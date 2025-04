W jaki sposób najlepiej gotować?



Ziemniaki w mundurkach

Ziemniaki warto gotować w mundurkach czyli bez obierania. Skórka stanowi bowiem naturalną barierę dla "uciekających" witamin i soli mineralnych.

Dokładnie wyszorowane i opłukane ziemniaki najlepiej zalać wrzątkiem, ewentualnie lekko posolić i gotować na średnim ogniu przy uchylonej pokrywce, do czasu, aż szpikulec łatwo będzie się w nie wbijał.

Obrane ze skórki

Jeśli chcesz ugotować obrane ziemniaki, pamiętaj by obierać je tuż przed gotowaniem. Długie oczekiwanie obranych ziemniaków, zwłaszcza w wodzie, także sprzyja obniżeniu w nich zawartości wit. C.

Różnica pomiędzy gotowaniem młodych i starych odmian

Młode ziemniaki wrzucaj na wrzącą wodę, stare raczej na zimną. Wrzucenie na gorącą wodę skraca czas gotowania i powoduje powstanie na powierzchni ziemniaków skórki utrudniającej wymywanie z nich cennych składników. W starszych ziemniakach jest natomiast więcej skrobi, która potrzebuje nieco czasu po to by stała się przyswajalna dla naszego organizmu.

Jak solić i co zrobić z wodą po ugotowaniu?

Staraj się jak najmniej solić ziemniaki (ok. łyżeczka na 1 l wody). Najwcześniej zrób to po ich zagotowaniu. A najlepiej już po ugotowaniu. Sól przyczynia się też do zwiększonego wymywania cennych składników.

Czas gotowania ziemniaków zależy od ich odmiany, przygotowania (obrania, rozdrobnienia) i sposobu gotowania. Zwykle wynosi 15–20 minut.

Po zdjęciu ugotowanych ziemniaków z ognia należy je jak najszybciej odcedzić. Przedłużanie ich "moczenia" w wodzie niepotrzebnie obniża w nich zawartość cennych składników.

Wodę z gotowania ziemniaków można wykorzystać do ugotowania np. zupy. W ten sposób wykorzystasz składniki, które zostały wymyte z ziemniaków.

Obrane, ugotowane ziemniaki przeznaczone np. do zapiekanki, sałatki wystarczy dokładnie odcedzić. Nie należy ich osuszać czyli podgrzewać po odlaniu wody (tak jak na puree), bo w tym czasie mogą porozpadać się na nieapetyczne kawałki.

Właściwości zdrowotne

Gotowane ziemniaki to niemal nieodłączny element codziennego obiadu. Traktujemy je zwykle jako dodatek, nie zawsze zważając na ich wartość odżywczą.

Trzeba przyznać, że choć gotowane ziemniaki nie są wyjątkową skarbnicą witaminy C, to jednak ze względu na dość duże ich spożycie, stanowią dla nas ważne jej źródło.

Są też bogactwem potasu i fosforu. Jednak składniki te dobrze rozpuszczają się w wodzie, co oznacza, że są wymywane w czasie gotowania.

