FIT grill jest zdecydowanie możliwy. Chcesz zorganizować imprezę grillową z fit menu, które zadowoli gości na diecie lub sportowców-amatorów, dbających szczególnie o podaż białka? Skorzystaj z naszych przepisów na najlepsze FIT potrawy grillowe: są niskokaloryczne i bogate w białko.

Faszerowana cukinia z grilla to sycące, zdrowe i smaczne danie. W wersji fit wykorzystałyśmy chude mięso z szynki.

Kalorie: 302 kcal

302 kcal Białko: 23 g

23 g Tłuszcz: 14 g

14 g Węglowodany: 22 g

Składniki:

średnia cukinia ok. 250 g,

90 g mielonego mięsa z szynki,

100 g pomidorów,

3 pieczarki,

10 g oliwy z oliwek,

cebula,

zioła prowansalskie.

Sposób przygotowania:

Przekrój cukinię na połówki. Wydrąż miąższ z cukinii. Na patelni zeszklij cebulę, dodaj mięso i smaż do zarumienienia. Dodaj pomidory, przyprawy i tarte lub pokrojone drobno pieczarki. Duś do połączenia składników. Cukinię ugrilluj na grillu do miękkości. Do gotowej grillowanej cukinii przełóż mięsny farsz.

fot. Faszerowana fit cukinia z grilla/ Adobe Stock, Jacek Chabraszewski

Krewetki doskonale nadają się na fit grilla. Są bogate w białko i niskokaloryczne, a przygotowane na grillu smakują naprawdę dobrze, jeśli nie przesadzisz z czasem grillowania. W limicie 300 kcal dla tej potrawy zmieściło się nawet pół grahamki, którą możesz pokroić i ugrillować na tosty.

Kalorie: 270 kcal

270 kcal Białko: 27 g

27 g Tłuszcz : 9 g

: 9 g Węglowodany: 20 g

Składniki:

pół bułki grahamki,

150 g surowych (szarych) krewetek,

10 g oliwy z oliwek,

pół pęczka kolendry lub natki pietruszki,

pół limonki,

papryczka chili,

sól.

Sposób przygotowania:

Oczyść i rozmroź krewetki (jeśli to konieczne). Nie musisz obierać ich z pancerzyków i odrywać głów. Nabij krewetki na patyczki do grilla tak, by każdą krewetkę przebić dwukrotnie. Posiekaj chili i kolendrę. Posmaruj krewetki połową oliwy i wysmaruj je w części chili. Pozostałą część oliwy wymieszaj z kolendrą, chili i sokiem z limonki. Ugrilluj krewetki ok. 2 minuty z każdej strony (do ich zaróżowienia). Podawaj krewetki z salsą z kolendry i grillowaną grahamką.

fot. Fit krewetki z grilla na ostro/ Adobe Stock, Ramona Heim

Fit tofu z grilla możesz przygotować w formie szaszłyków lub „kotletów” z kawałków tofu w marynacie. Żeby tofu był smaczne, musisz dobrze je zamarynować. Postaw na ulubioną marynatę, jaką stosujesz do mięsa, lub wypróbuj marynatę słodko-kwaśną, którą proponujemy. W naszej wersji tofu podamy w formie wysokobiałkowych szaszłyków z warzywami.

Kalorie : 303 kcal

: 303 kcal Białko: 19 g

19 g Tłuszcz : 16 g

: 16 g Węglowodany: 20 g

Składniki:

100 g tofu,

8 ml oleju rzepakowego,

8 ml sosu sojowego,

8 ml soku z cytryny,

8 g miodu,

łyżeczka wędzonej papryki,

80 g pieczarek,

80 g papryki,

pół cebuli,

80 g cukinii,

garść świeżej bazylii.

Sposób przygotowania:

Pokrój tofu i warzywa w dużą kostkę. Przygotuj marynatę, mieszając olej z sosem sojowym, sokiem z cytryny, miodem i wędzoną papryką. Zamarynuj tofu przez przynajmniej 30 minut. Nabij tofu i warzywa na szaszłyki. Grilluj do miękkości warzyw. Podawaj posypane świeżymi listkami bazylii.

fot. Fit tofu z grilla w formie szaszłyków/ Adobe Stock, Sa Scha

Fit szaszłyk z łososia to zdrowy i lekki posiłek grillowy. Podany z fit sosem czosnkowym doskonale smakuje. Sięgną po niego z chęcią nie tylko osoby dbające o sylwetkę.

