Dieta lekkostrawna i grill mogą iść w parze. Potrawy grillowe trzeba oczywiście dostosować do zasad diety lekkostrawnej, ale jest to możliwe. Warto grillować z wykorzystaniem folii aluminiowej, przez co potrawy duszą się, a nie mocno palą. Przetestuj nasze pomysły na lekkostrawne posiłki z grilla.

Reklama

Spis treści:

Wydaje się, że dieta lekkostrawna i grill nie idą w parze. Większość posiłków grillowych można jednak dostosować do zasad diety lekkostrawnej. Wystarczy unikać zdrowotnych błędów przy grillowaniu i grillować lżej.

Warto znać zasady lekkostrawnego grillowania, by z czystym sumieniem podawać posiłki grillowe dzieciom, osobom z problemami w obrębie przewodu pokarmowego i osobom starszym.

Przestrzegaj tych zasad, a twoje posiłki z grilla będą lekkie i smaczne:

Nie grilluj na ostrym ogniu . Zawsze korzystaj z tacek grillowych i folii aluminiowej.

. Zawsze korzystaj z tacek grillowych i folii aluminiowej. Nie utrzymuj potraw na grillu zbyt długo . Przypalone części mięsa i warzyw są ciężkostrawne.

. Przypalone części mięsa i warzyw są ciężkostrawne. Staraj się korzystać z grilla do duszenia potraw , a nie ich spiekania. Możesz grillować mięsa i warzywa, tworząc kieszonki z folii aluminiowej.

, a nie ich spiekania. Możesz grillować mięsa i warzywa, tworząc kieszonki z folii aluminiowej. Zadbaj nie tylko o lekkostrawność produktów grillowanych, ale w menu na grilla umieść też lekkostrawne sałatki i lekkie, białe pieczywo.

Wybieraj chude mięsa , zamiast tłustych i przetworzonych. Sprawdź, które mięso jest lekkostrawne.

, zamiast tłustych i przetworzonych. Sprawdź, które mięso jest lekkostrawne. Nie ograniczaj się do klasycznych potraw grillowych: mięs, kiełbas i warzyw. Grilluj też lżejsze ryby.

Pamiętaj, że zdrowe warzywa i owoce też mogą być ciężkostrawne . Przejrzyj listę lekkostrawnych warzyw i dostosuj menu grillowe.

. Przejrzyj listę lekkostrawnych warzyw i dostosuj menu grillowe. Pamiętaj, że ciężkostrawne są też alkohole i napoje gazowane . Jeśli będziesz się czuć źle po zakrapianym grillu, to niekoniecznie tylko wina jedzenia.

. Jeśli będziesz się czuć źle po zakrapianym grillu, to niekoniecznie tylko wina jedzenia. Nie dodawaj do posiłków za dużo tłuszczu (nawet zdrowej oliwy z oliwek). Podgrzany tłuszcz powoduje, że posiłek staje się ciężkostrawny.

(nawet zdrowej oliwy z oliwek). Podgrzany tłuszcz powoduje, że posiłek staje się ciężkostrawny. Jeśli nie masz kontroli nad menu grillowym i musisz zjeść coś z puli posiłków przygotowanych np. przez twoich gospodarzy, wybieraj mniej spieczone fragmenty, odcinaj skórkę i jedz „środkową część” grillowanych warzyw i mięs.

i jedz „środkową część” grillowanych warzyw i mięs. Unikaj ciężkostrawnych, zakazanych sosów: majonezu (nawet zdrowego majonezu z dobrym składem), musztardy, sosu BBQ.

Dostosuj surowość zasad diety lekkostrawnej do powodu, przez który chcesz ją stosować. Niektóre choroby i stany wymagają ścisłego przestrzegania diety lekkostrawnej, np. dieta po wycięciu woreczka żółciowego lub dieta w chorobie wrzodowej to bardziej surowe reguły, niż po prostu chęć zjedzenia lżejszego posiłku z grilla. Uwzględnij też własną tolerancję produktów. Niektórzy, stosując dietę lekkostrawną, korzystają np. z czosnku i cebuli, czując się dobrze, dla innych to zbyt obciążające produkty.

