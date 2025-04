Ziemniaki zawierają sporo błonnika (ok. 3%). Usprawnia on trawienie, pobudza perystaltykę jelit, ułatwia usuwanie resztek pokarmowych, a także jest pożywką dla cennej flory jelitowej.

Bulwy to skarbnica wielu witamin, przede wszystkim wit. C – 10 dag miąższu dostarcza ok. 22 mg tej witaminy. Ziemniaki zawierają też niewielkie ilości wit. z grupy B, kwasu foliowego oraz witamin E i K, rozpuszczalnych w tłuszczach. I choć w sumie zawartość witamin nie jest duża, to jednak dzięki regularnemu spożyciu ziemniaki odgrywają ważną rolę w suplementacji tych składników.