Kalorie: 292 kcal

Białko: 34 g

Tłuszcz: 12 g

Węglowodany: 12 g

Składniki:

160 g łososia,

cytryna,

50 g jogurtu naturalnego,

100 g ogórka,

pieprz cytrynowy,

szczypiorek,

koperek,

sól,

czosnek granulowany lub świeży.

Sposób przygotowania:

Łososia umyj i oczyść. Pokrój łososia w grubą kostkę. Posyp łososia pieprzem cytrynowym. Pokrój cytrynę w cienkie plasterki. Skomponuj szaszłyki, nabijając na wykałaczkę kawałek łososia, plaster cytryny i kolejny kawałek łososia. Posiekaj koperek i szczypiorek. Zetrzyj ogórka na tarce. Odciśnij wodę z ogórka. Wymieszaj ogórka z ziołami, jogurtem naturalnym i dopraw czosnkiem. Podawaj z szaszłykami.

fot. Fit szaszłyk z łososia z grilla/ Adobe Stock, ricka_kinamoto

Kiełbasa z grilla nie jest dietetyczna. Dzięki zachowaniu umiaru i dietetycznym dodatkom, organizując grilla na diecie, możesz pozwolić sobie nawet na zjedzenie hot doga z grillowaną kiełbasą w wersji fit. Dlaczego to fit wersja? Korzystamy z cienkiej frankfurterki z indyka, która ma tylko 90 kcal. Do tego grahamka zamiast mało sycącej pszennej bułki do hot doga, zdrowa kapusta kiszona i niskokaloryczne sosy. Nikt nie zauważy nawet, że starasz się jeść fit na grillu.

Kalorie: 298 kcal

298 kcal Białko: 16 g

16 g Tłuszcz : 8 g

: 8 g Węglowodany: 34 g

Składniki:

frankfurterka z indyka (50 g),

podłużna grahamka (75g),

100 g kiszonej kapusty,

10 g musztardy,

10 g ketchupu z dobrym składem.

Sposób przygotowania:

Ugrilluj frankfurterkę. Przekrój grahamkę do połowy. Umieść w bułce kapustę kiszoną. Włóż kiełbaskę do hot doga. Dodaj ketchup i musztardę.

fot. Fit hot dog z kiszoną kapustą (z bułką pszenną zamiast grahamki)/ Adobe Stock, Brent Hofacker

Jeśli nie masz ochoty na klasycznego szaszłyka z dodatkami, skorzystaj z fit przepisu na egzotycznego szaszłyka z ananasem. Zdecydowanie można zaliczyć go do fit przepisów grillowych.

Kalorie: 298 kcal

298 kcal Białko : 33 g

: 33 g Tłuszcz: 8 g

8 g Węglowodany: 18 g

Składniki:

150 g piersi z kurczaka,

150 g ananasa,

garść natki pietruszki,

przyprawa curry,

5 ml oleju rzepakowego,

chili (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Pokrój pierś kurczaka w kostkę. Dopraw pierś kurczaka przyprawą curry wymieszaną z olejem. Zamarynuj przez przynajmniej godzinę. Pokrój świeżego ananasa w regularne kawałki. Nadziej kurczaka i ananasa na patyczki do szaszłyków. Posyp szaszłyki chili, jeśli chcesz uzyskać ostrzejszy smak. Ugrilluj do zarumienienia kurczaka. Podawaj posypane natką pietruszki.

fot. Fit szaszłyk hawajski z kurczakiem/ Adobe Stock, zi3000

Jeśli szukasz klasycznego, najnormalniejszego fit przepisu na grilla, zadowoli cię poniższa propozycja. Zbilansowałyśmy klasyczny posiłek z grilla: kiełbasę z sałatką ziemniaczaną w ten sposób, by mieściła się w założonych 300 kcal.

Kalorie: 307 kcal

307 kcal Białko: 21 g

21 g Tłuszcz: 12 g

12 g Węglowodany: 25 g

Składniki:

kiełbasa śląska drobiowa (90 g)

120 g ziemniaków,

1/4 cebuli czerwonej,

50 g ogórków kiszonych,

50 g jogurtu greckiego 0% tłuszczu,

łyżeczka musztardy.

