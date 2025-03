Suszone grzyby to prawdziwy skarb w kuchni - intensywny smak, aromat i wszechstronność sprawiają, że są niezastąpionym składnikiem wielu dań, zwłaszcza tych świątecznych. Aby jednak w pełni wykorzystać ich kulinarny potencjał, konieczne jest odpowiednie ich przygotowanie. Moczenie grzybów suszonych to najważniejszy krok, który pozwala przywrócić im naturalną strukturę, zwiększyć ich objętość i wydobyć pełnię smaku. A do tego jest prostsze, niż ci się wydaje.

Wiele receptur na potrawy świąteczne z wykorzystaniem suszonych grzybów wymaga ich moczenia, by wykorzystać grzyby w przepisie. Upewnij się, że wstawisz grzyby do moczenia odpowiednio wcześnie. Przyspieszenie tego procesu odbija się na ich smaku.

Moczenie suszonych grzybów pozwala na:

ponowne nabranie wody i objętości przez grzyby i uzyskanie struktury bardziej podobnej do grzybów świeżych;

zmiękczenie grzybów suszonych;

przygotowanie grzybów do gotowania;

uzyskanie esencjonalnego wywaru z moczenia grzybów suszonych, który można wykorzystać np. do zupy;

opłukanie suszonych grzybów z kurzu i ewentualnych zanieczyszczeń, które dostały się do nich podczas suszenia i przechowywania.

Czy suszone grzyby trzeba moczyć do zupy i bigosu?

Suszone grzyby do zupy grzybowej lub do bigosu powinny być wcześniej zamoczone, jeśli chcesz, by w twojej potrawie znalazły się mięsiste kawałki grzybów. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, żeby dodać ususzone grzyby bezpośrednio do potrawy np. do bigosu.

W trakcie gotowania i przechowywania, po kontakcie z sokami, grzyby zmiękną. Pamiętaj jednak, że suszone grzyby moczące się w sosie z bigosu będą kwaśniejsze, niż gdyby moczyły się w wodzie przed dodaniem ich do potrawy.

Jeśli nie chcesz moczyć grzybów przed dodaniem ich do bigosu lub sosu, a zależy ci na grzybowym aromacie w potrawie, możesz skorzystać z innego triku: dodaj do swojego dania suszone grzyby zmielone na proszek. Proszek z suszonych grzybów wzmacnia smak potrawy, a grzyby nie wymagają moczenia. To dobre rozwiązanie dla osób, które nie przepadają za miękką strukturą grzybów, a cenią ich posmak w potrawach.

fot. Moczenie suszonych grzybów/ Adobe Stock, schankz

Suszone grzyby wymagają moczenia przez 2 do 5 godzin, aby w pełni odtworzyć swoją pierwotną strukturę i objętość. Jeśli użyjesz ciepłej wody, proces ten można znacząco przyspieszyć, ograniczając czas moczenia do około godziny.

Długość moczenia grzybów jest uzależniona od kilku czynników, takich jak:

wielkości kawałków suszonych grzybów;

rodzaju suszonych grzybów;

tego, czy będziesz gotować grzyby po ich wymoczeniu;

pożądanego efektu (niektórzy specjalnie dodają do potraw grzyby krótko moczone);

temperatury wody, w której grzyby będą się moczyć;

potrawy, do której dodajesz suszone, moczone grzyby.

Pamiętaj też, że grzyby do uszek lub pierogów powinny moczyć się dłużej, niż grzyby do zupy, które mogą nabierać płynu i objętości także podczas gotowania zupy.

Czy można moczyć grzyby całą noc?

Niektórzy uważają, że moczenie grzybów przez całą noc to odpowiedni czas. Oczywiście, możesz moczyć grzyby przez całą noc, by upewnić się, że nabrały wystarczająco dużo wody. Nie przetrzymuj jednak suszonych grzybów w wodzie dłużej, by nie uwolniły do roztworu całego aromatu.

Aby suszone grzyby były gotowe do użycia w kuchni, należy je odpowiednio przygotować. Oto prosty przewodnik krok po kroku, jak prawidłowo moczyć grzyby, aby były gotowe do dalszej obróbki:

Wypłucz suszone grzyby pod bieżącą wodą. Przełóż grzyby do garnka lub miski. Zalej grzyby letnią wodą, by je przykryła i odstaw do namoczenia (na 1-5 godzin). Odlej wodę z moczenia grzybów i przelej ją przez sitko, by pozbyć się ewentualnych zanieczyszczeń. Pozostaw wodę do wykorzystania w kuchni. Zalej grzyby nową wodą lub wodą z moczenia i gotuj 30-60 minut.

