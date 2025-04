Wypróbuj nasze keto sałatki na grilla i naucz się komponować własne sałatki o niskiej zawartości węglowodanów. To naprawdę nie jest trudne. Dla pewności możesz policzyć, ile węgli jest w całej sałatce, co ułatwi ci podjęcie decyzji, ile możesz jej zjeść. Pamiętaj, że na diecie ketogenicznej warto jadać warzywa, żeby dostarczyć sobie witaminy, mikroelementy i błonnik, aby zachować zdrowie układu pokarmowego i całego organizmu.

Reklama

Spis treści:

Jasne, że można! Ale do ich przygotowania trzeba sięgać po niskowęglowodanowe warzywa i owoce. Poniżej lista takich produktów, których możesz użyć do przygotowania keto sałatki na grilla.

Podzieliliśmy je na 3 grupy. Pierwsza to warzywa o najniższej zawartości węglowodanów – można ich śmiało używać do sałatek. Druga grupa to warzywa i owoce o nieco wyższej zawartości węgli – tych należy używać w nieprzesadnych ilościach. Trzecia grupa to wysokowęglowodanowe warzywa, których nie należy dodawać do sałatek.

W praktyce jest tak, że najlepszą bazą do keto sałatek na grilla są zielone warzywa liściaste, do których dodaje się różne inne niskowęglowodanowe warzywa i owoce, komponując całą sałatkę.

Często sięgaj po:

sałata – 2,9 g/100 g,

kapusta pekińska – 3,2 g/100 g,

szpinak – 3 g/100 g,

szczaw – 4,9 g/100 g,

ogórek – 2,8 g/100 g,

papryka zielona – 4,6 g/100 g,

seler naciowy – 3,6 g/100 g,

cukinia – 3,2 g/100 g.

rzodkiewka – 4,4 g/100 g,

szparagi – 3,7 g/100 g,

cykorię – 4,1 g/100 g,

pomidory – 4,1 g/100 g,

rabarbar – 4,6 g/100 g),

maliny – 4,4 g/100 g

poziomki – 4,5 g/100 g

jeżyny – 4,9 g/100 g

truskawki – 4,9 g/ 100 g.

marchew surową – 5,1 g/100 g,

kalafiora – 5 g/100 g),

Jadaj w keto sałatkach także:

brokuły – 5,2 g/100 g,

cebulę – 6,9 g/100 g,

seler korzeniowy – 7,7 g/100 g,

jagody 7 g/100 g,

jarmuż 9 g/100 g,

awokado – 9 g/100 g.

Do keto sałatki na grilla nie dodawaj warzyw bogatych w cukry:

ziemniaków,

batatów,

kukurydzy,

chrzanu,

korzenia pietruszki,

gotowanych: marchwi, dyni, buraków,

soi,

ciecierzycy,

fasoli,

grochu,

bobu,

soczewicy.

Wskazanymi dodatkami są za to: orzechy, migdały, pieczarki, ser feta, mozzarella czy parmezan oraz boczek, którymi można keto sałatkę na grilla posypać.

Inne propozycje „zieleniny” zamiast keto sałatek

Pamiętaj, że do grillowanych mięs i ryb można podawać też np.:

gotowane szparagi,

cukinię z grilla,

grillowaną dynię,

faszerowane i grillowane papryki,

faszerowane niskowęglowodanowymi warzywami i grillowane duże pieczarki.

Przygotuj do nich keto sosy do grilla, które sprawdza się zarówno jako dodatek do mięs, jak i grillowanych warzyw.

Dressing do keto sałatki na grilla

Przygotowując sosy do sałatek można korzystać z:

octu winnego,

oliwy,

olejów,

jogurtu greckiego,

śmietany,

sosu sojowego,

keto majonezu o niskiej zawartości cukru.

Najprostsza na świecie keto sałatka to liście sałaty polane śmietaną wymieszaną z sokiem z cytryny i niewielkim dodatkiem keto słodzika, aby śmietana zyskała lekko słodko-kwaskowy smak. Nic innego szybciej nie przygotujesz. Poniżej propozycja bardziej urozmaiconej, szybkiej keto sałatki.

W składnikach podajemy podstawową wersję sałatki, ale jeśli masz w domu ser feta i orzechy włoskie, możesz je pokruszyć i posypać nimi sałatkę. Będzie jeszcze bardziej apetyczna. W podstawowej wersji sałatki jest ok. 45 g węglowodanów, ale porcja ta wystarczy dla 6 osób, co oznacza, że każda z nich zje z sałatką 7,5 g węglowodanów.

