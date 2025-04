Szybki makaron to danie, które opiera się na kilku prostych składnikach. Możesz ze sobą miksować. Oliwa, cebula i czosnek to podstawa udanego sosu. Do tego kurczak, szynka albo ulubione warzywa - oliwki, pomidory czy brokuły i mamy pyszne danie dla całej rodziny. Składniki możesz dowolnie mieszać i wykorzystać to, co akurat masz w lodówce. Pyszny sos przygotujesz z dodatkiem tzw. wody makaronowej.

Reklama

Spis treści:

Aglio olio e peperoncino to podstawa włoskiej kuchni. Tę propozycję znajdziesz niemal w każdej restauracji na półwyspie apenińskim. Makaron ten przygotujesz z kilku składników. Najważniejsza jest dobrej jakości oliwa z oliwek oraz czosnek - pokrojony w plasterki, a nie przeciśnięty przez praskę.

Składniki:

400 g makaronu spaghetti,

5 ząbków czosnku,

1 papryczka chili,

pęczek pietruszki do podania,

70 ml oliwy z oliwek,

100 g sera pecorino,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Makaron ugotuj al dente w lekko osolonej wodzie. Na patelni rozgrzej oliwę i przesmaż na niej czosnek pokrojony w drobne plasterki. Po ok. 2 minutach dodaj chili. Lekko wymieszaj, potrząsając patelnią. Smaż kolejne 2-3 minuty, a następnie dodaj ugotowany makaron i dopraw całość solą i pieprzem. Makaron podawaj podsypany startym serem pecorino i natką pietruszki.

fot. Szybki makaron aglio olio e peperoncino/Adobe Stock, katrinshine

Makaron z sosem pomidorowym to chyba najpopularniejsze danie na naszych stołach. Zwykle przygotowujesz go z mięsem mielonym, ale możesz też stworzyć pyszną wersję wegetariańską. Kluczem są tutaj aromatyczne przyprawy.

Składniki:

300 g makaronu penne,

1 puszka pomidorów,

100 g sera grana padano lub parmigiano,

2 ząbki czosnku,

1 mała cebula,

4 łyżki oliwy z oliwek,

1 łyżeczka suszonego oregano,

1 łyżeczka suszonej bazylii,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Makaron ugotuj według instrukcji na opakowaniu. W rondelku rozgrzej oliwę, dodaj cebulę pokrojoną w drobną kostkę i czosnek pokrojony w plasterki lub przeciśnięty przez praskę. Po 2 minutach dodaj puszkę pomidorów i wszystkie przyprawy. Gotuj 10 minut, aż sos nieco się zredukuje. Makaron z sosem pomidorowym posyp serem i udekoruj świeżymi listkami bazylii.

fot. Szybki makaron z pomidorami/Adobe Stock, Fischer Food Design

Makaron z brokułami pysznie smakuje w towarzystwie kremowego sosu serowego oraz świeżych pomidorków koktajlowych. Z łatwością przygotujesz to danie zarówno ze świeżych, jak i mrożonych brokułów.

Składniki:

300 g penne,

1 brokuł,

100 g parmezanu,

2 łyżki śmietany kremówki,

świeża bazylia do podania,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Śmietankę wyjmij z lodówki i ogrzej do temperatury pokojowej. Makaron ugotuj al dente w lekko osolonej wodzie. W drugim garnku zagotuj wodę i pół łyżeczki soli. Do wrzątku wrzuć na 2 minuty brokuła, podzielonego na mniejsze różyczki. Na patelni rozgrzej oliwę, podsmaż cebulę i czosnek. Dodaj różyczki brokuła, makaron i smaż przez 2 minuty. Zdejmij patelnię z ognia i dodaj śmietanę kremówkę. Makaron z brokułami podawaj suto oprószony parmezanem i bazylią.

fot. Szybki makaron z brokułem/Adobe Stock, tenkende

Pomysłów na makaron z kurczakiem jest mnóstwo. Możesz połączyć go z sosem śmietanowym, świeżymi lub suszonymi pomidorami, zielonym lub czerwonym pesto. Doskonale smakuje także makaron z kurczakiem, pomidorami i parmezanem. Możesz łączyć go także z sosem ziołowym na bazie masła oraz grzybami.

