Dobre grillowanie nie potrzebuje żadnych sztucznych dodatków. Przeczytanie tego zdania zajęło dokładnie 4 sekundy, czyli tyle, ile dzieli Cię od wyboru idealnego produktu na grilla[1]. Aby w tym roku zatroszczyć się o swoich bliskich i zafundować im pyszne, najwyższej jakości mięso należy skorzystać z najprostszego narzędzia, czyli zmysłu wzroku, niezbędnego do zapoznania się ze składem produktów. Nie jest zaskoczeniem, że im krótszy skład, tym lepszy. A, żeby wyjaśnić konsumentom jak bardzo krótki powinien być skład kiełbasy grillowej Dolina Dobra zaproponowała zasadę „4-sekund”.

Rzuć okiem na szczegóły



Jeśli zastanawiasz się czy skład Twojej kiełbasy na grilla jest dobry, sprawdź, czy dasz radę przeczytać go w 4 sekundy bez połamania języka na trudnych do wymówienia nazwach sztucznych dodatków. Jeśli tak to znaczy, że ten produkt jest dla Ciebie, a jeśli chcesz znaleźć prostszą metodę wyboru najlepszych wyrobów… postaw po prostu na Dolinę Dobra. Przeczytanie składu Śląskiej Kiełbasy 100% polskiej szynki od Doliny Dobra zajmuje zaledwie 4 sekundy[2]. Dla porównania na składy popularnych, konkurencyjnych kiełbas należy poświęcić ponad 6 razy więcej czasu niż w przypadku składu od Doliny Dobra[3]. Dodatkowe składniki, którymi wielu producentów konkurencyjnych marek zapełnia swoje składy to sztuczne konserwanty i wzmacniacze, takie jak azotyn sodu występujący również pod nazwą E250 czy difosforany (E450), które producenci często dodają do jedzenia niskiej jakości. Najpopularniejszym, chemicznym wzmacniaczem smaku jest jednak glutaminian sodu (E621), którego szczególnie powinni unikać alergicy. Warto zwrócić także uwagę na niektóre związki, takie jak azotyny i azotany, które wystawione działanie wysokiej temperatury, na przykład podczas grillowania wytwarzają potencjalnie rakotwórcze nitrozoaminy. Długie składy produktowe powinny wywoływać w nas refleksję – co jeszcze znajduje się w składzie konkurencyjnych kiełbas, skoro Dolina Dobra była w stanie przygotować propozycję zawierającą zaledwie cztery składniki, czyli mięso, sól, naturalne przyprawy i ekstrakty warzywno-owocowe?

fot. Mat. prasowe

Więcej dobrego grilla



Dolina Dobra ma w swoim asortymencie zarówno Śląską Kiełbasę 100% polskiej szynki, Białą Parzoną 100% polskiego mięsa, jak i Białe Kiełbaski Śniadaniowe 100% mięsa, które są przygotowywane jedynie z czterech składników. Konsumenci mogą mieć pewność, że nie są skazani na pełne sztucznych dodatków wyroby, a na rynku są dostępne produkty o naprawdę Dobrym Składzie. Marka swoje działania opiera o model „od pola do stołu”, opartym o własne uprawy, hodowle, młyn paszowy, a także produkcję własnych wyrobów. Dzięki temu producent ma pewność, że każdy ze składników jest w pełni naturalny i wyprodukowany według najwyższych standardów. Wszystkie produkty Doliny Dobra charakteryzuje krótki skład, a także wysokiej jakości, polskie mięso wieprzowe.