Przejrzyj pulę dozwolonych w diecie lekkostrawnej produktów i wybierz te, które chcesz zjeść na grillu. Dopilnuj prawidłowego przygotowania, nie dodawaj do nich tłuszczu i niedozwolonych dodatków, a grillowe menu będzie lekkostrawne. Oto nasze propozycje lekkostrawnego menu na grilla.

Lekkostrawna ryba z grilla

Przygotowanie lekkostrawnych ryb to jeden z lepszych pomysłów na lżejsze potrawy z grilla.

Składniki:

dowolna świeża ryba np. pstrąg,

gałązka świeżych ziół, np. rozmarynu lub tymianku,

kilka plastrów cytryny,

szczypta pieprzu cytrynowego.

Sposób przygotowania:

Oczyść rybę. Natrzyj rybę ziołami, posyp pieprzem cytrynowym i połóż na niej kawałki cytryny. Gałązkę ziół możesz włożyć do środka. Owiń rybę szczelnie folią aluminiową. Grilluj przez ok.10-20 minut.

fot. Lekkostrawna ryba z grilla/ Adobe Stock, Georgy Dzyura

Lekkostrawny łosoś z warzywami z grilla

Składniki:

dzwonek łososia,

kilka plastrów cukinii,

6 pomidorków koktajlowych,

zioła prowansalskie,

pół papryki.

Sposób przygotowania:

Ułóż plastry cukinii na folii aluminiowej. Połóż na cukinii łososia. Wokół ułóż kawałki papryki i pomidorki koktajlowe. Posyp ziołami prowansalskimi i grilluj. Podawaj z kawałkiem cytryny.

fot. Lekkostrawny łosoś z warzywami z grilla/ Adobe Stock, happy_lark

Lekkostrawne szaszłyki

Lekkostrawne szaszłyki z chudego mięsa ugrilluj na tacce aluminiowej na małym ogniu. Unikaj ich spalania, a nadadzą się do zjedzenia przez osoby na diecie lekkostrawnej. Składniki lekkostrawnych szaszłyków możesz dostosować do własnej tolerancji. Niektórzy mogą dodać do nich teoretycznie przeciwwskazane na ściśle lekkostrawnej diecie: pieczarki, paprykę, cebulę i brokuły.

Składniki:

pierś z kurczaka,

łyżka oliwy z oliwek,

cukinia,

bakłażan bez skórki,

podgotowana dynia,

bazylia.

Sposób przygotowania:

Pokrój kurczaka w większe kostki. Zamarynuj kawałki kurczaka w oliwie i bazylii. Pokrój warzywa w jednakowej wielkości kostkę. Nadziej warzywa i kurczaka na mokre patyczki do grilla.

fot. Lekkostrawne szaszłyki z grilla/ Adobe Stock, PhotoHunter

Lekkostrawne ziemniaki z grilla

Ziemniak to jedno z lekkostrawnych warzyw. Oczywiście ziemniaki nie mogą być smażone lub mocno upieczone. Polecamy przygotowanie ziemniaków z grilla w następujący sposób:

Składniki:

kilka dużych ziemniaków,

mały kubek jogurtu,

koperek,

sól.

Sposób przygotowania:

Umyj ziemniaki, owiń je w folię aluminiową. Ułóż ziemniaki koło węgielków i odczekaj, aż zmiękną. Przygotuj sos koperkowy, mieszając jogurt z siekanym koperkiem. Podawaj wnętrze ziemniaków (bez skórki!) z sosem koperkowym.

fot. Ziemniaki z grilla mogą być lekkostrawne/ Adobe Stock, Alex King

Lekkostrawne warzywa z grilla

Jeśli chcesz przygotować lekkostrawne warzywa z grilla, proponujemy następującą metodę:

Złóż folię aluminiową w kieszonkę, zawijając jej końce tak, by móc umieścić warzywa wewnątrz. Ta metoda to bardziej pieczenie warzyw we własnym sosie na grillu, niż grillowania. Pozwoli ci ona rozkoszować się lekkimi warzywami na imprezie grillowej.