Składniki:

300 g makaronu tagliatelle,

1 pierś z kurczaka,

kilka pieczarek,

100 ml śmietanki kremówki,

1 cebula,

2 ząbki czosnku,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Makaron ugotuj według instrukcji na opakowaniu. Kurczaka umyj, oprósz solą i pieprzem i pokrój na mniejsze kawałki. Na patelni rozgrzej oliwę, dodaj posiekaną cebulę i czosnek. Po minucie dodaj pieczarki pokrojone w plasterki i smaż 3-4 minuty. Zdejmuj sos z patelni i na tej samej oliwie podsmaż kurczaka - powinien być zrumieniony z każdej strony. Dodaj ponownie cały sos na patelnię i zalej całość śmietanką. Szybki makaron z kurczakiem podawaj oprószony grubo zmielonym pieprzem.

fot. Szybki makaron z kurczakiem/Adobe Stock, B.G. Photography

Zielone pesto możesz zrobić nie tylko z bazylii, ale także z rukoli czy pietruszki. Doskonale smakuje z posiekanymi orzechami, twardym serem typu parmigiano reggiano. Pesto dodatkowo uwielbia towarzystwo krewetek i kurczaka.

Składniki:

300 g makaronu penne lub rigatoni,

pęczek bazylii,

30 g orzeszków piniowych,

100 ml oliwy z oliwek,

50 g parmezanu,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Makaron ugotuj al dente w lekko osolone wodzie, a następnie odcedź. Nie przelewaj wodą. Do blendera przełóż bazylię, orzeszki, oliwę oraz część parmezanu (odłóż odrobinę do posypania dania na koniec). Zmiksuj całość i dopraw do smaku solą oraz pieprzem. Makaron wymieszaj z sosem i podawaj oprószony serem.

fot. Szybki makaron z pesto/Adobe Stock, Pixel-Shot

Makaron z szynką to szybki sposób na przygotowanie pysznego i prostego obiadu. Najlepiej wybrać szynki gotowane, które ładnie się podsmażają i pysznie smakują z dodatkiem sosu śmietanowego. Możesz sięgnąć także po poszarpaną szynkę długodojrzewającą - w ten sposób przygotujesz bardzo ciekawe i pyszne danie.

Składniki:

300 g makaronu spaghetti,

100 g szynki długodojrzewającej,

1 mała cebula,

2 łyżki mascarpone,

2 ząbki czosnku,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Makaron ugotuj al dente w osolonej wodzie i odcedź. Nie przelewaj. Na patelni rozgrzej oliwę. Zeszklij cebulę pokrojoną w drobną kostkę i czosnek przeciśnięty przez praskę. Dodaj szynkę pokrojoną w cienkie paski. Po 2 minutach dodaj serek mascarpone i dopraw całość solą i pieprzem. Makaron z szynką podawaj ze świeżymi ziołami.

fot. Szybki makaron z szynką/Adobe Stock, marysckin

Makaron z oliwkami to nie tylko świetny pomysł na obiad, ale także lekką i szybką sałatkę. Przygotujesz go z dodatkiem tego, co akurat masz w domu.

Składniki:

300 g makaronu spaghetti,

100 g czarnych oliwek,

6 filecików anchois,

1 puszka pomidorów,

5 łyżek oliwy z oliwek,

świeża pietruszka do podania,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Makaron ugotuj według instrukcji na opakowaniu. Na patelni rozgrzej oliwę, dodaj czosnek pokrojony w plasterki, oliwki, pomidory pokrojone w kostkę (sos wykorzystaj do innego przepisu) oraz fileciki anchois. Smaż całość 2 minuty i dodaj na patelnię makaron. Dopraw solą i pieprzem. Makaron z oliwkami podawaj z natką pietruszki.

fot. Szybki makaron z oliwkami/Adobe Stock, FomaA

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 27.01.2021.

Reklama

Zobacz więcej przepisów na szybkie dania z makaronem: