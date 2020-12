Choinka z pierników - efektowna dekoracja i pyszny wypiek w jednym

fot. Adobe Stock

Okres bożonarodzeniowy sprzyja eksperymentom w kuchni - możesz stworzyć pyszny makowiec czy piernik staropolski, ale gwarantujemy, że to kruchy domek lub choinka z pierników, najbardziej spodobają się najmłodszym i gościom.

Choinka z piernika wymaga odrobiny kreatywności oraz precyzji. Do jej wykonania potrzebujesz foremek do wycinania kształtów: mogą to być gwiazdy lub kwiaty w różnych rozmiarach - jeśli posiadasz tylko jeden rozmiar foremki, nie przejmuj się - trzymając się odpowiednich odległości, sama utworzysz mniejsze elementy i będą one symetryczne i efektowne. Ponadto - choinka z pierników nie powinna być nader foremna, bo to jej nieregularny kształt sprawia, że wygląda na bardziej rzeczywistą.

Podobnie jak w przypadku przepisu i szablonu na domek z piernika, składniki na choinkę z pierników to przede wszystkim dobrej jakości masło, miód, kakao oraz korzenne przyprawy. Z poniższych ilości wyjdzie ci kilka dorodnych piernikowych choinek.

Choinka z piernika - przepis

Składniki:

250 g mąki pszennej,

100 g masła,

1 jajo,

60 g cukru trzcinowego,

100 g miodu,

1 łyżeczka sody oczyszczonej,

3 łyżeczki domowej przyprawy do piernika,

30 g kakao,

biały lub kolorowy lukier wg przepisu na lukier z białek,

cukier puder do dekoracji.

Sposób przygotowania:

Masło roztop w rondelku na małym ogniu palnika, dodaj miód oraz przyprawy korzenne. Mieszaj do rozpuszczenia. Do masła wsyp kakao, sól i sodę. Gdy masa ostygnie, dodaj rozbełtane jajko. Do mieszanki wsyp przesianą mąkę. Ciasto na choinkę z pierników zagnieć dokładnie i przełóż do lodówki. Rozwałkuj ciasto na grubość ok. 5 mm i wykrawaj gwiazdki lub kwiaty. Włóż do nagrzanego piekarnika na 180°C i piecz ok. 15 minut. Ostudź. Z elementów, które się upiekły, spróbuj „na sucho” ułożyć choinkę z piernika i zaplanuj każdą z nich. Następnie zrób lukier, którym będziesz sklejać elementy jeden na drugim w sposób rotacyjny - czyli tak, by wyszła piękna choinka z piernika. Tak zrobioną choinkę możesz ozdobić lukrem, cukrem pudrem. Może być biała lub kolorowa - w tym celu użyj naturalnych barwników do lukru.

fot. Adobe Stock

Jak skleić choinkę z pierników, aby się nie rozpadła

Najczęstsze problemy, które pojawiają się przy tworzeniu choinki z piernika, to niemożność utrzymania jej w stabilnej, pionowej pozycji. Jak uniknąć przewracającej się ozdoby?

Pierniczki nie powinny być zbyt grube , aby nie obciążały konstrukcji wypieku.

, aby nie obciążały konstrukcji wypieku. Jeżeli nakładasz lukier jako dekorację postaraj się, aby nie był za rzadki i nie wypływał poza ranty ciastka.

i nie wypływał poza ranty ciastka. Najwięcej ozdób w postaci owoców kandyzowanych lub orzechów, nakładaj na dolne piętra, natomiast np. imitujące śnieg wiórki kokosowe, na wyższe partie choinki.

Tekst na podstawie artykułu Sylwii Kazimierczuk. Pierwotnie opublikowany 16.11.2018.

Zobacz też: Kruche ciasteczka idealne do lukrowania - proste i szybkiePrzepis na ciasteczka pierniczkowe idealne do lukrowania12 potraw wigilijnych i przysmaków - zobacz listę przepisów