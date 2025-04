Ile kalorii ma kiełbasa z grilla? Czy można ją jeść na diecie?

Kiełbasa z grilla – kaloryczność takiego posiłku zależy od rodzaju kiełbasy i waha się od ok. 200 do ok. 320 kcal. Jest to wartość nieco niższa od kaloryczności surowej kiełbasy. Wynika to z faktu, że podczas grillowania kiełbasa jest pozbawiana części tłuszczu. Ze względów zdrowotnych nie należy jednak kiełbasy grillować zbyt długo, aby się nie przypaliła i nie nasycała niezdrowymi substancjami.