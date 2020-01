Dekoracja tortu urodzinowego, dzięki której będzie jeszcze pyszniejszy

fot. Adobe Stock

Nic nie jest tak przyjemną częścią pieczenia co dekoracja tortu. Nawet odrobina kremu sprawi, że będzie wyglądał przepięknie i niepowtarzalnie. Jeśli chcesz sprawić swoim bliskim (i to nie tylko dzieciom) prawdziwą niespodziankę, koniecznie poświęć choć kilka minut na dopieszczenie ciasta.

Najpiękniej wyglądają wysokie torty o stosunkowo małej średnicy. Do upieczenia idealnego biszkoptu na tort będziesz więc potrzebować małej tortownicy, a najlepiej od razu dwóch.

Krem do tortu

Krem nie służy jedynie do przełożenia tortu, ale też do jego ozdoby. Pamiętaj jednak, żeby najpierw posmarować boki oraz wierz cieniutką warstwą i porządnie schłodzić ciasto. Dopiero wtedy możesz użyć kremu maślanego do dekoracji tortu.

Nie bój się używać różnych barwników, łączyć je i mieszać. Aby stworzyć kwiaty lub listki, użyj specjalnych końcówek do szprycy cukierniczej. Z pewnością przyda ci się też obrotowa patera.

Czekolada plastyczna

To sposób na trwalsze ozdoby na tort. Czekolada plastyczna jest bardzo twarda i można ją modelować, gdy porządnie się ją wyrobi w ciepłych dłoniach. Możesz kupić gotowe kawałki lub zrobić ją z mieszanki dowolnej czekolady i płynnego miodu.

Składniki:

50 g czekolady,

23 g miodu.

Sposób przygotowania:

Czekoladę rozpuść w kąpieli wodnej. Dodaj miód i wymieszaj tylko do połączenia się składników. Odstaw do wystudzenia. Wylej masę na folię spożywczą, rozprowadź ją na kształt prostokąta. Zamknij brzegi i odstaw na 12 godzin do stężenia. Zagnieć kulkę, przechowuj w chłodnym miejscu.

Lukier plastyczny

Masa cukrowa lub fondant to kolejny sposób na piękne dekoracje tortu. Możesz wycinać je nożem lub foremką do ciastek. Możesz też użyć specjalnych foremek, by nadać im dowolny kształt. Lukier plastyczny łatwo przyrządzisz w domu, pamiętaj jednak, by chronić go przed wyschnięciem.

Posypki i opłatki

Gotowe ozdoby kupisz w prawie każdym sklepie spożywczym. Tęczowe posypki w różnych kształtach to równie piękna dekoracja tortu, szczególnie jeśli brakuje ci czasu.

W internecie możesz też zamówić specjalne opłatki na tort z dowolnym nadrukiem - także zdjęciem i napisem. Z pewnością taki tort każdemu na długo zapadnie w pamięć!