Składniki:

150 g miksu liści sałat (lub np. tylko sałata masłowa czy dębowa),

4 pomidory,

1 ogórek (długi),

1 cebula,

3 łyżki oliwy,

łyżka octu winnego,

kilka orzechów włoskich,

100 g sera feta,

garść malin (ok. 70 g),

sól, pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Porwane liście sałaty włóż do miski. Pomidory pokrój w cząstki, a ogórka w plasterki i dodaj je do sałaty. Cebulę obierz, pokrój w kosteczkę. W kubku wymieszaj oliwę z octem, dodając przyprawy. Polej dressingiem sałatkę i wymieszaj. Posyp pokruszonym serem feta, pokruszonymi orzechami i malinami

fot. Szybka keto sałatka na grilla/ Adobe Stock, 5ph

W całej sałatce jest ok. 20 g węglowodanów, a ponieważ taka porcja wystarcza dla 4-5 osób, każda z nich zje wraz z nią 4-5 g węglowodanów.

Składniki:

250 g czerwonej papryki (średnia sztuka),

1 długi ogórek (ok. 180 g),

ok. 50 g szczawiu lub sałaty (2 garście),

ok. 50 g roszponki (2 garście),

5 plastrów boczku,

2 łyżki oliwy,

sok z 1 cytryny,

sól, pieprz, słodka papryka do smaku.

Sposób przygotowania:

Liście wrzuć do miski, w razie potrzeby nieco je rozdrobnij. Paprykę i ogórka umyj i pokrój – paprykę w niezbyt długie paseczki, ogórka w plastry. Dodaj je do liści. Wymieszaj w kubku oliwę z sokiem z cytryny i przyprawami. Polej sałatkę i ją wymieszaj. Zgrilluj boczek na złoto i chrupko, a gdy przestygnie, pokrusz go i posyp nim i malinami sałatkę. Podawaj.

fot. Keto sałatka na grilla z boczkiem/ Adobe Stock, dhpmedia

W całej sałatce jest ok. 40 g węglowodanów. Zakładając, że porcja tej sałatki keto z awokado wystarczy dla 6-7 osób, każda z nich zje wraz z nią ok. 5,7-6,5 g węglowodanów. Najlepiej podczas keto grilla podać 2-3 różne sałatki. Każdy z chęcią spróbuje każdej, więc siłą rzeczy zje nieco mniej tej o większej zawartości węglowodanów.

Składniki:

2 awokado,

16 kolorowych pomidorków koktajlowych,

12 małych kulek mozzarelli,

100 g roszponki (2 garście),

sok z 1 limonki,

łyżka octu balsamicznego,

2 łyżki oliwy,

6 migdałów,

łyżeczka siekanej bazylii,

spora szczypta oregano,

szczypta papryczki chili,

sól do smaku.

Sposób przygotowania:

Awokado przekrój, wydrąż obierz ze skórki i pokrój miąższ w pasterki. Poukładaj je na dnie szerokiego talerza i skrop sokiem z limonki. Pomidorki umyj, przekrój na połówki i poukładaj na awokado razem z kulkami mozzarelli. Na wierzchu ułóż roszponkę. Wlej oliwę do kubeczka, dodaj przyprawy i bazylię, i wymieszaj. Polej sałatkę. Migdały pokrusz, obsyp nimi wierzch sałatki, a na koniec całość skrop octem balsamicznym. Możesz także zgrillować pieczarki i dodać je do sałatki.

fot. Sałatka keto z awokado/ Adobe Stock, DragonFly

Sałatka Cezar w tradycyjnej formie nie jest uznawana za danie keto ze względu na składniki zawarte sosu i dodatki, takie jak grzanki czy panierowany kurczak. Sos Cezar może zawierać cukier lub syrop glukozowy, które zdecydowanie nie są keto. Z kolei grzanki i panierka to mąka pszenna, a więc składnik wysokowęglowodanowy, także niewskazany na dietach o niskiej zawartości węglowodanów.

Jednak przepis na sałatkę Cezar można dostosować, aby pasował do diety keto, zastępując niektóre składniki lub modyfikując sos. Na przykład, można użyć sosu na bazie majonezu i oliwy zamiast tradycyjnego sosu Cezar. Grzanki da się zastąpić np. prażonymi orzechami.

W rezultacie sałatka Cezar może być dostosowana do diety ketogenicznej, tylko trzeba odpowiednio dobrać składniki i proporcje, aby uniknąć nadmiernego spożycia węglowodanów.

Reklama

Czytaj także:

Keto cycling – czy lajtowa wersja keto jest dla ciebie?

Na czym polega tzw. brudne keto?

Przepisy na keto przekąski na każdą okazję