Sałatki na grilla ze świeżych i chrupiących warzyw to świetne uzupełnienie mięs. Dodatkowo uczynią nasze grillowanie zdrowszym, bo stanowią źródło witamin, minerałów i błonnika.

Reklama

Sałatki na grilla to już nie ogórek i pomidor podlany oliwą, a ciekawe kompozycje do zagryzienia. Idealnie sprawdzą się sezonowe warzywa: pamiętaj o szparagach i rzodkiewce. Grill to nie karkówka czy kiełbasa upieczona szybko na ruszcie, ale przemyślane i zorganizowane przyjęcie. Coraz częściej zwracamy uwagę na to, co towarzyszy grillowanym potrawom.

Dodatków do grilla może być całe mnóstwo, np. pieczony chlebek z masłem czosnkowym, ziemniaki z rusztu, przeróżne sosy i dipy no i oczywiście warzywa, pod różnymi postaciami. Można je również piec na grillu (np. grillowana cukinia, papryka, cebula) lub przeróżnie komponować tworząc wyśmienite sałatki.

Panzanella - toskańska sałatka idealna na grilla

Składniki:

1/2 opakowania pomidorków koktajlowych,

2 żółte pomidory,

ogórek,

oliwki czarne,

3 kromki chleba tostowego,

papryczka ostra posiekana,

ząbek czosnku,

cebula czerwona,

świeża bazylia,

oliwa z oliwek,

sól, pieprz.

Sposób przygotowania:

Pomidorki koktajlowe przekrój na pół. Obranego ogórka i żółte pomidory pokrój w kostkę, a cebulę w piórka, oliwki na pół. Wszystko wymieszaj razem w misce. Dodać drobno posiekaną papryczkę, posiekany czosnek i porwane listki bazylii. Wszystko skropić oliwą z oliwek, doprawić solą i pieprzem. Z kromek chleba tostowego przygotuj grzanki i wymieszaj z sałatką na grilla.

Sałatka ziemniaczana - idealna do karkówki z grilla

Składniki:

1/2 kg ziemniaków,

5 ogórków surowych,

koperek,

jogurt grecki,

3 ząbki czosnku,

sól, pieprz.

Sposób przygotowania:

Ziemniaki ugotuj i pokrój w grubsze plastry. Ogórki obierz, pokrój w plasterki. Koperek drobno posiekaj. Przygotuj sos do sałatki na grilla: jogurt wymieszaj z solą i pieprzem oraz przeciśniętym przez praskę czosnkiem, wymieszaj dokładnie z warzywami i koperkiem.

Sałatka pieczarkowa do kurczaka z grilla

Składniki:

250 g pieczarek,

3 pomidory,

2 ogórki,

czerwona cebula,

10 łyżek oliwy z oliwek,

zioła, sól.

Sposób przygotowania:

Pieczarki pokrój na plasterki, posyp solą, wymieszaj i odstaw. Do oliwy dodaj kolorowe zioła do sałatek i również odstaw. Pomidory pokrój w grubą kostkę, a rzodkiewki w plasterki. Pomidory i rzodkiewki dodaj do pieczarek i delikatnie wymieszaj. Sałatkę na grilla posyp szczypiorkiem i polej oliwą z ziołami.

Lekka sałatka na grilla z kapusty pekińskiej z brzoskwiniami

Składniki:

1 kapusta pekińska,

2 brzoskwinie,

1 papryka czerwona,

100 g rodzynek

4 łyżki majonezu,

4 łyżki śmietany,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Kapustę pekińską oczyść, usuń zewnętrzne liście i pokrój w piórka. Przełóż do miski. Paprykę umyj i pokrój w kostkę, przełóż do naczynia z kapustą. Rodzynki sparz we wrzątku, dodaj do pozostałych składników. Brzoskwinie (lub nektarynki) obierz i pokrój w cząstki - dodaj do bazy sałatki na grilla z kapusty pekińskiej. Przygotuj sos do lekkiej sałatki do potraw z grilla: jogurt i majonez wymieszaj, dopraw solą i pieprzem i opcjonalnie skrop sokiem z cytryny.

Sosy do sałatek na grilla

Sosy przygotujemy na kilku różnych bazach. Warto wykorzystać oliwę z oliwek, jogurt grecki lub naturalny oraz zmiksowane awokado na gładko. Tłuszcz doskonale przewodzi smak, dlatego powyższe składniki są najczęściej używane do dressingów oraz sosów.

Oliwę z oliwek zestawiamy z mieszanką sałat, w tym roszponką, rukolą czy sałatą rzymską. Podawane z pomidorami, zielonym ogórkiem lub kiełkami tworzą idealna kompozycję.

Gęste jogurty lub dojrzałe awokado możemy zestawić z pieczonymi warzywami na grillu - papryką, bakłażanem lub cukinią. Dobrze współgrają też mieszanki warzyw korzeniowych startych na spiralizatorze - marchewka, seler lub pietruszka.

Przedstawiamy kilka ciekawych pomysłów na proste sałatki do grillowanych mięs, których przygotowanie nie zabierze wiele czasu. Pyszne, kolorowe i zdrowe.

Artykuł na podstawie tekstu Wioletty Góreckiej. Pierwotnie został opublikowany 10.07.2012.

Reklama

Grilluj w dobrym stylu - najlepsze przepisy i porady:Ekspresowe przepisy na sałatki do potraw z grillaObiecująca sałatka z grillowanych warzywKlasyczna sałatka grecka - lekka i orzeźwiająca