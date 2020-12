Jak upiec karkówkę - w folii aluminiowej i bez

fot. Adobe Stock

Pieczenie karkówki – w sosie lub w przyprawach – skutkuje pysznym, aromatycznym mięsem na obiad. Karkówka może być wyjątkowo wdzięcznym przykładem prostych, domowych wędlin.

Jak upiec karkówkę (ile czasu), by była miękka i soczysta? Czas pieczenia zależy od wielkości mięsa – można przyjąć, że 1 kilogram mięsa piecze się przez 1 godzinę. W przypadku wyższej temperatury (powyżej 200°C) karkówkę w kawałkach piecze się maksymalnie 15 minut, w całości – ok. 30 minut.

W 160-170°C, karkówkę w plastrach piecze się ok. 45-50 minut, w całości – ok. 1,5 godziny. Bardzo wygodnym sposobem jest używanie termometru do pieczonych mięs – gdy karkówka osiągnie wewnątrz temperaturę 160°C to oznacza, że jest gotowa.

Karkówka pieczona w folii aluminiowej

Składniki:

1 kg karkówki,

sól,

główka czosnku,

ew. sos worcestreshire (angielski sos).

Sposób przygotowania:

Karkówkę umyj i osusz ręcznikiem papierowym. Przygotowanie karkówki do pieczenia w folii aluminiowej jest bardzo proste: mięso oprósz solą, natrzyj przeciśniętym przez praskę czosnkiem i opcjonalnie - sosem worcestershire. Karkówkę na końcu obsyp kminkiem z każdej strony, następnie owiń mięso folią aluminiową i włóż do rozgrzanego do 200°C piekarnika. Piecz 1 godzinę.

Uwaga: po wyjęciu mięsa z piekarnika, nie odwijaj go od razu z folii – odczekaj ok. 5-7 minut, aby soki z powrotem wróciły między włókna. Folia też będzie trzymać temperaturę, podczas gdy ty będziesz nakładać na talerze lub półmiski ziemniaki i surówkę do obiadu.

Jeśli planujesz podawać karkówkę na zimno – pozostaw ją w folii aluminiowej aż do wystygnięcia, a następnie wstaw do lodówki. Gdy zawarte w niej soki i tłuszcze zestalą się pod wpływem chłodu, karkówka będzie się bardzo wygodnie kroiła. Używaj ostrego noża bez ząbków.

Pieczenie karkówki bez folii

Składniki:

0,5 kg karkówki,

łyżka roztopionego masła,

łyżka roztopionego miodu,

3 ząbki czosnku,

1 pomarańcza,

1/2 szklanki białego wytrawnego wina,

pieprz,

sól.

Sposób przygotowania:

Marynatę do karkówki przygotuj w naczyniu żaroodpornym: wlej masło, miód, białe wino, dodaj skórkę otartą z pomarańczy i sok z 1/2 owocu i grubo pokrojony czosnek. Składniki na marynatę wymieszaj. Karkówkę pokrój w poprzek włókien na 1,5-centymetrowe plastry. Zamocz karkówkę w marynacie i wstaw do lodówki na kilka godzin lub na całą noc. Mięso na pieczoną karkówkę wyjmij na 1 godzinę przed pieczeniem. Nastaw piekarnik na 170 °C i piecz karkówkę ok. 1,5-2 godziny od czasu do czasu polewając sosem.

Artykuł pierwotnie opublikowany 07.09.2010 na zlecenie Edipresse.

Czytaj także: Pyszna i aromatyczna karkówka na 3 sposobyJak zrobić karkówkę w piwie?Jak zrobić karkówkę z grilla