Sposób przygotowania:

Ugrilluj kiełbasę śląską. Ugotuj ziemniaki. Pokrój ogórki w kostkę, cebulę w piórka. Wymieszaj ziemniaki z ogórkami i cebulą. Polej sałatkę jogurtem greckim wymieszanym z musztardą. Podaj z grillowaną kiełbasą.

fot. Kiełbasa z sałatką ziemniaczaną w wersji fit/ Adobe Stock, eugenaklykova

Ratatouille to zdrowa warzywna potrawa pochodząca z Prowansji. Nasza luźna interpretacja tej potrawy uwzględnia dodatek cypryjskiego sera halloumi. To coraz popularniejszy w Polsce ser, wykorzystywany często jako ser na grilla, dzięki swojej zwartej strukturze. Niestety jest on też kaloryczny i na diecie może występować tylko jako dodatek.

Kalorie: 301 kcal

301 kcal Białko: 18 g

18 g Tłuszcz: 17 g

17 g Węglowodany: 18 g

Składniki:

65 g sera halloumi,

100 g cukinii,

100 g bakłażana,

100 g pomidora,

100 g papryki,

20 g cebuli,

zioła prowansalskie,

sól morska.

Sposób przygotowania:

Pokrój w plastry o grubości 5 mm: cukinię, pomidora, halloumi, bakłażana. Paprykę podziel na części, cebulę pokrój w plastry. Wyłóż warzywa i ser na tacce do grillowania. Warzywa oprósz solą morską. Ugrilluj warzywa do miękkości. Podawaj razem posypane obficie ziołami prowansalskimi.

fot. Warzywa na ratatouille w wersji fit/ Adobe Stock, oksix

To posiłek, który nie zachwyca zawartością białka, ale jest idealnym wegetariańskim fit daniem z grilla. Pieczarki portobello to doskonały zamiennik chleba do fit burgerów, ale też materiał na różne faszerowane dania. Posiłek dopełniają grillowane ziemniaki.

Kalorie: 298 kcal

298 kcal Białko: 16 g

16 g Tłuszcz: 11 g

11 g Węglowodany: 34 g

Składniki:

2 pieczarki portobello (160 g),

garść szpinaku,

3 ząbki czosnku,

50 g miękkiego sera koziego,

5 g natki pietruszki,

120 g ziemniaków.

Sposób przygotowania:

Ziemniaki zawiń w folię i połóż na węglikach grilla na ok. 20-30 minut. Podduś szpinak z czosnkiem na patelni. Pieczarki portobello oczyść i oderwij nóżki, uważając, by nie uszkodzić kapelusza. Dodaj nóżki do szpinaku. Przełóż szpinak na dno pieczarek. Posyp serem. Grilluj pieczarki do zmięknięcia i roztopienia sera. Przed podaniem posyp natką pietruszki. Podawaj pieczarki z ziemniakami.

fot. Fit pieczarki z grilla/ Adobe Stock, Dimitris

Grillowana kolba kukurydzy też może stanowić fit posiłek z grilla. Grillowana kukurydza nie ma dużo białka, ale za to sporo węglowodanów. Dla niektórych będzie to wada, dla innych zaleta. Kukurydza jest dość niskokaloryczna, można pozwolić sobie na zjedzenie jej z kalorycznym dodatkiem, np. rozpuszczonym masłem czosnkowym.

Kalorie: 292 kcal

292 kcal Białko: 8 g

8 g Tłuszcz: 10 g

10 g Węglowodany: 40 g

Składniki:

250 g kukurydzy (liczą się jadalne części, to ok. 450 g kukurydzy z głąbem),

10 g masła,

ząbek czosnku,

świeże chili,

sól.

Sposób przygotowania:

Kolby kukurydzy pokrój na mniejsze części. Wymieszaj masło z czosnkiem przeciśniętym przez praskę. Posmaruj kukurydzę masłem. Posyp ją chili i solą. Grilluj do uzyskania pożądanej miękkości lub złotego koloru.

fot. Fit kukurydza z grilla/ Adobe Stock, zi3000

Nie ograniczaj fit menu do konkretnych posiłków. Zadbaj też o niskokaloryczne przekąski, napoje i dodatki urozmaicające posiłki. Na stole podczas grilla postaw na przykład:

domową lemoniadę,

dietetyczny majonez,

świeże surowe warzywa pokrojone w słupki,

guacamole,

hummus,

chipsy z jarmużu,

piwo bezalkoholowe,

napoje zero kalorii,

sałatki grillowe (najlepiej bez majonezu),

świeże owoce,

sos tzatziki,

dobrej jakości chleb i inne pieczywo,

fit ciasto.

