Sałatka na grilla z makaronem znika ze stołu szybciej niż mięso! Mięso z grilla to prawdziwy hit przez całą wiosnę, lato, a czasem także i jesienią. Jeśli pogoda dopisuje, chętnie wybieramy się nad rzekę czy specjalnie przygotowane place albo grillujemy we własnym ogródku. Do mięsnych potraw świetnie pasują aromatyczne i lekkie sałatki na grilla, które z łatwością przygotujesz na bazie makaronu.

Reklama

Spis treści:

Grillowane warzywa to doskonały dodatek do mięs czy sałatek. Możesz jeść je samodzielnie albo połączyć z dowolnym rodzajem makaronu i lekkim sosem na bazie oliwy.

Składniki:

400 g makaronu świderki,

papryka czerwona i żółta,

250 g pomidorków koktajlowych,

świeża bazylia,

2 łyżeczki majeranku,

sól i pieprz,

łyżka soku z cytryny,

2 łyżki oliwy z oliwek.

Sposób przygotowania:

Makaron ugotuj według instrukcji na opakowaniu. Wszystkie warzywa umyj, a cytrynę sparz wrzątkiem. Paprykę pokrój w większe kawałki, a pomidorki przekrój na połówki. Warzywa ugrilluj na tacce, a następnie dodaj do ugotowanego makaronu. Dodaj świeże listki bazylii i dopraw do smaku solą, pieprzem i majerankiem. Polej całość oliwą oraz sokiem z cytryny. Wymieszaj dokładnie.

fot. Sałatka z makaronem i grillowanymi warzywami/Adobe Stock, lilechka75

Sałatka makaronowa po hawajsku, czyli z dodatkiem ananasa, to oryginalny przepis na sałatkę do grilla, ale ma wielu zwolenników. Okazuje się bowiem, że ananas na pizzy to często niewybaczalny grzech, ale w sałatce smakuje doskonale!

Składniki:

300 g makaronu typu kokardki albo chifferi,

150 g sera cheddar w całości,

200 g szynki,

100 g ananasa z puszki,

cebula,

4 łyżki majonezu,

szczypiorek,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Makaron ugotuj według instrukcji na opakowaniu. Szynkę, ananasa oraz cheddar pokrój w kostkę. Cebulę pokrój w piórka lub drobną kostkę. Wszystkie składniki wymieszaj z ugotowanym makaronem. Dodaj majonez, przyprawy oraz szczypiorek. Wszystko dobrze wymieszaj i odstaw na ok. 2 godziny, żeby składniki się przegryzły.

fot. Sałatka na grilla z makaronem kokardki/Adobe Stock, FomaA

Jeśli chcesz, aby sałatka była dodatkiem do mięsa, świetnie sprawdzi się kurczak z grilla połączony z makaronem oraz warzywami. Możesz wykorzystać miks sałat.

Składniki:

2 piersi z kurczaka,

200 g drobnego makaronu (np. creste albo stelline),

2 opakowania miksu sałat,

duża czerwona papryka,

400 g pomidorków koktajlowych,

czerwona cebula,

ser halloumi,

sól i pieprz,

oliwa z oliwek,

łyżka soku z cytryny.

Sposób przygotowania:

Umyj i osusz sałatę oraz wszystkie warzywa, a także mięso. Kurczaka oraz halloumi pokrój w paski, a następnie ugrilluj bezpośrednio na ruszcie. Makaron ugotuj według instrukcji na opakowaniu W międzyczasie pokrój wszystkie warzywa, a sałatę lekko poszatkuj. Umieść wszystkie składniki w misce, dodaj przyprawy, oliwę z oliwek oraz sok z cytryny. Całość bardzo dokładnie wymieszaj.

fot. Sałatka z makaronem na grilla/Adobe Stock, valentinamaslova

Reklama

Zobacz także inne pomysły na sałatki: