Jak wygląda grzyb smardz (morchella vulgaris)? Gdzie można go spotkać i czy jest jadalny? Z czym można go pomylić?

Grzyb smardz to osobnik o bardzo ciekawym i charakterystycznym wyglądzie. Wydawać by się mogło, że nie da się go pomylić z żadnym innym grzybem, a jednak jest podobny do trującej piestrzenicy kasztanowatej. Smardze występują w lasach liściastych i zaroślach wiosną i na początku lata. Co można z nich zrobić?