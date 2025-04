Jak wykorzystać bataty?

Bataty można podać jako dodatek do dań obiadowych zamiast tradycyjnych ziemniaków. Doskonale będą pasować do potraw z drobiu, wołowiny, ryb i warzyw . Najlepiej pokroić je w niedużą kostkę, przyprawić np. czosnkiem, ziołami i upiec w piekarniku lub pokroić na większe kawałki i ugotować.

Ugotowane bataty można przerobić na puree. Czyli do odcedzonych i osuszonych dodać trochę masła i całość dokładnie wytłuc. Takim puree można też wzbogacić ciasto czy racuchy.

Bataty świetnie nadają się do pieczenia, zapiekania i na frytki. Doskonale idą w parze z serami o wyraźnym smaku, np. parmezanem, z niebieską pleśnią, a także wędzonym boczkiem, czosnkiem, ziołami.

Właściwości i pochodzenie

Bataty czy też pataty to tzw. słodkie ziemniaki, które wcale nie są spokrewnione z naszymi ziemniakami. Bataty prawdopodobnie pochodzą z Ameryki Środkowej, są uprawiane w klimacie tropikalnym i subtropikalnym, gdzie stanowią podstawowe pożywienie.

Ich bulwy zawierają ok. 30 proc. cukru, wyróżnia je też wysoka zawartość potasu i witaminy A, C i E. Można z nich przygotowywać te same potrawy co z tradycyjnych ziemniaków, tyle, że będą różniły się od nich smakiem i kolorem.

Wegetariańskie curry z soczewicą, batatem i brokułem

Składniki:

20 dag zielonej soczewicy

cebula

2 ząbki czosnku

1 cm świeżego imbiru

2 bataty

brokuł

2 młode cukinie

2 łyżeczki curry

1,5 l wody

200 ml mleka

20 dag mąki

3 łyżki oleju

sól

natka pietruszki

10 dag jogurtu naturalnego typu greckiego



Przygotowanie:



Soczewicę ugotuj, odcedź. Posiekaj cebulę, czosnek i imbir, bataty obierz, pokrój w kostkę, brokuł podziel na różyczki, cukinie pokrój w plastry. W garnku rozgrzej 2 łyżki oleju, zeszklij cebulę, dodaj czosnek, imbir i bataty, smaż 5 minut. Wsyp curry, dodaj cukinię, smaż 2-3 minuty. Wlej 1,5 l wody i mleko, gotuj 15 minut. Dodaj brokuł, po 5 minutach wrzuć soczewicę i natkę, podgrzej. Podawaj z gęstym jogurtem i chlebkami. Chlebki przygotuj w czasie, gdy gotuje się curry. Mąkę wymieszaj z ciepłą wodą (100 ml), łyżką oleju i szczyptą soli. Zagnieć ciasto, podziel je na osiem małych porcji, rozwałkuj i usmaż na suchej patelni.

