZNAJOMI NAPEWNO BĘGZIE KUPOWAĆ TĄ PASTE

Kudrysia1983 | 4 lata temu

Nie smaczna

Bardzo nam nie smakowała , wogule nie przypomina nam smaku polskiej tradycyjnej

grochówkii . Nie polecam . Dziwny smak . Dziwne przyprawy.

Ola9191 | 4 lata temu

Zupa grochowa pyszna i domowa

W ubiegłym tygodniu miałam przyjemność testować zupę gorchowa " pasta z pomysłem na zupę gorchowa ". Do zupy dodałam ziemniaki i kiełbaskę. Mimo tego, iż ja osobiście nie przepadam za zupa grochowa, ta zupa smakowała mi. Mój maz, który uwielbia zupy gorchowe był zachwycony smakiem.

Zapach zupy trzeba przyznać, był obłędny. Zupa syta.

Sposób przygotowania bardzo łatwy i szybki.

Jak najbardziej polecam.

Edyta23_3y | 4 lata temu

Szybka zupa z Pomysłem na zupę grochową Winiary

Zupa z pastą na zupę grochową zdecydowanie szybka zupa wystarczą ziemniaki i kiełbasa. Była smaczna aczkolwiek moje dzieci wolą gotowaną w tradycyjny sposób. Zawsze do zupy grochowej dodawałam zupę grochową w proszku , ale zdecydowanie zamienię ja na tą pastę która świetnie podniesie walory smakowe. Jeżeli brakuje czasu to polecam w wersji według przepisu z opakowanie, a jak masz więcej dodaj do zupy.

nataliaxneon | 4 lata temu

Zupa Grochowa

Zupa grochowa to smak dawnych lat który został na nowo odkryty dodałam ziemniaczki które sprawiły że smakuje świetnie , najlepiej smakuję od razu podana na gorąco

WiesławaKy | 4 lata temu

Polecam Pastę z Pomysłem na zupę grochową Winiary.

Pastę Winiary z pomysłem na... zupę grochową zdecydowanie szybciej przygotowuje się niż zupę tradycyjną. Jej smak różni się od tej której przygotowywałam wcześniej dla rodziny. Jest naprawdę wyśmienity i delikatny. Podałam ją z plasterkami wiejskiej kiełbaski oraz podsmażonym boczkiem. Mąż oraz dzieci zajadali się zupą. Napewno przy następnych zakupach sięgnę po tę pastę.

Alexa4 | 4 lata temu

Wysublimowany smak

Szybko i łatwo można stworzyć pyszny posiłek . Idealny dla osób ,które nie umieją gotowaćjak i dla tych , którzy nie mają czasu na gotowanie lub nie widzą jak ugotować zdrowy posiłek czyli jest w sumie dla każdego . Mała torebeczka , a wyczaruje pełnowartościowy posiłek.

paula_3101 | 4 lata temu

wyjątkowa zupa na wyjątkowe dni

Odpowiedni smak,zapach, aromat. Zupa dokładnie w 15 min. Polecam każdemu kto lubi szybkie smaczne dania.Najlepsza zupa z torebki jaką jadłam.Odpowiedni smak,zapach, aromat. Zupa dokładnie w 15 min. Polecam każdemu kto lubi szybkie smaczne dania.Najlepsza zupa z torebki jaką jadłam.

Patrycja 90 | 4 lata temu

Zupka grochowa

Zupa grochowa przygotowana z Pasty z Pomysłem na zupę grochową jest jedną z moich ulubionych. Idealnie dobrana kompozycja przypraw sprawia, że nikt jej nie odmówi.

mileneczka5 | 4 lata temu

Pasta z pomysłem za zupe grochowa

Pasta z pomysłem na zupę grochowa Winiary to świetny pomysł na szybkie danie które smakuje jak domowa zupa -GĘSTA , AROMATYCZNA I SYCĄCA, jedynym minusem jest to z jest łagodna w smaku a ja lubie bardziej pikantne zupy

Spacja90 | 4 lata temu

Najlepsza zupa grochowa

Była tak pyszna że moje dziecko ja zjadło chociaż wcześniej zup nie jadł bo najzwyczajniej na świecie zup nie lubi. Mogłoby być trochę większe opakowanie.

lucia2511 | 4 lata temu

Pasta z Pomysłem na zupę grochową Winiary

Pasta z Pomysłem na zupę grochową Winiary to dobry dodatek do tradycyjnej zupy aby dodać głębi smaku. Jako samodzielna potrawa jest zbyt mało syta.

matthew_skin | 4 lata temu

Grochowa

Idealny dodatek, gdy chcemy na szybko przygotować smaczną zupę,bez utraty smaku czy jakości. Super trik, gdy chcemy zagęścić naszą zupę bez dodawania mąki lub innych tłustych zagestników.

Balladyna176 | 4 lata temu

Strzał w 9 !

Podsmażona kiełbasa i trochę boczku i nasze ulubione grzanki, a od razu po spróbowanie grochówki od Winiary każdy miał uśmiech od ucha do ucha. Swoje testowanie zaczęłam od zupy grochowej, bo każdy z domowników miał na nią ochotę. Jest pyszna. Wyczuwalny smak, pełen aromatu i dodatki mięsne zrobiły dobrą robotę. Na pewno jeszcze ją kupię, bo przyjemnie zaostrzyła moje kubki smakowe.

majaa00 | 4 lata temu

Idealne połączenie składników

Pasta z Pomysłem na zupę grochową podbiła serce mojego męża i syna, idealne połączenie składników z zupą wzajemnie się dopełniały. Bardzo dobrze poskramia głód i jest bardzo sycąca i pożywna. Polecam bardzo.

Joanna_Piewcewicz | 4 lata temu

Grochowa z Winiary

Zupa grochowa z pasty Winiary wychodzi trochę za rzadka. Jest dobrze doprawiona ale brakowało mi w niej grochu. Mimo dodania kiełbasy nadal była zbyt wodnista.

pokrzywa34 | 4 lata temu

Smaczna alternatywa dla tradycji

plus za dobry naturalny skład i szybkość przygotowania, ogólnie smaczna zupka, smaczna alternatywa dla tradycyjnej zupy, warto skorzystać gdy chcemy przygotować szybko dobrą zupę