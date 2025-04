Camembert z grilla to idealna potrawa grillowa dla wegetarian, ale nie tylko. Poznaj wszystkie tajniki perfekcyjnego przygotowania sera camembert na grillu i odkryj, z czym najlepiej go zaserwować. Na końcu znajdziesz też oryginalną recepturę na camembert na grilla w formie przystawki, którą podpatrzyłam u przyjaciół z Francji.

Spis treści:

Camembert z grilla można zrobić na grillu elektrycznym, na patelni grillowej, ale też na zwykłym grillu węglowym. Musisz kierować się tu kilkoma zasadami:

Camembert na grilla rób w całości, nie krój go , dziel go na porcje dopiero po ugrillowaniu.

, dziel go na porcje dopiero po ugrillowaniu. Ostrożnie obchodź się z camembertem , który ma zostać ugrillowany, by nie przeciąć jego delikatnej skórki, która zatrzyma płynny środek w środku sera.

, który ma zostać ugrillowany, by nie przeciąć jego delikatnej skórki, która zatrzyma płynny środek w środku sera. Robiąc camembert na grillu węglowym lub gazowym najlepiej zrobić go w folii aluminiowej, by przy ewentualnym pęknięciu skórki ser nie wyciekał na płomienie.

Jak zrobić camembert w folii na grillu?

Żeby zrobić ser camembert z grilla w folii aluminiowej, odwiń go z papierowego opakowania i zawiń w folię aluminiową. Połóż camembert na rozgrzanym lub dopiero rozgrzewającym się grillu na ok. 5-10 minut (w zależności od temperatury). Żeby sprawdzić, czy camembert z grilla jest już gotowy, możesz odwinąć folię i dotknąć sera. Powinien uginać się pod twoim dotykiem - zwiastuje to idealnie płynny środek.

Jak zrobić grillowany camembert z patelni?

Camembert z grilla wychodzi też z patelni (grillowej lub normalnej). Nie krój camemberta, tylko połóż go na rozgrzanej patelni natłuszczonej niewielką ilością oleju. Jeśli to możliwe, przykryj patelnię wieczkiem, by ciepło nie uchodziło. Grilluj tak camembert z dwóch stron, zachowując ostrożność przy przekładaniu go na drugą stronę. Camembert na patelni grilluje się ok. 10 minut.

Jak zrobić ser camembert z grilla elektrycznego?

Ser camembert z grilla elektrycznego bardzo łatwo zrobić. Na rozgrzanym grillu umieść w całości ser camembert. Nie przesuwaj go i nie dociskaj zewnętrzną klapą grilla, by nie uszkodzić skórki. Grilluj camembert po ok. 5 minut z każdej strony, po tym czasie jest gotowy.

Camembert z grilla smakuje doskonale sam, ale to też baza do naprawdę wykwintnej potrawy, jeśli wiesz, z czym go zaserwować. Camembert z grilla najlepiej jeść w towarzystwie: warzyw, wyraźnego sosu lub dressingu i czegoś chrupiącego. Oto produkty, z którymi komponuje się grillowany camembert:

Warzywa (sałatki), które pasują do grillowanego camemberta

Warzywa komponują się z tłustym camembertem z grilla doskonale. Połącz go z:

sałatą lodową,

pomidorkami koktajlowymi,

burakami,

surówką ze świeżej kapusty,

surówką z ogórków,

miksem sałat,

rukolą,

oliwkami i kaparami,

grillowanymi warzywami.

Sosy do grillowanego camemberta

Sos do grillowanego camemberta nie powinien być tłusty, a musi mieć wyraźny smak. Z camembertem z grilla komponuje się świetnie:

musztarda,

sos chrzanowy,

konfitura z żurawiny,

sos słodkie chili,

pesto,

konfitowana cebula,

fit sos czosnkowy.

Nie podawaj camemberta z tłustym sosem majonezowym, bo pogłębisz jego mdły smak.

Dodatki do grillowanego camemberta

Camembert z grilla potrzebuje też innych dodatków, by lśnił na talerzu. Do grillowanego camemberta podaj:

grillowaną bagietkę,

pitę,

grzanki z grilla,

gotowaną kaszę,

ugotowany ryż.

Camembert z grilla dobrze smakuje też posypany orzechami, ostrą papryką lub ziołami.

fot. Ser camembert z grilla/ Adobe Stock, trendyrowdy

Oto jeden z przepisów na grillowany camembert z żurawiną, który możesz wykorzystać jako obiad lub jedno z dań z grilla na imprezie grillowej.

Składniki:

2 sery pleśniowe naturalne (camembert)

4 łyżki konfitury z żurawiny,

20 g orzechów włoskich,

100 g rukoli,

4 niewielkie gotowane buraki,

100 g pomidorków koktajlowych,

czerwona cebula,

bagietka.

Sposób przygotowania:

Odwiń camembert z papieru i zawiń szczelnie w folię aluminiową. Przełóż camembert na rozgrzanego grilla i utrzymuj go tam przez ok. 10 minut. Orzechy włoskie posiekaj i podpraż na patelni. Pokrój bagietkę na cząstki i podpiecz na grillu. Na talerzach wyłóż: rukolę, pomidorki koktajlowe, pokrojone buraki i cebulę pokrojową w piórka. Zaserwuj grillowany camembert z bagietką, orzechami i żurawiną.

fot. Camembert z grilla/ Adobe Stock, Stepanek Photography

Grillowany camembert niekoniecznie musi być daniem głównym. Możesz podać go też wygłodniałym gościom imprezy grillowej jako przystawkę. Sprawdza się w tej roli doskonale. Poniżej przepis na grillowany camembert w formie przekąski, którym często goszczą mnie moi francuscy przyjaciele. Podają camembert z miodem i orzechami pinii, koniecznie w towarzystwie bagietki i czerwonego (francuskiego) wina.

Składniki:

oryginalny ser camembert,

bagietka,

2 łyżki płynnego miodu,

20 g orzechów pinii,

łyżka oliwy z oliwek.

Sposób przygotowania:

Ser camembert owiń szczelnie folią aluminiową. Przełóż go na rozgrzanego grilla i utrzymuj tam ok. 10 minut. W tym czasie ugrilluj także bagietkę. Ściągnij camembert z grilla, delikatnie odwiń folię aluminiową z wierzchu. Ostrym nożem odetnij górną część camemberta, odkrywając płynny środek. Polej ser miodem i posyp orzechami pinii. Zawiń w folię i przełóż na grilla ostrożnie, by ser się nie wylał. Utrzymuj na grillu jeszcze maksymalnie 5 minut. Bagietkę pokrój z niewielkie cząstki i polej oliwą z oliwek. Połóż grillowany camembert na środku stołu i zachęć gości do sięgania po kawałki bagietki i moczenia jej w płynnym serze.

fot. Camembert z grilla z miodem i orzechami/ Adobe Stock, Mr. Bolota

