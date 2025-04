Najlepsze marynaty do mięs na grilla to takie, które sprawiają, że danie jest soczyste, rozpływa się w ustach, a dodatkowo nadaje intensywny smak, który kojarzy się ze słonecznymi dniami i wieczornym grillowaniem. Marynata do karkówki czy kurczaka z grilla, to podstawa udanego i smacznego grillowania.

Marynaty do mięs na grilla warto dopasować do określonego typu mięs i wiedzieć, które z nich w ogóle się do tego nadają. Do marynowania doskonale sprawdzi się karczek bez kości, piersi drobiowe, schab, wołowina, żeberka, skrzydełka, nóżki. Idealnie pasują również ryby i owoce morza. W szczególny sposób muszą być marynowane mięsa czerwone, ponieważ przed upieczeniem powinny skruszeć.

Ryby, i owoce morza marynujemy właściwie po to, by nadać im smaku i aromatu. Marynata do kurczaka nadaje dodatkowo szlachetniejszego posmaku. Warto wiedzieć, jak dobrać marynatę do mięs.

Zaprawy do grillowanych potraw mogą być przeróżne — ostre, łagodne, z alkoholem. Niemniej jednak podstawą dobrej marynaty do mięs na grilla jest oliwa lub olej oraz sok z cytryny albo ocet. Kwas sprawia, że mięso kruszeje, a tłuszcz rozluźnia tkankę mięsną, dzięki czemu przyprawy i zioła łatwiej wnikną do środka mięsa.

Pamiętaj, żeby mięsa wcześniej zamrażanego nie należy wkładać do marynaty. Jeśli to zrobisz, utraci ono swoją soczystość i będzie źle się grillować. Mięso na grilla powinniśmy marynować minimum 12 godzin. Idealnie byłoby nawet całą dobę przed grillowaniem — im dłużej będzie trwało marynowanie, tym bardziej intensywny będzie smak i aromat. Należy również pamiętać, aby w trakcie marynowania mięso kilkakrotnie przemieszać, tak by każda jego część nabrała smaku.

W przygotowywaniu marynat można eksperymentować na wszelkie sposoby, więc warto szukać, łączyć różne składniki i opracować swoją własną, unikatową recepturę na marynatę do potraw z grilla, ale jeżeli nie macie do tego weny twórczej, to możecie zajrzeć do naszych sprawdzonych propozycji.

Składniki:

4 łyżki musztardy, np. sarepskiej lub francuskiej,

2,5 łyżki miodu,

1/2 szklanki oleju roślinnego,

szczypta soli i pieprzu do smaku.

Sposób przygotowania:

Miód, olej i musztardę wymieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji. Marynatę do karkówki z grilla dopraw solą i pieprzem do smaku. Karkówkę na grilla marynuj co najmniej godzinę przez grillowaniem.

Składniki:

pół szklanki piwa,

2 łyżki miodu,

3 łyżki oliwy z oliwek,

łyżeczka ostrej papryki w proszku,

łyżeczka słodkiej papryki w proszku,

pół łyżeczki pieprzu cayenne,

łyżeczka pieprzu,

2 łyżeczki zmielonego kminku,

łyżeczka soli,

2 ząbki czosnku.

Sposób przygotowania:

Wszystkie przyprawy suche wymieszaj w misce. Oliwę z oliwek, miód oraz piwo wymieszaj w osobnej misce, następnie dopraw mieszankę przyprawami. Żeberka posmaruj marynatą do mięs na grilla, a potem wstaw do lodówki na dzień przed grillowaniem.

Składniki:

cebula,

4 łyżki soku z cytryny,

8 łyżek oleju,

4 łyżki miodu,

2 łyżeczki estragonu,

2 łyżeczki mielonej papryki.

Sposób przygotowania:

Cebulę drobno posiekaj i wymieszaj z przyprawami. Składniki mokre wymieszaj i dodaj do cebuli. Marynatę do kurczaka z grilla mieszaj do połączenia się składników i posmaruj nią drób. Piersi z kurczaka marynuj przez kilka godzin od czasu do czasu obracając w lodówce.

Składniki:

szklanka keczupu,

6 łyżek oleju,

4 łyżki miodu,

2 łyżki musztardy,

2 łyżki sosu sojowego,

4 ząbki czosnku (przeciśnięte przez praskę).

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki marynaty do skrzydełek na grilla dokładnie wymieszaj. Skrzydełka przed grillowaniem pozostaw w marynacie na 12 godzin pod przykryciem w lodówce.

Składniki:

1/2 szklanki oliwy z oliwek,

3 ząbki czosnku,

1 lampka białego wina,

1/2 pęczka natki pietruszki,

1 cytryna.

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki marynaty dokładnie wymieszać. Krewetki oczyść i umieścić w misce, zalej marynatą. Pozostaw krewetki w marynacie w temperaturze pokojowej przez około 3 godziny, kilkukrotnie mieszając. Gotowe krewetki w marynacie do grilla nadziewaj na patyczki do szaszłyków.

Składniki:

1/4 szklanki oliwy z oliwek,

sok z cytryny,

świeży koperek,

sól, pieprz, tymianek.

Sposób przygotowania:

Pęczek koperku drobno posiekaj. Wszystkie składniki marynaty do ryby z grilla dokładnie wymieszaj, dodaj posiekany koperek. Łososia natrzyj dokładnie z obydwu stron, włożyć do miski i zalej resztą marynaty. Łososia pozostaw w marynacie na 4 godziny.

