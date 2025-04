Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan w czerwcu zostali rodzicami długo wyczekiwanego synka Henia. Od tego czasu oboje na bieżąco relacjonują rodzicielskie poczynania w mediach społecznościowych. To nie podoba się wielu internautom, którzy zarzucają perfekcyjnej pani domu i jej mężowi naruszanie prawa Henia do prywatności. Głos w tej sprawie zabrała również vlogerka Malina Błańska.

Błańska na swoim koncie na Instagramie opublikowała post, w którym odniosła się do zdjęcia Małgorzaty Rozenek z płaczącym Heniem. Vlogerka zarzuciła prezenterce między innymi „gwałcenie praw dzieci do intymności”.

Gwałcenie praw dzieci do intymności jest powszechne w dzisiejszych czasach. Rodzice często zapominają o tym, że mały człowiek to też człowiek, a ICH dziecko oznacza, że mają je przez prawo powierzone do opieki, nie do używania do swoich interesów

- pisała Malina Błańska