Wybierz któreś z warzyw lub zrób mieszankę lekkostrawnych warzyw z grilla wybierając je z puli dozwolonych:

papryka (bez skórki, jeśli jest źle tolerowana),

pomidory (bez skórki),

pomidorki koktajlowe,

cukinia i kabaczek,

dynia,

bakłażan bez skórki,

marchewka,

pietruszka,

ziemniaki,

seler.

Dopraw warzywa niewielką ilością oleju i przyprawami dozwolonymi w diecie lekkostrawnej:

sokiem z cytryny,

pietruszką,

koperkiem,

kolendrą,

majerankiem,

bazylią.

Najlepiej korzystaj ze świeżych ziół.

Lekkostrawna pierś z kurczaka z grilla

Pierś z kurczaka możesz zrobić na grillu, ale koniecznie korzystaj z folii aluminiowej, by nie doprowadzić do powstania przypalonych części.

Składniki:

pierś z kurczaka,

łyżka soku z cytryny,

łyżka oliwy z oliwek,

szczypta soli,

świeże zioła: pietruszka, kolendra, mięta.

Sposób przygotowania:

Posiekaj zioła i wymieszaj je z sokiem z cytryny i oliwą. Dopraw solą. Natrzyj lekką marynatą pierś z kurczaka. Grilluj ją na tacce grillowej lub owiń folią aluminiową.

Lekkostrawne krewetki z grilla

Krewetki to też dobry składnik lekkiego grilla. Kup krewetki w pancerzyku lub bez (im większe okazy, tym lepiej na grilla), zamarynuj je, a potem ugrilluj na tacce grillowej. Jeśli zrobisz to odpowiednio delikatnie, krewetki będą lekkostrawne.

Składniki:

dowolna ilość krewetek,

2 łyżki soku z pomarańczy,

łyżka oliwy z oliwek,

szczypta ziół prowansalskich.

Sposób przygotowania:

Oczyść lub rozmroź krewetki, jeśli tego wymagają. Zamarynuj krewetki w soku z pomarańczy, oliwie z oliwek i ziołach. Jeśli masz bardzo małe krewetki, nabij je na drewniany patyk, tworząc szaszłyk. Ugrilluj je krótko na tacce aluminiowej unikając otwartego ognia.

fot. Lekkostrawne krewetki z grilla/ Adobe Stock, azurita

Lekkostrawne jabłka z grilla

Jeśli masz ochotę na nietypową słodką przekąskę z grilla, proponujemy pieczone na grillu jabłko. Kaloryczność jabłek jest niewielka, są one też lekkostrawne. Zawiń po prostu jabłko w folię i postaw na grillu. Możesz wcześniej wydrążyć środek jabłka i obsypać go cynamonem dla lepszego smaku i przeciwzapalnego efektu.

Grillować możesz też inne owoce dozwolone na diecie lekkostrawnej: banany, morele, brzoskwinie, a nawet melona i arbuza.

fot. Grillowane lekkostrawne owoce/ Adobe Stock, FomaA

Równie ważne jak to, co jest polecane na lekkostrawnym grillu, jest też wskazanie produktów, które najbardziej szkodzą. Najgorszym grillowym wyborem, jeśli stosujesz dietę lekkostrawną, są:

tłuste przypalone kiełbasy,

karkówka i boczek grillowane na wolnym ogniu,

spalony chleb z grilla,

ugrillowane i podpalone warzywa z ciemną skórką.

Reklama

Czytaj także:

Przepisy i pomysły na śniadania, obiady, zupy i kolacje diety wątrobowej

Zasady i tabela produktów w diecie wątrobowej. Co można jeść, by odciążyć wątrobę?

Jaki grill ogrodowy wybrać? Zobacz, co znajdziesz w sklepach!