Wypróbuj nasze keto sosy do grilla, a jeśli wolisz kupić odpowiednio niskowęglowodanowy sos, sprawdź naszą listę producentów sosów odpowiednich do diety ketogenicznej. Oczywiście taniej będzie przygotować sosy samodzielnie, gdyż opakowanie gotowego keto sosu to wydatek powyżej 20 zł. Za tę kwotę samodzielnie przygotujesz kilka różnych sosów do keto grilla.

Ponieważ dieta ketogeniczna stała się dość popularna, na rynku pojawia się coraz więcej produktów spożywczych, które mogą być stosowane w diecie niskowęglowodanowej. W tej kategorii pojawiają się też keto sosy do grilla i innych potraw, w których ilość węglowodanów ogranicza się do kilku gramów w 100 ml produktu, a niektóre wcale nie zawierają węglowodanów. W tej kategorii są zarówno ketchupy, jak i sosy curry, chili, BBQ, musztardy, majonezy, sosy czosnkowe i inne, które pasują do potraw keto grilla.

Jeśli chcesz kupić gotowy keto sos, produkują je marki:

GymBeam – sosy: curry, BBQ, musztarda miodowa, keczup, sweet chili,

– sosy: curry, BBQ, musztarda miodowa, keczup, sweet chili, Cheat Meal – sosy: majonezowo-keczupowy, czosnkowy, salsa, pomidorowy z ziołami, BBQ,

– sosy: majonezowo-keczupowy, czosnkowy, salsa, pomidorowy z ziołami, BBQ, WK Dzik – sos czosnkowy, keczup, BBQ,

– sos czosnkowy, keczup, BBQ, Rabeko –sosy: sweet chili, keczup, musztarda miodowa, curry, andaluzyjski, czosnkowy, hot sriracha, amerykański, serowy, majonez,

–sosy: sweet chili, keczup, musztarda miodowa, curry, andaluzyjski, czosnkowy, hot sriracha, amerykański, serowy, majonez, 6 Pack Nutritio n – keczup,

n – keczup, The Skinny Food Co – sosy: słodkie chili, majonez, serowy nacho, słodko-kwaśny, musztarda miodowa, cezar, czosnkowy

– sosy: słodkie chili, majonez, serowy nacho, słodko-kwaśny, musztarda miodowa, cezar, czosnkowy Pure&Good – sosy: ketchup łagodny i pikantny,

– sosy: ketchup łagodny i pikantny, Roleski – keto sos do kurczaka z czosnkiem, sos tysiąca wysp, sos red thai, sos BBQ chipotle.

Te keto sosy do grilla i nie tylko oznaczone są albo hasłem „keto”, albo „zero”. Nie są doprawiane cukrem, lecz jego zamiennikami (często sukralozą), zawierają zagęstniki w postaci błonnika, gumy guar czy ksantanowej.

Oczywiście keto sosy do grilla można przygotować samodzielnie i tym zajmiemy się w dalszej części tekstu. Do ich zrobienia najczęściej sięga się po jogurt grecki i majonez, najlepiej taki o niskiej zawartości węglowodanów. Ale ponieważ nawet te o wyższej zawartości węglowodanów są zwykle tylko częścią przepisu, można uznać, że każdy majonez na keto jest dozwolony jako składnik szerszego przepisu.

Poniżej 3 sprawdzone przepisy o różnych smakach, które pasują do dań z grilla. Podajemy w nich także, ile węglowodanów dostarczają w całej porcji.

Keto sos czosnkowy

Ten sos ma smak wyraźnie czosnkowy, ale ze słodką nutą. Idealnie pasuje do karkówki, ale nadaje się też do kurczaka czy sałatek. Cały sos dostarcza ok. 7 g węglowodanów i ok. 500-570 kcal.

Składniki:

¾ szklanki jogurtu greckiego,

¾ szklanki keto majonezu,

3 ząbki czosnku,

1 łyżeczka erytrytolu w pudrze,

½ łyżeczki oregano.

Sposób przygotowania:

Wyłóż do miski majonez i po trochu dodawaj do niego jogurt grecki, stale mieszając. Powinna powstać jednorodna, gładka masa. Obierz ząbki czosnku i przeciśnij je przez praskę do sosu. Dodaj słodzik, oregano i całość dokładnie wymieszaj.

fot. Keto sos czosnkowy/ Adobe Stock, bit24

Keto sos do kurczaka

To dość ostry sos, idealny do kurczaka, ale tak naprawdę można go używać także do innych mięs. Jest dość rzadki, więc najlepiej serwować go w miseczkach, tak aby każdy mógł kawałki kurczaka w nim zamaczać. Cały sos dostarcza ok. 3 g węglowodanów i ok. 600 kcal.

Składniki:

5 łyżek keto majonezu,

50 g śmietanki kremówki,

4 łyżeczki soku z limonki,

2 łyżki passaty,

ostra papryka do smaku,

pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Wyłóż do miseczki majonez, dodaj śmietankę, sok z limonki i passatę. Bardzo dokładnie wymieszaj, aby baza sosu była gładka i jednorodna. Dodaj ostrą paprykę i pieprz – sos powinien być wyraźnie ostry. Całość dokładnie wymieszaj, a następnie ponakładaj do mniejszych miseczek – po jednej dla każdej osoby siadającej do grilla.

fot. Keto sos czosnkowy/ Adobe Stock, alex9500

Keto sos do mięsa

To tak naprawdę turecka wersja sosu tzatziki, która idealnie pasuje do wszelkiego rodzaju mięs grillowanych. W całym sosie jest ok. 20 węglowodanów i ok. 200 kcal. Ponieważ porcja ta wystarcza dla 5-6 osób, każda z nich wraz z sosem dostarczy sobie jedynie 3,3-4 g węglowodanów.

Składniki:

duży kubek jogurtu greckiego,

1 ogórek szklarniowy,

2 ząbki czosnku,

2 łyżki siekanego koperku,

sól i pieprz do smaku,

łyżka oliwy.

Sposób przygotowania:

Wyłóż do miski jogurt grecki. Ogórka wyszoruj, osusz, zetrzyj na tarce o grubych oczkach, dobrze odciśnij i dodaj do jogurtu. Wsyp posiekany koperek, dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek i przyprawy. Całość dokładnie wymieszaj. Wierzch sosu polej oliwą.

fot. Keto sos czosnkowy/ Adobe Stock, lilechka75

