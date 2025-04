Najprostszy sposób na łososia z grilla to upieczenie go w folii. W ten sposób będzie soczysty i rozpływający się w ustach. Podawaj go w towarzystwie lekkich sałatek na lato, pieczonych szparagów oraz słodko-kwaśnych sosów.

Łosoś uwielbia prostotę. Sam w sobie ma ciekawy smak, dlatego nie musisz dodatkowo przyprawiać go czy dokładać mu składników. Wystarczy folia, ryba oraz przyprawy. Nie zapomnij także o cytrynie!

Składniki:

kawałek łososia,

2-3 plasterki cytryny plus ok. łyżeczka soku,

sól i pieprz,

łyżeczka oliwy z oliwek lub oleju,

świeży lub suszony rozmaryn.

Sposób przygotowania:

Łososia umyj i osusz, a następnie umieść w folii. Posyp solą i pieprzem oraz rozmarynem. Delikatnie wklep przyprawy. Całość polej oliwą i umieść na wierzchu plasterki cytryny. Skrop też rybę kilkoma kroplami soku z cytryny. Tak przygotowanego łososia zawiń w folię i ułóż na grillu. Grilluj ok. 15-20 minut. Jeśli twój grill ma pokrywę, zamknij ją na czas grillowania. Wskazówka: do środka razem z łososiem możesz włożyć także szparagi lub fasolkę szparagową.

fot. Łosoś z grilla w folii/Adobe Stock, kaninstudio

Jeśli chcesz przygotować łososia w marynacie, najlepiej sprawdzi się ta na bazie miodu, papryki oraz cytrusów. Nasmarowany nią łosoś będzie miał chrupiącą, słodko-ostrą glazurę oraz będzie soczysty i ciekawy w smaku.

Składniki:

łyżka miodu,

łyżeczka słodkiej papryki,

szczypta ostrej papryki,

sól i pieprz,

tymianek i rozmaryn,

łyżka soku z cytryny lub pomarańczy.

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki wymieszaj ze sobą w miseczce, a następnie nasmaruj gotową marynatą łososia. Odstaw na minimum godzinę do lodówki. Po tym czasie przełóż rybę do folii lub ułóż bezpośrednio na ruszcie grilla. Grillu po ok. 10 minut z każdej strony.

fot. Przepis na łososia z grilla elektrycznego/Adobe Stock, Jacek Chabraszewski

Łosoś dobrze czuje się w towarzystwie sałatek oraz lekkich sosów i dressingów. Możesz polać go sosem winegret lub oliwą zmieszaną z kilkoma kroplami soku z cytryny oraz posiekanego koperku. Świetnie sprawdzi się także sos śmietanowy oraz holenderski. Idealnym sosem do łososia będzie także wymieszanie w proporcji 1:1 rozpuszczonego masła oraz octu. Ta nieoczywista kompozycja idealnie sprawdza się do ryb oraz dań mięsnych.

Jeśli chodzi o pozostałe dodatki, łosoś świetnie będzie smakował w towarzystwie pieczonych ziemniaków, szparagów oraz sałatek na bazie warzyw i owoców. Sprawdzi się także sałatka jajeczna albo jajko w koszulce (zobacz np. ten pyszny przepis na jajko po florencku).

fot. Łosoś z grilla/Adobe Stock, bit24