Grzyby najlepiej moczyć dłużej w zimnej wodzie, wtedy ich aromat i smak pozostają głównie we wnętrzu grzybów. W ten sposób najlepiej moczyć grzyby, które będą używane do farszu na uszka, pierogi czy do bigosu, gdzie aromat grzybów jest niezbędny do uzyskania głębokiego smaku potraw.

Warto też pamiętać, że woda powinna jedynie przykrywać grzyby, a ich ilość dostosować do objętości suszonych grzybów.

Jak przyspieszyć moczenie grzybów? Moczenie grzybów w ciepłej wodzie lub wrzątku

Moczenie grzybów w wyższej temperaturze powoduje, że grzyby nabierają objętości o wiele szybciej, jednak warto pamiętać, że większa część ich intensywnego aromatu uwalnia się do wody. Dlatego jeśli planujesz wykorzystać wywar z moczenia grzybów, to moczenie ich w wrzątku jest świetnym rozwiązaniem, np. przy przygotowywaniu zupy grzybowej.

Pamiętaj, że wybór temperatury wody zależy od tego, czy zależy ci na zachowaniu jak największej ilości aromatu w samych grzybach, czy chcesz go uwolnić do wywaru.

fot. Woda do moczenia grzybów powinna być letnia/ Adobe Stock, Tetiana

Niektórzy praktykują także moczenie grzybów w mleku, twierdząc, że nadaje im to dodatkowego aromatu i powoduje, że są delikatniejsze w smaku. Moczenie grzybów w mleku to dobry sposób na przygotowanie grzybów do zabielanej zupy grzybowej, albo innych potraw wigilijnych.

Grzyby moczy się w mleku z dodatkiem soli (szczypta soli na 250 ml mleka) przez ok. 5 godzin lub całą noc. Niektórzy twierdzą, że moczenie grzybów w mleku pozwala skrócić czas potrzebny do ugotowania grzybów.

Nie wylewaj wywaru wodnego po moczeniu grzybów! Jest pełen smaku umami i aromatu. Wodę po moczeniu grzybów możesz wykorzystać:

do ugotowania w niej grzybów suszonych i odmoczonych;

i odmoczonych; dolać ją do zupy grzybowej lub wigilijnego barszczu;

lub wigilijnego barszczu; do podlewania risotto;

jako dodatek do bulionu lub rosołu ;

; dodać do ciasta na pierogi zamiast wody, by wzmocnić grzybowy smak pierogów na wigilię.

Grzyby po namoczeniu należy gotować możliwie krótko, by nie utraciły jędrności i aromatu. Doprowadź wodę do wrzenia i gotuj grzyby na małym ogniu przez 20-60 minut, do osiągnięcia pożądanej miękkości. Modyfikuj czas gotowania grzybów po moczeniu w zależności od tego, jak dużymi kawałkami grzybów dysponujesz i do jakiej potrawy wykorzystasz grzyby.

Czas gotowania grzybów może zostać skrócony, jeśli mowa o gatunkach grzybów, które można jeść na surowo. Podczas gotowania namoczonych grzybów warto regularnie usuwać pianę, która się pojawia.

Czy grzyby gotować w tej samej wodzie, w której się moczyły?

Tak, grzyby można gotować w tej samej wodzie, w której się moczyły, ale musisz pamiętać o kilku rzeczach. Woda, w której moczyły się grzyby, jest pełna smaku i aromatu, dlatego można ją wykorzystać, aby dodać głębi smaku zupom, sosom czy innym potrawom, w których używa się grzybów.

Jednak zanim przystąpisz do gotowania w tej wodzie, warto ją przecedzić przez sito. Dzięki temu pozbędziesz się wszelkich zanieczyszczeń, które mogą pozostać po suszeniu grzybów (takich jak piasek, ziemia czy inne drobne nieczystości). Takie oczyszczenie wody zapewni, że danie będzie czyste i smaczne, a nie wprowadzi niechcianych resztek do gotowanego wywaru.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 22.12.2022.

